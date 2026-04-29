Wezwania dla kluczowych ministrów prezydenta

Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki przekazał w środę, że otrzymał wezwanie w charakterze świadka ws. nieodebrania ślubowania przez prezydenta Karola Nawrockiego od czworga sędziów TK. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker dodał, że wezwanie otrzymali również inni urzędnicy KPRP.

"Właśnie otrzymałem wezwanie w charakterze świadka w sprawie o pomocnictwo jak rozumiem do niedopełnienia obowiązku przyjęcia ślubowania przez Prezydenta" - czytamy we wpisie na X szefa kancelarii prezydenta.

W ubiegłym tygodniu w Prokuraturze Krajowej zostało wszczęte śledztwo w sprawie dotyczącej ułatwienia prezydentowi nieodebrania ślubowania od czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego i niedopuszczenia ich do orzekania w TK.

Podstawa śledztwa i rola prokuratora Żurka

Według rzeczniczki Prokuratora Generalnego, prok. Anny Adamiak, podstawą do wszczęcia śledztwa było uzyskanie dowodów w ramach postępowania sprawdzającego, przeprowadzonego w związku z poleceniem PG Waldemara Żurka z 13 kwietnia br. oraz zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, złożonym przez sędziów TK Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka.

Waldemar Żurek informował, że polecił prokuraturze wszczęcie postępowania karnego m.in. wobec pracowników Kancelarii Prezydenta RP, którzy doradzali prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, by nie odbierał ślubowań od wybranych przez Sejm sędziów TK. Ocenił, że prezydent, ale również urzędnicy, pracownicy i inni doradcy pracujący w jego kancelarii mogli dopuścić się niedopełnienia swoich obowiązków.

Ostry komentarz Zbigniewa Boguckiego

Bogucki we wpisie na X ocenił, że "Żurek i spółka kompromitują się niemiłosiernie”. „Zwłaszcza, że z jednej strony twierdzą, iż skuteczne ślubowanie odbyło się »wobec Prezydenta« podczas błazenady w Sejmie (choć Prezydenta tam nie było), a z drugiej w postępowaniu karnym twierdzą, że Prezydent nie przyjął ślubowania" - napisał.

W rozmowie z Polsat News Bogucki dodał, że takie działania to próba wykorzystywania prokuratury i służb do „bieżącej walki politycznej”. Z kolei Paweł Szefernaker oświadczył: "Tusk z Żurkiem próbują sparaliżować prace zaplecza Prezydenta Karola Nawrockiego. Możemy Wam obiecać jedno, nie zastraszycie nas!".

Zarzuty dotyczące praw pracowniczych w TK

Prok. Adamiak potwierdziła, że wszczęte śledztwo dotyczy dwóch kwestii. Po pierwsze odnosi się do ułatwienia prezydentowi „niedopełnienia obowiązków". Po drugie, postępowanie odnosi się do osób wykonujących obowiązki w TK i dotyczy m.in. „złośliwego i uporczywego naruszania praw pracowniczych” poprzez niezapewnienie czterem sędziom TK warunków pracy i wynagrodzenia.

Dwoje wybranych w marcu sędziów TK, od których prezydent odebrał ślubowania – Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek – również skierowali zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na nienawiązaniu stosunku służbowego z pozostałym czworgiem sędziów.

Tło konfliktu: Ślubowania w Sejmie i Pałacu

13 marca br. Sejm wybrał sześcioro sędziów TK. Dwoje z nich złożyło ślubowanie przed prezydentem w Pałacu Prezydenckim. Sytuacja czworga pozostałych – Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdy i Anny Korwin-Piotrowskiej – pozostaje sporna.

9 kwietnia w Sejmie sędziowie ci złożyli ślubowanie z formułą, że robią to „wobec prezydenta” (pod jego nieobecność) i przekazali notarialne roty do kancelarii. Prezes TK Bogdan Święczkowski nie uznał tego aktu za skuteczne objęcie urzędu. Krystian Markiewicz poinformował, że wraz z pozostałą trójką sędziów złożył wniosek o umożliwienie im wykonywania obowiązków służbowych. (PAP)