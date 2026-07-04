Najważniejszym elementem każdej takiej sytuacji jest ustalenie przyczyny uszkodzenia towaru. Sam fakt, że produkt został zniszczony w sklepie, nie oznacza jeszcze odpowiedzialności klienta.

Zgodnie z art. 546 Kodeksu cywilnego sprzedawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne umożliwiające klientom bezpieczne dokonanie wyboru towarów. Oznacza to, że produkty powinny być ustawione stabilnie, w sposób umożliwiający ich swobodne oglądanie i wyjmowanie z półek. Dotyczy to również szerokości alejek, rozmieszczenia ekspozycji oraz sposobu ułożenia ciężkich lub szklanych opakowań.

Jeżeli do stłuczenia słoika doszło dlatego, że produkty były ustawione niestabilnie, półki były przeładowane albo towar znajdował się w miejscu utrudniającym bezpieczne sięgnięcie po niego, sklep nie może automatycznie domagać się od klienta pokrycia kosztów szkody.

W razie sporu warto od razu poinformować obsługę o zdarzeniu oraz poprosić o zabezpieczenie nagrań z monitoringu. Taki materiał może mieć kluczowe znaczenie przy ustalaniu rzeczywistego przebiegu zdarzenia.

Rozbity towar w sklepie z winy klienta

Inaczej wygląda sytuacja, gdy szkoda powstała wyłącznie wskutek nieostrożności kupującego. Przykładem może być upuszczenie słoika podczas przenoszenia go do koszyka, nieostrożne wyjmowanie produktu z regału czy przypadkowe strącenie prawidłowo ustawionych artykułów.

W takich przypadkach zastosowanie znajduje art. 415 Kodeksu cywilnego. Przepis stanowi, że osoba, która ze swojej winy wyrządziła drugiemu szkodę, jest zobowiązana do jej naprawienia. Oznacza to, że sklep może domagać się zapłaty za uszkodzony produkt, jeżeli wykaże, że szkoda powstała wskutek zawinionego zachowania klienta.

Sama obecność klienta przy rozbitym słoiku nie przesądza jednak o jego odpowiedzialności. W praktyce każda sytuacja wymaga indywidualnej oceny.

Dziecko stłukło słoik. Co mówią przepisy?

Odrębne zasady dotyczą szkód wyrządzonych przez dzieci. Zgodnie z art. 426 Kodeksu cywilnego małoletni, który nie ukończył 13. roku życia, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.

Nie oznacza to jednak, że sklep zawsze pozostanie bez możliwości dochodzenia swoich roszczeń. W określonych przypadkach odpowiedzialność może zostać przypisana rodzicom lub opiekunom, jeśli nie sprawowali właściwego nadzoru nad dzieckiem.

Jeżeli jednak opiekun wykaże, że zachował należytą staranność, a uszkodzenie produktu miało charakter przypadkowy i nie wynikało z zaniedbania, nie musi pokrywać kosztów szkody. Takie stanowisko wynika zarówno z przepisów Kodeksu cywilnego, jak i utrwalonej praktyki ich stosowania.

Celowe zniszczenie towaru oznacza znacznie poważniejsze konsekwencje

Najdalej idące skutki dotyczą sytuacji, w których klient świadomie niszczy produkty lub wyposażenie sklepu.

Wówczas nie chodzi już wyłącznie o obowiązek naprawienia szkody. W zależności od wartości zniszczonego mienia sprawca może ponieść odpowiedzialność za wykroczenie albo przestępstwo. Przy szkodach kwalifikowanych jako wykroczenie możliwa jest grzywna, natomiast w przypadku wyższych strat sprawa może zostać zakwalifikowana jako przestępstwo zagrożone nawet karą pozbawienia wolności do pięciu lat.

Nie każdy sklep postępuje tak samo

Przepisy określają ogólne zasady odpowiedzialności, jednak w praktyce wiele zależy również od polityki konkretnej placówki handlowej.

Duże sieci handlowe często rezygnują z dochodzenia roszczeń przy drobnych, przypadkowych uszkodzeniach towaru, traktując je jako element ryzyka prowadzenia działalności. Nie oznacza to jednak, że klient ma prawo zakładać, iż zawsze uniknie odpowiedzialności. W mniejszych sklepach właściciele częściej dochodzą pokrycia strat, zwłaszcza gdy okoliczności wskazują na zawinione działanie kupującego. Ostatecznie o odpowiedzialności decydują przepisy prawa oraz ustalenie, kto rzeczywiście ponosi winę za powstanie szkody.