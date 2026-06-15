Right to Repair w Polsce. Rząd wdraża unijne przepisy o naprawie sprzętu

Zepsuta pralka, lodówka czy telefon nie zawsze będą oznaczać konieczność zakupu nowego sprzętu. Rząd przygotował projekt ustawy (UC154), który wdraża przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1799 (Right to Repair) ustanawiającej wspólne zasady promujące naprawę towarów. Polska ma obowiązek wdrożyć nowe przepisy do 31 lipca 2026 roku.

Nowe regulacje mają zachęcać konsumentów do wybierania naprawy zamiast przedwczesnej wymiany produktów. Jedną z najważniejszych zmian będzie dodatkowy rok ochrony dla osób, które zdecydują się na naprawę wadliwego towaru.

Obowiązek naprawy sprzętu: nowe regulacje dla producentów i importerów

Nowe przepisy przewidują, że jeśli konsument zgłosi wadę towaru i zdecyduje się na jego naprawę zamiast wymiany, okres odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową zostanie jednorazowo wydłużony o 12 miesięcy.

Oznacza to, że naprawa może stać się bardziej opłacalna niż wymiana produktu na nowy. Sprzedawca będzie miał obowiązek poinformować klienta o takim uprawnieniu przed podjęciem decyzji.

Przykładowo, jeśli pralka zepsuje się po 18 miesiącach od zakupu, a konsument wybierze jej naprawę, okres ochrony zostanie przedłużony o kolejny rok.

Jakie produkty obejmie obowiązkowa naprawa? Lista urządzeń

Projekt zakłada obowiązek naprawy określonych grup produktów, jeśli naprawa jest technicznie możliwa. Nowe obowiązki obejmą między innymi:

pralki i pralko-suszarki, zmywarki,

lodówki i inne urządzenia chłodnicze,

telefony komórkowe,

tablety,

wyświetlacze elektroniczne,

odkurzacze,

suszarki bębnowe,

sprzęt do spawania,

serwery i urządzenia do przechowywania danych,

wybrane urządzenia grzewcze.

Naprawa ma być wykonywana nieodpłatnie lub za rozsądną cenę, a producenci będą musieli zapewnić dostęp do części zamiennych i informacji dotyczących napraw.

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Platforma napraw UE: jak konsumenci znajdą serwis i porównają oferty

Do 2027 r. ma powstać europejska platforma internetowa napraw. Dzięki niej konsumenci będą mogli wyszukiwać punkty naprawcze i porównywać oferty różnych serwisów. Platforma ma ułatwić znalezienie przedsiębiorców zajmujących się naprawami oraz zwiększyć przejrzystość cen i warunków usług.

Europejski formularz naprawy: nowe narzędzie dla konsumentów

Nowe przepisy wprowadzą także europejski formularz informacji o naprawie. Znajdą się w nim m.in. cena naprawy, przewidywany czas realizacji, dane serwisu, zakres wykonywanych prac.

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się skorzystać z formularza, będzie związany przedstawioną ofertą przez 30 dni od jej przekazania konsumentowi.

Kary za naruszenie obowiązków naprawy: nawet do 40 tys. zł

Kontrolą nowych przepisów ma zajmować się Inspekcja Handlowa. Projekt przewiduje administracyjne kary pieniężne do 20 tys. zł za naruszenie obowiązków związanych z prawem do naprawy. W przypadku ponownego naruszenia kara będzie mogła wzrosnąć do 40 tys. zł.

Dodatkowo przedsiębiorcy, którzy naruszają zbiorowe interesy konsumentów, mogą podlegać sankcjom przewidzianym w przepisach o ochronie konkurencji i konsumentów.

Kiedy wejdą w życie nowe przepisy? Terminy wdrożenia ustawy

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Wyjątek dotyczy części przepisów dotyczących platformy napraw, które zgodnie z zapowiedziami zaczną obowiązywać 31 lipca 2027 r.

Podstawa prawna Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (UC154) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1799 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie wspólnych zasad promujących naprawę towarów oraz zmiany rozporządzenia (UE) 2017/2394 oraz dyrektyw (UE) 2019/771 i (UE) 2020/18281