Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ustawy o prawach konsumenta. Nowelizacja ma zwiększyć ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami marketingowymi oraz poprawić przejrzystość informacji zamieszczanych na produktach.

Nowe przepisy są odpowiedzią na zjawisko określane jako greenwashing, czyli przedstawianie produktów jako bardziej ekologicznych, niż wynika to z rzeczywistych właściwości lub dostępnych dowodów.

Producent będzie musiał udowodnić ekologiczne deklaracje

Jednym z najważniejszych założeń projektu jest zakaz stosowania niepotwierdzonych twierdzeń dotyczących wpływu produktów na środowisko. Oznacza to, że producent nie będzie mógł zamieszczać na opakowaniu informacji, takich jak:

„produkt ekologiczny”,

„przyjazny dla środowiska”,

„niski ślad węglowy”,

innych podobnych deklaracji,

- jeżeli nie będzie dysponował wiarygodnymi dowodami potwierdzającymi takie właściwości.

Ważne Na opakowaniach mają znajdować się wyłącznie informacje zgodne z prawdą.

Konsumenci łatwiej porównają produkty

Projekt nowelizacji ma pomóc konsumentom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji zakupowych. Dzięki przejrzystszym zasadom oznaczania produktów kupujący będą mogli łatwiej ocenić, które towary:

są bardziej trwałe,

nadają się do naprawy,

mają mniejszy wpływ na środowisko,

rzeczywiście spełniają deklarowane standardy ekologiczne.

Ważne Nowe przepisy mają zwiększyć zaufanie do informacji przekazywanych przez producentów oraz ograniczyć ryzyko wprowadzania klientów w błąd.

Większa ochrona praw konsumentów

Nowelizacja wzmacnia również ochronę wynikającą z ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Celem zmian jest zapewnienie, aby decyzje zakupowe były podejmowane na podstawie rzetelnych i sprawdzonych informacji, a nie chwytów marketingowych wykorzystujących rosnące zainteresowanie ekologią i zrównoważoną konsumpcją.

Projekt wpisuje się także w działania zmierzające do promowania odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji oraz ograniczenia nieuczciwych praktyk handlowych.

Źródło: www.gov.pl/web/premier