Niemal połowa, bo aż 46 proc. millenialsów i 41 proc. „zetek” żyje od wypłaty do wypłaty, co oznacza, że przedstawiciele tych dwóch pokoleń z trudem wiążą koniec z końcem. Co więcej, na pytanie o największe źródła obaw, aż 39 proc. millenialsów i 32 proc. „zetek” wskazało rosnące koszty życia – informuje portal WP finanse, powołując się na raport firmy doradczej Deloitte.

Odkładanie ważnych decyzji życiowych nie jest przypadkowe

Polacy, w przeciwieństwie do swoich rówieśników z innych państw, obawiają się także napięć geopolitycznych i wojen. Wśród pokolenia Z takie obawy wyraża 32 proc. badanych, a wśród millenialsów 36 proc. respondentów. To prawie dwa razy więcej od światowej średniej.

Raport Deloitte pokazuje też inny, charakterystyczny światowy trend. Ponad połowa ankietowanych przyznała, że odkłada ważne plany życiowe na później ze względu na sytuację finansową. Decyzje o założeniu rodziny, podjęcie dalszej edukacji, czy założenie własnego biznesu w oczach „zetek” i millenialsów, muszą poczekać na lepszy moment. Wskazało tak aż 59 proc. osób z pokolenia Z i 52 proc. pokolenia Y (millenialsów).

Dodatkowym „problemem”, jaki pokazuje badanie jest brak dostępu do mieszkań. Zdaniem 71 proc. młodych i 52 proc. millenialsów dostępność mieszkań i ich ceny wpływają nie tylko na ich decyzje życiowe, ale także zawodowe.

Badanie Deloitte zostało przeprowadzone już po raz 15. To część globalnego raportu dotyczącego nastrojów panujących wśród millenialsów i pokolenia Z.

Między listopadem 2025 a styczniem 2026 roku ankieterzy przepytali 22,6 tys. osób z różnych regionów świata, w tym kilkaset z Polski.