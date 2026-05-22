Każda sobota w miesiącu może być dla pracownika dniem roboczym

Sobota nie jest dniem wolnym od pracy

Choć w powszechnej świadomości dniami pracy są co do zasady dni od poniedziałku do piątku, to jednak zasada ta nie znajduje odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach. Jak wynika z ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, dniami tymi są niedziele oraz:

- 1 stycznia - Nowy Rok,

- 6 stycznia - Święto Trzech Króli,

- pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

- drugi dzień Wielkiej Nocy,

- 1 maja - Święto Państwowe,

- 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,

- pierwszy dzień Zielonych Świątek,

- dzień Bożego Ciała,

- 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

- 1 listopada - Wszystkich Świętych,

- 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

- 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia,

- 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

- 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Sobota a pięciodniowy tydzień pracy

Dlaczego więc tak wielu pracowników ma w praktyce wolne soboty? Bo z art. 129 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy wynika, że czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Oznacza to w pewnym uproszczeniu, że w tygodniu liczącym 7 dni pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy ma przepracować 5 dni. Ustawowo dniem wolnym jest niedziela, a drugi może zostać wybrany spośród pozostałych 6 dni tygodnia. Przywykliśmy do tego, że w większości przypadków jest to sobota, jednak tak wcale nie musi być. W niektórych branżach to właśnie sobota jest dniem, w którym zapotrzebowanie np. na świadczone usługi, jest największe. Tak jest choćby w branży kosmetycznej czy fryzjerskiej oraz w przypadku szeregu innych branż usługowych, w których największe zainteresowanie klientów przypada często właśnie na ten dzień, w którym wielu z nich – pracujących w biurach czy urzędach – ma dzień wolny od pracy. Pracowników często nie dziwi więc to, że to nie sobota jest dla nich dniem wolnym, a inny dzień tygodnia. Przed laty często stosowanym w tego typu miejscach rozwiązaniem było to, że taki zakład, w którym pracownicy intensywnie pracowali w sobotę, był zamknięty w poniedziałek, a pracownicy mieli wtedy czas na odpoczynek. Obecnie pracodawcy rzadziej decydują się na wyznaczenie wspólnego dnia wolnego dla wszystkich, a harmonogramy praccy są ustalane tak, aby z jednej strony zapewnić pracownikom zgodną z przepisami ilość odpoczynku, z drugiej zaś zapewnić ciągłość pracy zakładu.

Pracownikom trzeba zapewnić odpoczynek, choć nie zawsze w sobotę

Mówiąc o sobocie jako dniu roboczym trzeba pamiętać również o tym, że w przytoczonym już art. 129 Kodeksu pracy jest mowa o przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Oznacza to, że w praktyce nie w każdym tygodniu kalendarzowym pracownik musi mieć zapewnione 2 dni wolne od pracy. Może zdarzyć się tak, że jednym przepracuje 6 dni, a w drugim 4. Każdorazowo jednak należy pamiętać o konieczności przestrzegania zasad dotyczących czasu pracy. W tym m.in., że pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, a w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Trzeba przy tym pamiętać, że przez tydzień należy w tej sytuacji rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego. Niezapewnienie pracownikowi minimalnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego lub tygodniowego może być uznane za wykroczenie przeciwko prawom pracownika

Czy na gruncie prawa pracy sobota jest dniem wolnym od pracy? Sobota nie jest dniem wolnym od pracy. Dniami wolnymi od pracy są niedziele oraz święta wymienione w ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Czy każda sobota w miesiącu może być dla pracownika dniem roboczym? Każda sobota w miesiącu może być dla pracownika dniem roboczym. Ustawowo dniem wolnym jest niedziela, a drugi dzień wolny może zostać wybrany spośród pozostałych 6 dni tygodnia. Jaki minimalny odpoczynek dobowy i tygodniowy przysługuje pracownikowi? Pracownikowi przysługuje w każdej dobie co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, a w każdym tygodniu co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin odpoczynku dobowego.