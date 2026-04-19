Decyzja Prezesa Bogdana Święczkowskiego o skierowaniu zawiadomienia do prokuratury przeciwko sędziom Magdalenie Bentkowskiej i Dariuszowi Szostkowi stanowi radykalną eskalację napięcia wewnątrz Trybunału Konstytucyjnego. Wykorzystanie art. 238 Kodeksu karnego, który dotyczy fałszywego zawiadomienia o przestępstwie, sugeruje, że kierownictwo TK traktuje działania sędziów nie jako element debaty prawnej, lecz jako czyn o charakterze kryminalnym. To posunięcie, w połączeniu z groźbą postępowań dyscyplinarnych, może być odczytywane jako próba zdyscyplinowania wewnętrznej opozycji w organie.

Szczególną uwagę zwraca fakt, że analiza dyscyplinarna ma objąć również „występ” sędziów w Sejmie RP. Wskazuje to na głęboki spór o granice niezawisłości sędziowskiej oraz dopuszczalność publicznej aktywności sędziów TK w organach ustawodawczych. Z perspektywy Prezesa TK, takie działania wykraczają poza standardy piastowanego urzędu i uderzają w powagę instytucji, co zwiastuje długotrwały paraliż decyzyjny i dalszą polaryzację wewnątrz składu sędziowskiego.

Narracja przyjęta przez Bogdana Święczkowskiego kładzie nacisk na ochronę praworządności i wolności obywatelskich, które w jego ocenie są zagrożone przez „chaos konstytucyjny” wywoływany przez zawiadamiających sędziów. Oskarżenie o paraliżowanie Trybunału przenosi ciężar odpowiedzialności za kryzys na sędziów Bentkowską i Szostka. Całość sytuacji obrazuje głęboki kryzys zaufania w sercu polskiego systemu prawnego, gdzie zamiast merytorycznego orzekania, opinia publiczna obserwuje batalię o wszczęcie postepowania karnego i dyscyplinarnego.