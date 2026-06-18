Jak informuje Prawo.pl, porozumienie kończące wieloletni spór negocjacyjny zostało osiągnięte tuż przed upływem wyznaczonego terminu. Rozmowy dotyczące reformy europejskich praw pasażerów trwały ponad 12 lat, jednak wyraźnego przyspieszenia nabrały podczas polskiej prezydencji w Radzie UE w pierwszej połowie 2025 r.

Kluczowe znaczenie miało uzgodnienie stanowisk pomiędzy państwami członkowskimi a Parlamentem Europejskim. Brak porozumienia do połowy czerwca oznaczałby konieczność ponownego otwarcia całego procesu legislacyjnego i ryzyko fiaska reformy.

Nowe przepisy mają zaktualizować obowiązujące regulacje, które od lat budziły spory zarówno wśród przewoźników, jak i organizacji reprezentujących pasażerów.

Odszkodowanie za opóźniony lot pozostanie

Największe emocje budziły zasady przyznawania rekompensat za opóźnione loty. Dotychczas pasażerowie mogli ubiegać się o odszkodowanie w przypadku opóźnienia wynoszącego co najmniej trzy godziny.

Państwa członkowskie proponowały podniesienie tego progu do czterech lub nawet sześciu godzin, argumentując, że obecne przepisy generują wysokie koszty dla branży lotniczej. Parlament Europejski sprzeciwiał się jednak ograniczaniu praw podróżnych.

Ostatecznie utrzymano dotychczasową zasadę. Prawo do odszkodowania nadal będzie przysługiwało przy opóźnieniu wynoszącym trzy godziny lub więcej.

Wysokość rekompensaty ma wynosić od 250 do 600 euro, zależnie od długości trasy. Oznacza to zachowanie jednego z najważniejszych uprawnień pasażerów przewidzianych w europejskich regulacjach.

Prostsza procedura dochodzenia odszkodowań

Przedmiotem sporu była również kwestia składania wniosków odszkodowawczych. Parlament Europejski postulował, aby przewoźnicy automatycznie przygotowywali dokumenty niezbędne do uzyskania rekompensaty.

Linie lotnicze argumentowały, że takie rozwiązanie doprowadziłoby do lawinowego wzrostu liczby roszczeń.

Wypracowany kompromis zakłada, że przewoźnicy nie będą automatycznie sporządzać formularzy, jednak otrzymają nowy obowiązek informacyjny. W przypadku opóźnienia lotu pasażer ma otrzymać jasną i czytelną instrukcję wyjaśniającą sposób ubiegania się o należne świadczenie.

To rozwiązanie ma ograniczyć sytuacje, w których podróżni rezygnują z dochodzenia swoich praw z powodu skomplikowanych procedur.

Dziecko obok rodzica bez dodatkowych opłat

Jedną z najbardziej oczekiwanych zmian jest zakaz pobierania opłat za przydzielenie miejsca dziecku obok rodzica lub opiekuna.

W ostatnich latach część przewoźników stosowała praktykę rozdzielania miejsc pasażerów podróżujących z dziećmi, jeśli nie wykupili oni dodatkowo usługi wyboru fotela. W efekcie rodziny często musiały ponosić dodatkowe koszty, aby zapewnić wspólną podróż.

Nowe przepisy mają definitywnie zakończyć takie praktyki. Linie lotnicze będą zobowiązane do bezpłatnego przydzielenia miejsc umożliwiających dziecku podróż obok rodzica.

Organizacje konsumenckie od lat wskazywały, że rozdzielanie rodzin podczas lotów budzi nie tylko kontrowersje etyczne, ale również może wpływać na bezpieczeństwo najmłodszych pasażerów.

Większa ochrona kobiet w ciąży i osób z niepełnosprawnościami

Pakiet nowych regulacji znacząco wzmacnia również ochronę osób wymagających szczególnego wsparcia.

Zgodnie z ustaleniami kobiety w ciąży oraz osoby z niepełnosprawnościami nie będą mogły zostać pozbawione miejsca na pokładzie w przypadku overbookingu, czyli sprzedaży większej liczby biletów niż dostępnych miejsc.

Nowe przepisy przewidują także odpowiedzialność lotnisk za sytuacje, w których pasażer nie zdąży na lot z powodu braku wymaganej pomocy lub niewłaściwie zorganizowanej asysty.

To istotna zmiana, ponieważ dotychczas odpowiedzialność za takie zdarzenia bywała rozproszona pomiędzy lotniska, przewoźników i firmy obsługujące pasażerów.

Koniec wielogodzinnego oczekiwania w samolocie

Reforma wprowadza również ograniczenia dotyczące przetrzymywania pasażerów na pokładzie opóźnionych samolotów.

Przewoźnik będzie mógł pozostawić podróżnych w maszynie maksymalnie przez dwie godziny. Po tym czasie konieczne będzie umożliwienie pasażerom opuszczenia samolotu i powrotu do terminala.

Nowe przepisy mają zapobiegać sytuacjom znanym z wielu europejskich lotnisk, gdzie pasażerowie przez długi czas pozostawali na pokładzie bez możliwości swobodnego opuszczenia samolotu.

Bezpłatne poprawianie błędów w rezerwacji

Kolejnym nowym uprawnieniem będzie możliwość bezpłatnego poprawienia danych w rezerwacji.

Obecnie wielu przewoźników pobiera opłaty za korektę błędnie wpisanego nazwiska lub innych danych pasażera. Po wejściu w życie nowych przepisów poprawki mają być dokonywane bez dodatkowych kosztów do 48 godzin przed planowanym odlotem.

To rozwiązanie ma ograniczyć przypadki, w których pasażerowie byli zmuszeni do zakupu nowego biletu lub ponoszenia wysokich opłat administracyjnych za drobne pomyłki.

Źródła: