Fala hejtu na notariusza po ślubowaniu sędziów TK. KRN reaguje

Notariusz obecny podczas ślubowania stał się celem hejtu

Notariusz stał się celem zmasowanego hejtu po tym, jak uczestniczył w czwartkowym „ślubowaniu” sześciorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Sali Kolumnowej Sejmu. Jak informuje „Do Rzeczy”, w internecie opublikowano nie tylko nazwisko i adres jego kancelarii, ale również materiały z jego prywatnej aktywności w mediach społecznościowych. Sytuacja ta jest pokłosiem kontrowersji wokół formuły aktu, który – mimo nieobecności prezydenta Karola Nawrockiego – miał odbyć się „wobec prezydenta”, co wzbudziło wątpliwości zarówno polityków, jak i części prawników.

Poważne zastrzeżenia co do roli rejenta w tym wydarzeniu zgłosił prof. Paweł Czubik, sędzia Sądu Najwyższego i były notariusz. W wypowiedzi przytoczonej przez „Do Rzeczy” wskazał on, że notariuszowi nie wolno protokołować ani poświadczać czynności publicznoprawnych, których nie przewiduje ustawa. Ekspert postawił sprawę wprost: „Albo w Sejmie miała miejsce czynność prywatna bez skutków publicznoprawnych, albo notariusz naruszył prawo”. Takie głosy w debacie publicznej dodatkowo podgrzały atmosferę wokół osoby notariusza.

KRN reaguje na hejt wobec kolegi po fachu

W odpowiedzi na falę krytyki Krajowa Rada Notarialna zwołała pilne posiedzenie, by zająć stanowisko w sprawie udziału Kramarza w uroczystości. Magdalena Arendt, wiceprezes KRN, w wypowiedzi dla mediów cytowanej przez „Do Rzeczy”, zaapelowała o „powstrzymywanie się od pochopnych komentarzy dotyczących roli i funkcji notariusza, a także od rozpowszechniania krzywdzących i deprecjonujących opinii”. Przedstawicielka samorządu podkreśliła, że środowisko oczekuje od opinii publicznej zachowania odpowiedzialności oraz poszanowania roli, jaką notariusze pełnią w systemie prawnym.

Według oceny samorządu notarialnego, notariusz poprzez dokonanie czynności nie opowiedział się po żadnej ze stron politycznego sporu. Środowisko podkreśla, że eskalacja niechęci i publikowanie danych adresowych kancelarii wykracza poza ramy merytorycznej dyskusji o prawie. Jak zauważa „Do Rzeczy”, sprawa ta stała się kolejnym punktem zapalnym w sporze o Trybunał Konstytucyjny, tym razem uderzając bezpośrednio w osobę notariusza wykonującego swoje obowiązki zawodowe.