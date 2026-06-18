Postępowanie dotyczące zadośćuczynienia i odszkodowania za niesłuszne tymczasowe aresztowanie w związku z prowadzonym przeciwko Igorowi M. postępowaniem związanym z zabójstwem w 1998 r. ówczesnego szefa policji toczyło się od 15 czerwca w specjalnej sali płockiego Sądu Okręgowego, poza jego główną siedzibą, z wyłączeniem jawności i przy nadzwyczajnych środkach bezpieczeństwa.

Specjalne środki bezpieczeństwa w postępowaniu sądowym

Środki te, w tym wzmocnione siły policji, strzegące dostępu do sali rozpraw znajdującej się w budynku na terenie oddzielonym murem i monitorowanym, w sąsiedztwie płockiego Zakładu Karnego, zostały zastosowane z uwagi na to, że w innych postępowaniach Igor. M. występuje w roli świadka koronnego. Rozpoznając jego wniosek o zadośćuczynienia i odszkodowanie, sąd wyznaczył tam cztery terminy rozpraw, w tym ostatnią na 18 czerwca.

Po zakończeniu czwartkowej rozprawy z bramy prowadzącej do budynku z salą sądową, gdzie toczyło się postępowanie, wyjechało kilka nieoznakowanych samochodów na sygnale i policyjny radiowóz. Następnie strzeżony przez innych funkcjonariuszy teren opuścili pełnomocnicy stron. Odmówili oni jednak informacji na temat przebiegu postępowania oraz decyzji sądu, powołując się na wyłączenie jawności.

Decyzja sądu i termin ogłoszenia rozstrzygnięcia

- Postępowanie zostało zakończone. Ogłoszenie rozstrzygnięcia nastąpi 26 czerwca - powiedziała w czwartek PAP rzeczniczka płockiego Sądu Okręgowego Iwona Wiśniewska-Bartoszewska. Jak wyjaśniła, samo ogłoszenie rozstrzygnięcia będzie jawne, natomiast niejawne będzie jego uzasadnienie.

W listopadzie 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnie uniewinnił Igora M., ps. Patyk, od zarzutu zabójstwa b. Komendanta Głównego Policji podinsp. Marka Papały, który pełnił tę funkcję od stycznia 1997 r. do stycznia 1998 r. B. szef polskiej policji został zastrzelony przy ul. Rzymowskiego w Warszawie 25 czerwca 1998 r. w samochodzie przed blokiem, w którym mieszkał.

W związku z tą sprawą Igor M. był tymczasowo aresztowany od kwietnia 2012 r. do listopada 2015 r. W październiku 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie nieprawomocnie uniewinnił go od zarzutu zabójstwa nadinsp. Marka Papały. Wraz z „Patykiem”, wobec którego prokuratura wnioskowała o dożywocie, uniewinniono też sześć innych osób. Po tej decyzji oskarżenie wniosło apelację.

Ustalenia prokuratury w sprawie oparte były w znacznej części na zeznaniach świadka koronnego Roberta P. - b. członka grupy przestępczej, do której należał także Igor M. Według prokuratury do zabójstwa b. Komendanta Głównego Policji miało dojść w wyniku napadu rabunkowego przeprowadzanego przez kilkuosobową grupę, a sprawcy zamierzali ukraść samochód Marka Papały, przy czym prawdopodobnie nie wiedzieli do kogo on należy.

Wniosek Igora M. o zadośćuczynienie i odszkodowanie od Skarbu Państwa za niesłuszne tymczasowe aresztowanie dotyczy - według źródła PAP zbliżonego do postępowania - łącznie ponad 5,2 mln zł. Z oficjalnych informacji uzyskanych w płockim Sądzie Okręgowym wynika z kolei, że wniosek ten trafił tam w lutym 2025 r. na mocy postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Stało się tak zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, które dotyczą obowiązków sądu, z którego działalnością związane jest dochodzone roszczenie.(PAP)