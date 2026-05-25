Od 3 czerwca 2026 r. obowiązkowe kaski dla osób do 16. roku życia

Obecnie dzieci i młodzież poruszające się rowerami, hulajnogami czy hulajnogami elektrycznymi nie mają prawnego obowiązku noszenia kasku, choć jest to zalecane ze względów bezpieczeństwa. Od 3 czerwca 2026 r. sytuacja się zmieni. Zmiany wprowadzono w nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym z 17 października 2025 r. oraz niektórych innych ustaw.

Obowiązek noszenia kasku będzie dotyczył wszystkich osób poniżej 16. roku życia podczas jazdy rowerem, rowerem elektrycznym, hulajnogą (także zwykłą), hulajnogą elektryczną oraz urządzeniem transportu osobistego (UTO).

Przepisy obejmą też dzieci do 7. roku życia przewożone rowerem, w przyczepce lub wózku rowerowym. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy konstrukcja ma pasy bezpieczeństwa i uniemożliwia założenie kasku.

Dlaczego to ważne? Urazy głowy to około jedna trzecia wszystkich obrażeń w wypadkach z udziałem hulajnóg elektrycznych. Dane pokazują, że kask może zmniejszyć ryzyko takich urazów nawet o 44 proc. Nowe przepisy nakładają obowiązek na rodziców i opiekunów. To oni muszą dopilnować, aby dziecko miało dobrze dopasowany kask podczas jazdy.

Mandat za brak kasku. Jakie kary przewidziano od 3 czerwca 2026 r.?

Za brak kasku u osób poniżej 16. roku życia odpowiedzialność poniosą rodzice lub opiekunowie. W takich przypadkach przewidziano karę grzywny do 100 zł.

Zgodnie z dodanym art. 89a Kodeksu wykroczeń, odpowiedzialność dotyczy sytuacji, w której osoba sprawująca opiekę dopuszcza do jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego bez wymaganego kasku ochronnego.

Nowe przepisy dla hulajnóg 2026. Surowsze zasady dla dzieci poniżej 13 lat

Przypomnijmy, że przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych zostały zaostrzone już wcześniej. Od 3 marca 2026 r. minimalny wiek do samodzielnego poruszania się hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego po drodze publicznej wynosi 13 lat. Wcześniej limit był niższy - 10 lat.

Co ważne, jazda hulajnogą przez dziecko poniżej 13 lat jest traktowana jako brak wymaganych uprawnień. Może to mieć również skutki ubezpieczeniowe, ponieważ w niektórych przypadkach ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z polisy OC w życiu prywatnym

Dzieci poniżej 13. roku życia mogą korzystać z takich pojazdów wyłącznie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej, np. na osiedlowych chodnikach.

Jeśli hulajnogą porusza się dziecko poniżej 13. roku życia, odpowiada opiekun i może on otrzymać mandat w wysokości od 20 do 100 zł. Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości na hulajnodze elektrycznej, która wynosi 20 km/h, grozi mandat od 50 do 200 zł.