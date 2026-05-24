Trzeba teraz płacić podatek od takiego garażu? Urzędy zaczęły wysyłać pisma, a właściciele łapią się za głowę

Jagienka Michalik
dzisiaj, 06:32

Nowelizacja miała zakończyć wieloletni chaos wokół podatku od nieruchomości. Zamiast jasnych zasad pojawiły się jednak nowe pytania — także o to, czy podatek obejmuje zwykłe blaszane garaże, schowki ogrodowe i prowizoryczne magazyny. Gminy coraz częściej sprawdzają, czy takie obiekty mają fundamenty, jak są wykorzystywane i czy są związane z działalnością gospodarczą. Reforma przygotowana po wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie zamknęła sporu interpretacyjnego, lecz otworzyła jego kolejny rozdział.

Zmiany w podatku od nieruchomości były konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował wcześniejsze przepisy jako niezgodne z konstytucją. Trybunał od lat zwracał uwagę na niejasne definicje i chaos interpretacyjny, który prowadził do sporów między podatnikami a samorządami.

Miał być porządek, jest chaos?

Ustawodawca zdecydował się więc przebudować przepisy i doprecyzować pojęcia „budynku” oraz „budowli”. Rozszerzono ustawowy słowniczek, uzupełniono katalog obiektów podlegających opodatkowaniu i zapowiadano, że nowe regulacje zakończą wieloletnie problemy interpretacyjne.

W praktyce okazało się jednak, że część wątpliwości jedynie zmieniła formę. Jednym z najbardziej problematycznych przykładów stały się popularne blaszaki, które dziś dla wielu właścicieli nieruchomości są źródłem podatkowej niepewności.

Blaszak pod lupą fiskusa. Problem zaczyna się od definicji

Zgodnie z nowymi przepisami budynkiem jest obiekt powstały w wyniku robót budowlanych, trwale związany z gruntem, posiadający fundamenty, dach oraz ściany wydzielające przestrzeń. Dodatkowo musi mieć instalacje umożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Budowla została natomiast zdefiniowana jako obiekt niespełniający kryteriów budynku, ale wskazany w załączniku do ustawy. W katalogu znalazły się między innymi sieci techniczne, elektrownie, oczyszczalnie ścieków, magazyny energii oraz obiekty kontenerowe.

I właśnie tutaj pojawia się największy problem interpretacyjny. Wiele blaszaków przypomina konstrukcje kontenerowe — można je przenieść, zdemontować, często nie mają trwałych fundamentów i nie są na stałe związane z gruntem. To rodzi pytanie, czy taki obiekt automatycznie powinien zostać uznany za budowlę objętą podatkiem.

Chodzi o sposób wykorzystania

Samo to, że obiekt jest wykonany z blachy, nie przesądza jeszcze o obowiązku podatkowym. Kluczowe znaczenie ma sposób użytkowania oraz stopień związania konstrukcji z gruntem.

W uzasadnieniu do nowelizacji ustawodawca wskazał, że tego typu obiekty mogą zostać zakwalifikowane jako budowle — konkretnie jako obiekty kontenerowe wymienione w pozycji 10 załącznika nr 4 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Jednocześnie eksperci podkreślają, że blaszak stojący na prywatnej posesji i wykorzystywany wyłącznie do celów osobistych — na przykład jako garaż, schowek na rowery czy magazyn narzędzi — co do zasady nie powinien podlegać opodatkowaniu.

Sytuacja wygląda inaczej, gdy ten sam obiekt zaczyna służyć działalności gospodarczej. Jeśli w blaszaku przechowywany jest towar, działa warsztat albo punkt serwisowy, gmina może uznać go za budowlę związaną z biznesem i naliczyć podatek od nieruchomości.

Gminy ruszyły do kontroli

Po wejściu reformy w życie wiele samorządów rozpoczęło szczegółową weryfikację deklaracji podatkowych. Właściciele nieruchomości otrzymują pisma z pytaniami o fundamenty, sposób posadowienia obiektu oraz jego faktyczne przeznaczenie.

Urzędy pytają między innymi o to, czy blaszak jest wykorzystywany w związku z działalnością gospodarczą i czy można uznać go za obiekt trwale związany z gruntem. W części przypadków podatnicy są również wzywani do złożenia korekty deklaracji.

Dla wielu osób to pierwsze zetknięcie z praktycznymi skutkami reformy. Obiekty, które przez lata były traktowane jako nieistotny element zabudowy działki, nagle stały się przedmiotem zainteresowania fiskusa.

Eksperci zwracają uwagę, że przed odpowiedzią na pismo z urzędu warto dokładnie przeanalizować stan faktyczny. Znaczenie mają przede wszystkim fundamenty, sposób montażu oraz rzeczywiste wykorzystanie obiektu. W razie wątpliwości dobrym rozwiązaniem może być wystąpienie o indywidualną interpretację podatkową albo konsultacja z doradcą.

Kiedy trzeba płacić podatek od blaszaka. Decydujące są dwa kryteria

Choć nowe przepisy obowiązują już od miesięcy, praktyka ich stosowania nadal się kształtuje. W przypadku blaszaków kluczowe pozostają dwa elementy: trwałe związanie z gruntem oraz wykorzystanie w działalności gospodarczej.

Jeżeli obiekt nie ma fundamentów i służy wyłącznie prywatnym potrzebom właściciela, nie powinien zostać objęty podatkiem od nieruchomości. Jeżeli jednak jest trwale posadowiony albo wykorzystywany na potrzeby firmy, urząd może zakwalifikować go jako budowlę i naliczyć podatek.

Sprawa blaszaków pokazuje, że nawet po dużej reformie podatkowej granica między tym, co opodatkowane, a tym, co wolne od podatku, nadal potrafi budzić więcej pytań niż odpowiedzi.

