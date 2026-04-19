Konflikt wewnątrz Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w nową, ostrą fazę. Prezes TK Bogdan Święczkowski podjął bezprecedensowe kroki prawne przeciwko dwojgu sędziom, zarzucając im zawiadomienie o niepopełnionym przestępstwie. Decyzja ta, poparta zapowiedzią postępowań dyscyplinarnych, to kolejna odsłona walki o kształt i stabilność najważniejszego sądu konstytucyjnego w Polsce.
Decyzja Prezesa Bogdana Święczkowskiego o skierowaniu zawiadomienia do prokuratury przeciwko sędziom Magdalenie Bentkowskiej i Dariuszowi Szostkowi stanowi radykalną eskalację napięcia wewnątrz Trybunału Konstytucyjnego. Wykorzystanie art. 238 Kodeksu karnego, który dotyczy fałszywego zawiadomienia o przestępstwie, sugeruje, że kierownictwo TK traktuje działania sędziów nie jako element debaty prawnej, lecz jako czyn o charakterze kryminalnym. To posunięcie, w połączeniu z groźbą postępowań dyscyplinarnych, może być odczytywane jako próba zdyscyplinowania wewnętrznej opozycji w organie.
Szczególną uwagę zwraca fakt, że analiza dyscyplinarna ma objąć również „występ” sędziów w Sejmie RP. Wskazuje to na głęboki spór o granice niezawisłości sędziowskiej oraz dopuszczalność publicznej aktywności sędziów TK w organach ustawodawczych. Z perspektywy Prezesa TK, takie działania wykraczają poza standardy piastowanego urzędu i uderzają w powagę instytucji, co zwiastuje długotrwały paraliż decyzyjny i dalszą polaryzację wewnątrz składu sędziowskiego.
Narracja przyjęta przez Bogdana Święczkowskiego kładzie nacisk na ochronę praworządności i wolności obywatelskich, które w jego ocenie są zagrożone przez „chaos konstytucyjny” wywoływany przez zawiadamiających sędziów. Oskarżenie o paraliżowanie Trybunału przenosi ciężar odpowiedzialności za kryzys na sędziów Bentkowską i Szostka. Całość sytuacji obrazuje głęboki kryzys zaufania w sercu polskiego systemu prawnego, gdzie zamiast merytorycznego orzekania, opinia publiczna obserwuje batalię o wszczęcie postepowania karnego i dyscyplinarnego.
Komunikat Prezesa TK w sprawie działań podejmowanych przez Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Pan Bogdan Święczkowski podjął działania zmierzające do skierowania do Prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przez sędziów TK Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka przestępstwa z art. 238 Kodeksu karnego, tj. fałszywego zawiadamiania o przestępstwie. Ponadto zlecił analizy prawne w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec zawiadamiających, także w zakresie „występu” w Sejmie RP.
Prezes TK z ubolewaniem przyjmuje fakt, że zamiast troski o ochronę praworządności, wybrano drogę dalszego pogłębiania chaosu konstytucyjnego i paraliżowania Trybunału broniącego obywatelskich wolności i praw.
Źródło: trybunal.gov.pl
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu