Szef NATO reaguje na decyzję Trumpa ws. wojsk amerykańskich w Polsce

Mark Rutte skomentował decyzję Trumpa ws. wojska amerykańskich w Polsce
Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 09:10

- Z radością przyjmuję ogłoszoną przez Donalda Trumpa wiadomość o wysłaniu większej liczby żołnierzy do Polski - przekazał szef NATO Mark Rutte. Dodał, że obecnie trwa dopracowywanie szczegółów.

Głośnym echem odbiła się nocna deklaracja Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 tys. żołnierzy USA. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że jego decyzja spowodowana jest wygraną wyborów prezydenckich i dobrymi relacjami z Karolem Nawrockim.

Głos w sprawie deklaracji Trumpa zdążył zabrać już sam Nawrocki. Prezydent podziękował Trumpowi i zapewnił go o trwaniu w sojuszu. Komentarz do decyzji Trumpa umieścił również wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Do sprawy odniósł się również sekretarz generalny NATO Marku Rutte. W jego ocenie decyzja Trumpa jest słuszna. Rutte podkreślił, że zapowiedź Donalda Trumpa przyjął z radością, a obecnie wojskowi eksperci dopinają szczegóły.

Jednocześnie Rutte zapewnił, że obrana przez Sojusz droga prowadząca do silniejszej Europy i silniejszego NATO, dzięki której w przyszłości uda się uniezależnić od jednego sojusznika, będzie kontynuowana.

