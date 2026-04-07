60 tys. zł kwoty wolnej od podatku. Jest gotowy projekt ustawy

Pod koniec marca na Radzie Naczelnej PSL przyjęto szereg uchwał rekomendujących klubowi parlamentarnemu złożenie kilku projektów ustaw. Sawicki powiedział PAP, że jednym z nich jest projekt noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt ma być wkrótce złożony w Sejmie.

PSL przygotowało nowelizację ustawy dot. kwoty wolnej od podatku

- Chcemy zrealizować jedną z obietnic Koalicji Obywatelskiej oraz premiera Donalda Tuska i wprowadzić kwotę wolną od podatku do 60 tys. złotych - oświadczył poseł PSL. Jak dodał, „chcemy to rozpisać na trzy lata: w pierwszym roku będzie to 35 tysięcy, w drugim 45 tysięcy, a w trzecim 60 tysięcy złotych”.

Sawicki zaznaczył, że projekt zakłada też m.in wprowadzenie emerytury bez podatku oraz powiązanie programu 800+ z kwotą wolną od podatku. Poseł ludowców zapowiedział również złożenie innych projektów ustaw, w tym dotyczącego zablokowania likwidacji spółdzielni mieszkaniowych.

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku jedną z wyborczych obietnic

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł było jednym ze stu konkretów Koalicji Obywatelskiej zaprezentowanych przed wyborami w 2023 roku. Premier Donald Tusk powiedział w maju ubiegłego roku, że do końca tej kadencji ma nastąpić podwyższenie kwoty wolnej.

- To jest moja twarda obietnica, że do końca tej kadencji – nie powiem, czy w przyszłym (roku – PAP) - powiedział premier. Zaznaczył, że będzie to zależało od deficytu. - Nie możemy przekroczyć pewnej granicy, bo stracimy środki europejskie (...). Ale kwota wolna od podatku, to nie jest zobowiązanie wynikające z tej kampanii, ja mówię o tym od lat i jestem absolutnie zdeterminowany" – podkreślił wówczas Tusk.

Pod koniec lipca ub.r. minister finansów Andrzej Domański poinformował, że kwota wolna od podatku w wysokości 60 tys. zł nie zmieści się w budżecie na 2026 rok. Dodał jednocześnie, że resort finansów pracuje nad tym, by kwota wolna w wysokości 60 tys. zł weszła w życie.