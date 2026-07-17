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UE uderza w lotnictwo? Od 2029 r. ETS obejmie kolejne popularne kierunki

Samolot HondaJet HA-420
KE: od 2029 r. opłatami ETS będą objęte loty do 5000 kilometrówShutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 16:18

Od 2029 roku system handlu emisjami ETS obejmie wszystkie loty lądujące w promieniu 5 tys. kilometrów od geograficznego środka Europy – poinformował w piątek unijny komisarz ds. klimatu Wopke Hoekstra. W praktyce nowe przepisy będą dotyczyć m.in. połączeń do Stambułu, Dubaju i Dohy, które zostaną objęte opłatami za emisję CO2.

Nadal zwolnione z opłat będą loty do Stanów Zjednoczonych, Chin, Japonii czy Korei.

- Obecnie ETS obejmuje tylko Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), a wiele krajów subsydiuje swoje linie lotnicze w sposób, w jaki my tego nie robimy - powiedział Hoekstra na konferencji prasowej.

- Dlatego od 2029 roku opłaty za emisję dwutlenku węgla będą obowiązywać dla każdego lotu, który ląduje w odległości 5000 kilometrów od geograficznego środka Europy. Oznacza to np., że lot z Brukseli na jedną z greckich wysp będzie obecnie traktowany tak samo, jak lot lądujący w sąsiedztwie, ale poza UE - podkreślił.

Ma to zrównać szanse europejskich przewoźników z tymi, którzy rozwijają swoje huby w sąsiedztwie UE.

Hoekstra ogłosił także objęcie systemem ETS prywatnych lotów. (PAP)

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Źródło: PAP
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