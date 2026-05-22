Głośnym echem odbiła się nocna deklaracja Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 tys. żołnierzy USA. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że jego decyzja spowodowana jest wygraną wyborów prezydenckich i dobrymi relacjami z Karolem Nawrockim.

Głos w sprawie deklaracji Trumpa zdążył zabrać już sam Nawrocki. Prezydent podziękował Trumpowi i zapewnił go o trwaniu w sojuszu. Komentarz do decyzji Trumpa umieścił również wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Do sprawy odniósł się również sekretarz generalny NATO Marku Rutte. W jego ocenie decyzja Trumpa jest słuszna. Rutte podkreślił, że zapowiedź Donalda Trumpa przyjął z radością, a obecnie wojskowi eksperci dopinają szczegóły.

Jednocześnie Rutte zapewnił, że obrana przez Sojusz droga prowadząca do silniejszej Europy i silniejszego NATO, dzięki której w przyszłości uda się uniezależnić od jednego sojusznika, będzie kontynuowana.