Polscy seniorzy po 65. roku życia mogą korzystać z szeregu dodatków finansowych, bezpłatnych leków oraz ulg ułatwiających codzienne funkcjonowanie. Poniżej sporządziliśmy zestawienie konkretnych świadczeń i przywilejów.

Dodatki finansowe do emerytury

Trzynasta emerytura (tzw. trzynastka) to świadczenie wypłacane raz w roku (w kwietniu) wszystkim emerytom, niezależnie od wysokości ich podstawowego świadczenia. W 2025 roku wyniosło ono 1878,91 zł brutto (1709,81 zł netto), a w 2026 roku wypłacana kwota to 1978,49 zł brutto, czyli około 1629 zł "na rękę". Aby otrzymać dodatek, nie trzeba składać żadnego wniosku – ZUS wypłaca go automatycznie.

Czternasta emerytura (tzw. czternastka) jest wypłacana zazwyczaj we wrześniu, a jej wysokość zależy od dochodów seniora. Pełną kwotę (równą najniższej emeryturze) otrzymują osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tego progu obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę", co oznacza pomniejszenie dodatku o kwotę przekroczenia progu. Minimalna wypłacana kwota to 50 zł brutto. Podobnie jak w przypadku „trzynastki", wniosek nie jest wymagany.

Świadczenie uzupełniające „Mama 4 plus" przysługuje osobom (głównie kobietom, ale w określonych sytuacjach także ojcom), które wychowały co najmniej czworo dzieci i z tego powodu nie wypracowały minimalnej emerytury. Dodatek ten wyrównuje dochody do poziomu najniższej emerytury (w 2025 r. do 1878,91 zł brutto). W tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku w ZUS lub KRUS wraz z odpowiednią dokumentacją.

Dodatki dla emerytów: Bezpłatne leki i opieka zdrowotna

Bezpłatne leki 65+ mogą otrzymać osoby, które ukończyły 65 lat i mają prawo do darmowych leków znajdujących się na specjalnej liście refundacyjnej Ministerstwa Zdrowia. Aby skorzystać z tej ulgi, lek musi być przepisany we wskazaniu objętym refundacją, a na recepcie w polu „kod uprawnień dodatkowych” musi widnieć litera „S”. Receptę taką może wystawić m.in. lekarz POZ, specjaliści, a nawet pielęgniarki z odpowiednimi uprawnieniami.

Zniżki medyczne z Kartą Seniora należą się posiadaczom Ogólnopolskiej Karty Seniora. Mogą oni liczyć na zniżki na badania słuchu, aparaty słuchowe (do 30% rabatu), bezpłatne przeglądy stomatologiczne czy tańsze pakiety higienizacji zębów.

Karty i legitymacje uprawniające do ulg dla seniorów

Ogólnopolska Karta Seniora (OKS) to dokument, który pozwala na korzystanie ze zniżek w ponad 300 gminach w Polsce. Jest ona bezpłatna, jeśli gmina uczestniczy w programie „Gmina Przyjazna Seniorom”. W innym przypadku kosztuje 35 zł za rok lub 50 zł za dwa lata. OKS oferuje zniżki m.in. na:

okulary korekcyjne (nawet do 429 zł zniżki);

pobyty w sanatoriach i hotelach (często 10% rabatu);

zabiegi fizjoterapeutyczne.

Legitymacja emeryta-rencisty (dostępna również w aplikacji mObywatel) potwierdza status emeryta i daje prawo do wielu ulg, takich jak:

zniżki w komunikacji miejskiej (zależnie od miasta, niektóre oferują nawet darmowe przejazdy);

ulgi w transporcie kolejowym i regionalnym;

tańsze bilety do muzeów, teatrów i instytucji kultury;

preferencyjne ceny w wybranych sklepach, drogeriach i punktach usługowych.

Warto również pamiętać, że seniorzy po 75. roku życia są dodatkowo zwolnieni z opłat abonamentowych RTV. Wszystkie te dodatki i ulgi mają na celu odciążenie domowych budżetów osób starszych w obliczu rosnących kosztów życia.

Gdzie i jak wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora?

Sposób wyrobienia Ogólnopolskiej Karty Seniora (OKS) oraz miejsce jej uzyskania zależą od tego, czy Twoja gmina uczestniczy w programie „Gmina Przyjazna Seniorom”, prowadzonym przez stowarzyszenie MANKO. Oto szczegóły dotyczące procedury:

1. Jeśli mieszkasz w jednej z 338 gmin, które przystąpiły do programu, kartę możesz otrzymać bezpłatnie.

Gdzie: Zazwyczaj kartę wydaje urząd gminy lub miasta (lub wyznaczona przez nich jednostka, np. ośrodek pomocy społecznej).

Jak sprawdzić gminę: Wykaz miejscowości biorących udział w programie można znaleźć na stronie internetowej stowarzyszenia MANKO.

2. Poza programem „Gmina Przyjazna Seniorom”

Jeśli Twoja gmina nie należy do programu, nadal możesz zostać posiadaczem karty, ale wiąże się to z opłatą. W tym przypadku należy wypełnić specjalny formularz, który jest dostępny na stronie stowarzyszenia MANKO. Wyrobienie karty kosztuje 35 zł na rok lub 50 zł na dwa lata. Karta jest przeznaczona dla osób emerytów i uprawnia do licznych zniżek w placówkach medycznych, sanatoriach, hotelach oraz punktach usługowych w całej Polsce. Pełną listę punktów honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora można sprawdzić na stronie stowarzyszenia MANKO.

Warto pamiętać, że Ogólnopolska Karta Seniora jest innym dokumentem niż legitymacja emeryta-rencisty wydawana przez ZUS, która również zapewnia wiele ulg (np. w komunikacji miejskiej czy kulturze), ale funkcjonuje na nieco innych zasadach.

Dodatki do emerytury [PODSUMOWANIE]

System wsparcia dla seniorów w Polsce obejmuje zarówno dodatki pieniężne, jak i szeroki wachlarz ulg. Trzynasta i czternasta emerytura trafiają do większości uprawnionych automatycznie, natomiast inne świadczenia, jak „Mama 4 plus” czy Ogólnopolska Karta Seniora, wymagają złożeniu wniosku. Istotnym wsparciem są darmowe leki 65+ oraz zniżki w transporcie i usługach. Znajomość dostępnych rozwiązań pozwala nieco obniżyć konieczne wydatki.