Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Nowe przepisy mają uprościć komunikację między pracodawcami, zakładowymi organizacjami związkowymi oraz radami pracowników. To kolejne rozwiązanie deregulacyjne, którego celem jest ograniczenie zbędnych formalności, przyspieszenie obiegu informacji oraz dostosowanie prawa pracy do realiów cyfrowego środowiska pracy.

E-mail zamiast papierowych dokumentów

Najważniejszą zmianą będzie możliwość przekazywania dokumentów i informacji nie tylko w formie papierowej, ale również w postaci elektronicznej lub dokumentowej, na przykład w formacie PDF przesyłanym pocztą elektroniczną. Nowe rozwiązanie będzie mogło być stosowane, jeśli pracodawca i zakładowa organizacja związkowa uzgodnią taką formę komunikacji w układzie zbiorowym pracy lub zawartym porozumieniu. W praktyce oznacza to, że wiele spraw będzie można załatwić szybciej, bez konieczności przygotowywania i doręczania papierowych dokumentów.

Jakie informacje związki zawodowe będą mogły przekazywać elektronicznie?

Projekt przewiduje, że związki zawodowe będą mogły składać wnioski oraz otrzymywać informacje w formie elektronicznej lub dokumentowej, między innymi dotyczące:

planowanego przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę,

liczby pracowników należących do kadry kierowniczej,

innych informacji, które zgodnie z przepisami pracodawca przekazuje organizacjom związkowym.

Ważne Podobne zasady będą obowiązywać również w relacjach między pracodawcą a radą pracowników, co ma usprawnić proces konsultacji oraz wymiany informacji.

Mniej formalności dla pracodawców i przedstawicieli pracowników

Odejście od obowiązkowego papierowego obiegu dokumentów ma przynieść korzyści zarówno pracodawcom, jak i przedstawicielom pracowników. Według projektodawców nowe przepisy pozwolą:

ograniczyć obowiązki administracyjne,

przyspieszyć wymianę informacji,

zmniejszyć koszty związane z obsługą dokumentacji papierowej,

usprawnić komunikację w zakładach pracy,

lepiej dostosować przepisy do cyfrowych narzędzi wykorzystywanych na co dzień.

Ważne Rozwiązania wpisują się w szerszy proces cyfryzacji oraz upraszczania procedur w prawie pracy.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Projekt zakłada, że nowe regulacje zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Nowe zasady będą miały zastosowanie również do spraw już będących w toku. Oznacza to, że po wejściu przepisów w życie strony będą mogły od razu korzystać z elektronicznych form komunikacji, o ile wcześniej uzgodnią taki sposób wymiany dokumentów.

Źródło: www.gov.pl/web/premier