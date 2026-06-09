Ciemne chmury zebrały się nad posłem KO Wojciechem Królem. Na początku maja br. Prokuratura Europejska (EPPO) poinformowała, że europejska prokurator generalna Laura Kovesi wystąpiła do Sejmu o uchylenie mu immunitetu w związku z podejrzeniem płatnej protekcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Błędy formalne zostały wyeliminowane

Pod koniec maja Czarzasty przekazał, że w ocenie służb prawnych Kancelarii Sejmu wyżej wymieniony wniosek zawiera błędy formalne, chodziło o brak wskazania podstawy prawnej oraz o to, że nie został złożony marszałkowi za pośrednictwem prokuratora generalnego. Czarzasty zwrócił się o uzupełnienie wniosku i przesłanie do za pośrednictwem prokuratora generalnego.

Na wtorkowej konferencji prasowej Czarzasty powiedział, że 28 maja europejska prokurator generalna poinformowała Kancelarię Sejmu, że zastrzeżenie dotyczące podstawy prawnej zostały uznane i wniosek został uzupełniony. - I została nam po raz kolejny przedstawiona informacja, że ten wniosek (ws. posła Króla) może pójść poprzez Sejm albo poprzez prokuratora generalnego - powiedział Czarzasty.

Komisja regulaminowa zajmie się sprawą posła

- Ta informacja została przez nas przyjęta i w związku z tym 3 czerwca podjąłem decyzję o skierowaniu wniosku do rozpatrzenia przez komisję regulaminową, spraw poselskich i immunitetowych - poinformował we wtorek marszałek Sejmu. Wyjaśnił jednocześnie, że wniosek dotyczy zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Czarzasty poinformował również, że we wtorek o godz. 17 spotka się z europejską prokurator generalną Laurą Kovesi w sprawie posła Króla.

Na początku maja Król przekazał PAP, że ws. wniosku o uchylenie mu immunitetu „wie tyle samo, co w mediach”. „Będę komentował, jak zostanę o tym fakcie poinformowany. Nie wiem, czego wniosek dotyczy, a o fakcie wysłania wniosku dowiedziałem się z smsa od dziennikarzy, zanim trafił do Sejmu. Będę komentował sprawę wówczas, gdy zostanę poinformowany, czego wniosek konkretnie dotyczy” - przekazał polityk.

Wojciech Król jest posłem na Sejm RP od 2015 r. W 2024 r. został przewodniczącym Rady Mediów Narodowych. Jest również wiceprzewodniczącym zarządu regionalnego KO w woj. śląskim.

Potężna afera korupcyjna

Śledztwo Prokuratury Europejskiej dot. podejrzeń o oszustwa i korupcję w ramach zamówień dot. modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Przewidziane na to wsparcie z funduszy UE na lata 2021-2027 to 1,9 mld zł.

W grudniu 2025 r. śledczy zatrzymali cztery osoby. Jedna z nich do dziś pozostaje w areszcie tymczasowym. Zarzuca się jej, że od 2021 r. przekazywała poufne informacje dot. zamówień faworyzowanej firmie, aby zapewnić jej przyznanie kontraktu. Korzyści majątkowe miały być również wypłacane w zamian za zatwierdzanie zawyżonych kosztów lub rozliczanie fikcyjnych prac.

W kwietniu 2026 r. zatrzymano kolejnych sześć osób i przedstawiono im zarzuty korupcyjne. Prokuratura Europejska poinformowała, że przeszukania były prowadzone w prywatnych mieszkaniach oraz biurze posła.

Centralne Biuro Antykorupcyjne podsumowało, że jego funkcjonariusze – działający na zlecenie Prokuratury Europejskiej – zabezpieczyli w sumie ponad 1 mln zł w gotówce, nośniki pamięci oraz dokumenty. „Łączna wartość przyjmowanych korzyści przez osoby uczestniczące w korupcyjnym procederze wynosi blisko 2,7 mln zł” – zaznaczyło CBA.

EPPO jest prokuraturą Unii Europejskiej. Odpowiada za prowadzenie dochodzeń, ściganie i kierowanie do sądu spraw dotyczących przestępstw przeciwko interesom finansowym UE.