Gazeta Prawna
Prawo konsumenta

Rozbita butelka lub słoik w sklepie. W wielu przypadkach klient nie odpowiada

Rozbity szklany słoik z sosem leży na podłodze w alejce supermarketu. Wokół widoczne są odłamki szkła i rozlana zawartość, a w tle regały z produktami spożywczymi.
Rozbity szklany słoik z sosem leży na podłodze w alejce supermarketu. Wokół widoczne są odłamki szkła i rozlana zawartość, a w tle regały z produktami spożywczymi.GazetaPrawna.pl / Rozbity szklany słoik z sosem leży na podłodze w alejce supermarketu. Wokół widoczne są odłamki szkła i rozlana zawartość, a w tle regały z produktami spożywczymi.
Michał Kaźmierczak
Michał KaźmierczakWydawca, dziennikarz i komentator polityczny, pasjonat technologii
dzisiaj, 11:34

Rozbity słoik, stłuczona butelka czy uszkodzony produkt podczas zakupów nie oznaczają automatycznie obowiązku zapłaty. O tym, kto poniesie koszty szkody, decydują okoliczności zdarzenia oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Znaczenie ma zarówno sposób zorganizowania sklepu, jak i zachowanie klienta. W niektórych przypadkach odpowiedzialność spoczywa na sprzedawcy, w innych to kupujący będzie musiał naprawić wyrządzoną szkodę.

Skrót artykułu

Najważniejszym elementem każdej takiej sytuacji jest ustalenie przyczyny uszkodzenia towaru. Sam fakt, że produkt został zniszczony w sklepie, nie oznacza jeszcze odpowiedzialności klienta.

Zgodnie z art. 546 Kodeksu cywilnego sprzedawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne umożliwiające klientom bezpieczne dokonanie wyboru towarów. Oznacza to, że produkty powinny być ustawione stabilnie, w sposób umożliwiający ich swobodne oglądanie i wyjmowanie z półek. Dotyczy to również szerokości alejek, rozmieszczenia ekspozycji oraz sposobu ułożenia ciężkich lub szklanych opakowań.

Jeżeli do stłuczenia słoika doszło dlatego, że produkty były ustawione niestabilnie, półki były przeładowane albo towar znajdował się w miejscu utrudniającym bezpieczne sięgnięcie po niego, sklep nie może automatycznie domagać się od klienta pokrycia kosztów szkody.

W razie sporu warto od razu poinformować obsługę o zdarzeniu oraz poprosić o zabezpieczenie nagrań z monitoringu. Taki materiał może mieć kluczowe znaczenie przy ustalaniu rzeczywistego przebiegu zdarzenia.

Rozbity towar w sklepie z winy klienta

Inaczej wygląda sytuacja, gdy szkoda powstała wyłącznie wskutek nieostrożności kupującego. Przykładem może być upuszczenie słoika podczas przenoszenia go do koszyka, nieostrożne wyjmowanie produktu z regału czy przypadkowe strącenie prawidłowo ustawionych artykułów.

W takich przypadkach zastosowanie znajduje art. 415 Kodeksu cywilnego. Przepis stanowi, że osoba, która ze swojej winy wyrządziła drugiemu szkodę, jest zobowiązana do jej naprawienia. Oznacza to, że sklep może domagać się zapłaty za uszkodzony produkt, jeżeli wykaże, że szkoda powstała wskutek zawinionego zachowania klienta.

Sama obecność klienta przy rozbitym słoiku nie przesądza jednak o jego odpowiedzialności. W praktyce każda sytuacja wymaga indywidualnej oceny.

Dziecko stłukło słoik. Co mówią przepisy?

Odrębne zasady dotyczą szkód wyrządzonych przez dzieci. Zgodnie z art. 426 Kodeksu cywilnego małoletni, który nie ukończył 13. roku życia, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.

Nie oznacza to jednak, że sklep zawsze pozostanie bez możliwości dochodzenia swoich roszczeń. W określonych przypadkach odpowiedzialność może zostać przypisana rodzicom lub opiekunom, jeśli nie sprawowali właściwego nadzoru nad dzieckiem.

Jeżeli jednak opiekun wykaże, że zachował należytą staranność, a uszkodzenie produktu miało charakter przypadkowy i nie wynikało z zaniedbania, nie musi pokrywać kosztów szkody. Takie stanowisko wynika zarówno z przepisów Kodeksu cywilnego, jak i utrwalonej praktyki ich stosowania.

Celowe zniszczenie towaru oznacza znacznie poważniejsze konsekwencje

Najdalej idące skutki dotyczą sytuacji, w których klient świadomie niszczy produkty lub wyposażenie sklepu.

Wówczas nie chodzi już wyłącznie o obowiązek naprawienia szkody. W zależności od wartości zniszczonego mienia sprawca może ponieść odpowiedzialność za wykroczenie albo przestępstwo. Przy szkodach kwalifikowanych jako wykroczenie możliwa jest grzywna, natomiast w przypadku wyższych strat sprawa może zostać zakwalifikowana jako przestępstwo zagrożone nawet karą pozbawienia wolności do pięciu lat.

Nie każdy sklep postępuje tak samo

Przepisy określają ogólne zasady odpowiedzialności, jednak w praktyce wiele zależy również od polityki konkretnej placówki handlowej.

Duże sieci handlowe często rezygnują z dochodzenia roszczeń przy drobnych, przypadkowych uszkodzeniach towaru, traktując je jako element ryzyka prowadzenia działalności. Nie oznacza to jednak, że klient ma prawo zakładać, iż zawsze uniknie odpowiedzialności. W mniejszych sklepach właściciele częściej dochodzą pokrycia strat, zwłaszcza gdy okoliczności wskazują na zawinione działanie kupującego. Ostatecznie o odpowiedzialności decydują przepisy prawa oraz ustalenie, kto rzeczywiście ponosi winę za powstanie szkody.

Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

sklepprzepiszniszczenietowar

Powiązane

wino, akcyza, banderola, wyroby winiarskie
PodatkiCzy wyższa akcyza na alkohol zwiększa dochody budżetu? Niekoniecznie.
autobus
TransportOd 1 lipca można jeździć bez biletu. Darmowe autobusy już kursują
emerytura, 14. emerytura, ZUS
Emerytury i rentyWypłata 14. emerytury. Znamy prognozowany termin wypłaty i kwoty brutto oraz netto w 2026 roku

Najważniejsze

Lekarze idą korytarzem szpitalnym
ZdrowieTo pierwszy taki weekend w szpitalach. Od 1 lipca lekarza może nie być na oddziale
Doroczna Parada Pułaskiego w Nowym Jorku
SpołeczeństwoPolacy nie chcą już emigrować do USA [SONDAŻ DGP]
Żołnierz
KrajRosja testuje NATO na Bałtyku. Polska nagle przyspiesza zbrojenia
Lekarz w białym fartuchu trzymający stetoskop na tle nowoczesnego szpitalnego korytarza. W tle widoczny personel medyczny przemieszczający się między oddziałami.
Kadry i płaceKoniec z fikcyjnym doskonaleniem lekarzy. Resort zdrowia szykuje bat na medyków
Waldemar Żurek po lewej stronie podczas spotkania z mikrofonem, po prawej Bogdan Święczkowski przemawiający w Trybunale Konstytucyjnym.
OrzecznictwoŻurek kontra Święczkowski. Polacy wskazali, kto ma rację. Jest wyraźna różnica
Policjant prowadzi zatrzymanego mężczyznę w kajdankach do radiowozu podczas realizacji czynności służbowych. Zdjęcie poglądowe przedstawiające działania funkcjonariuszy związane ze śledztwem w sprawie przestępstw korupcyjnych.
Prawo karne i wykroczenioweRząd planuje reformę pouczeń. RPO wskazuje luki w przepisach
TK
PrawnikNowy sędzia TK zwrócił się do Nawrockiego. „Jestem gotowy w każdym czasie”
Władimir Putin, prezydent Rosji
KrajNiepokojące doniesienia z Londynu. Wiadomo, co Rosja może szykować wobec Polski
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381499mega.png