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Świat

Tak Karol Nawrocki podsumował szczyt NATO. Prezydent wspomniał o silnej więzi

Prezydent Karol Nawrocki
Prezydent Karol Nawrocki podsumował szczyt NATOPAP/EPA / NECATI SAVAS
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 18:13

Prezydent Karol Nawrocki w krótkich słowach podsumował szczyt NATO w Ankarze. Jak zapewnił, to, czego oczekiwała Polska w odniesieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego, zostało wypełnione, a samo NATO jest silne i zdeterminowane.

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Prezydent Karol Nawrocki ocenił po zakończeniu szczytu NATO, że Sojusz pozostaje „zjednoczony, silny i zdeterminowany” do obrony swoich wartości. Jak podkreślił, z wystąpień przywódców państw członkowskich wynikało jednoznacznie, że NATO jest gotowe reagować na wyzwania międzynarodowe.

– To, czego oczekiwała Polska w odniesieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego, zostało wypełnione – powiedział podczas konferencji prasowej w Ankarze.

Wskazano głównego wroga NATO

Prezydent podkreślił, że uczestnicy szczytu zgodnie uznali Rosję za główne i długoterminowe zagrożenie dla NATO. Jak wskazał, Rosja stanowi zagrożenie nie tylko w kontekście prowadzonej przeciwko Ukrainie wojny, ale również dla bezpieczeństwa Polski oraz całej Europy Środkowo-Wschodniej.

Nawrocki podkreślił także znaczenie więzi transatlantyckich w ramach NATO. Przypomniał, że Stany Zjednoczone są strategicznym sojusznikiem Polski i ocenił, że szczyt potwierdził trwałość współpracy między Europą a USA.

– Wyjeżdżamy z przekonaniem, że więź euroatlantycka jest dziś na bardzo dobrym poziomie – powiedział, dodając, że świadczyły o tym zarówno wystąpienie prezydenta USA Donalda Trumpa, jak i deklaracje pozostałych sojuszników.

Źródło: PAP

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