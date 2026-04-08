Rodzice i opiekunowie korzystający ze świadczenia wychowawczego „800 plus” muszą pamiętać o kilku ważnych terminach. Od tego, kiedy złożysz wniosek do ZUS, zależy zarówno ciągłość wypłat, jak i prawo do wyrównania za wcześniejsze miesiące, przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Terminy składania wniosków 800 plus na okres 2026/2027

Świadczenie „800 plus” przyznawane jest na okres 1 czerwca – 31 maja kolejnego roku. Aby nie przerwać wypłat, wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia.

Do 30 kwietnia: Świadczenie wypłacane od 1 czerwca, bez opóźnień.

Do 31 maja: Środki trafią na konto z wyrównaniem od czerwca, najpóźniej do końca lipca.

Do 30 czerwca: Świadczenie wypłacone z wyrównaniem do końca sierpnia.

Po 30 czerwca: ZUS przyznaje świadczenie od miesiąca złożenia wniosku, chyba że zachodzą wyjątki opisane poniżej.

Przykład Jeśli wniosek wpłynie 15 maja, rodzic otrzyma wyrównanie od czerwca do końca lipca. Jeśli zrobi to dopiero 5 lipca – pieniądze zostaną wypłacone od lipca, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

ZUS przypomina także, że rodzice i opiekunowie, którzy w poprzednim roku składali wniosek o „800 plus” za okres 2025/2026, mogą teraz w prosty sposób utworzyć dokument na nowy okres. W aplikacji mZUS dane z poprzedniego wniosku uzupełnią się automatycznie, a w razie potrzeby można je edytować. Podobnie w eZUS, jeśli dzieci są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, kreator wniosku pobierze ich dane, w tym PESEL i datę urodzenia, dzięki czemu nie trzeba ich wpisywać ręcznie. Taki mechanizm przyspiesza składanie wniosku, minimalizuje ryzyko błędów i pozwala na szybką kontynuację wypłat świadczenia.

Wysokość świadczenia 800 plus i zasady proporcjonalne w 2026/2027

Podstawowa kwota wynosi 800 zł miesięcznie na każde dziecko. W przypadku niepełnego miesiąca ZUS ustala ją proporcjonalnie, dzieląc 800 zł przez liczbę dni w miesiącu i mnożąc przez liczbę dni, za które przysługuje świadczenie. Wynik zaokrąglany jest w górę do 10 groszy. Sytuacje szczególne:

Dziecko urodzone w trakcie miesiąca – świadczenie przysługuje tylko od dnia narodzin.

Dziecko kończące 18 lat w trakcie miesiąca – świadczenie przysługuje do dnia ukończenia 18. roku życia.

Opieka naprzemienna – jeśli rodzice sprawują ją zgodnie z orzeczeniem sądu w równych i powtarzających się okresach, każde z nich otrzymuje połowę świadczenia za dany miesiąc.

Spóźnione wnioski – prawo do świadczenia po 30 czerwca

ZUS przewiduje sytuacje, w których nawet późniejszy wniosek daje prawo do wypłat wstecz:

Nowo narodzone dziecko: jeśli wniosek wpłynie w ciągu 3 miesięcy od narodzin, świadczenie przyznaje się od dnia urodzenia.

Dziecko objęte opieką, przysposobione lub umieszczone w pieczy zastępczej/ domu pomocy społecznej: wniosek w ciągu 3 miesięcy od objęcia dziecka opieką daje prawo do świadczenia od dnia objęcia pieczą lub umieszczenia dziecka w placówce.

Dziecko kończące 18 lat: świadczenie przysługuje do dnia ukończenia 18 lat.

W praktyce oznacza to, że spóźnione wnioski nie pozbawiają rodzica całkowicie prawa do pieniędzy, ale obejmują jedynie okresy objęte w terminie przewidzianym przez ZUS.

Jak złożyć wniosek 800 plus na 2026/2027

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie:

przez aplikację mobilną mZUS,

na platformie eZUS,

poprzez bankowość elektroniczną,

przez portal Emp@tia.

Środki wypłacane są wyłącznie przelewem na wskazane konto. Wszystkie powiadomienia i korespondencja odbywają się elektronicznie – mailowo, SMS-em lub w aplikacji, nawet jeśli dokumenty złożono w innej formie.

Dlaczego warto złożyć wniosek jak najszybciej? Opóźnienie w składaniu wniosku może skutkować:

przerwą w wypłatach,

brakiem wyrównania za wcześniejsze miesiące,

dodatkowymi formalnościami w przypadku nowo narodzonego dziecka lub dziecka objętego opieką.

Najbezpieczniej złożyć wniosek do końca kwietnia 2026 r., aby zapewnić ciągłość wypłat i mieć pewność, że „800 plus” trafi na konto bez żadnych przeszkód.