Prezydent kwestionuje ślubowania w Sejmie

Pan prezydent ma tutaj absolutnie wyrobioną, jednoznaczną i kategoryczną opinię – podkreślił Bogucki na wtorkowej konferencji prasowej. W kontekście czworga spośród sześciorga wybranych w marcu przez Sejm sędziów Trybunału Bogucki powiedział, że „z jednej strony nie złożyli ślubowania wobec prezydenta”, co jest - jego zdaniem - „oczywiste na gruncie doktryny prawa dotychczasowego określania tego, czym jest ślubowanie »wobec« prezydenta”.

Z drugiej strony zaś - ocenił - zachodzą „poważne wątpliwości, co do nieskazitelności charakteru” tych sędziów, gdyż „postanowili skorzystać z drogi w sposób oczywisty sprzecznej z prawem udając, że ślubują wobec prezydenta”. Skierowanie takiego wniosku do TK Bogucki zapowiadał jeszcze na początku kwietnia.

Chaos wokół ceremonii i dwie grupy sędziów

W sprawie chodzi o wybór sześciorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którego Sejm dokonał 13 marca. Na zaproszenia prezydenta Karola Nawrockiego dwoje wybranych przez Sejm sędziów złożyło ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Przedstawiciele KPRP mówili, że sytuacja czworga pozostałych jest analizowana, gdyż według prezydenckiej kancelarii w Sejmie doszło do błędów.

Następnie 9 kwietnia podczas uroczystości w sejmowej Sali Kolumnowej tych czworo sędziów złożyło ślubowanie z formułą, że robią to „wobec prezydenta”; ślubowanie ponownie złożyło też dwoje sędziów TK, którzy już wcześniej zrobili to w obecności prezydenta. Następnie wszyscy przekazali pisemne roty ślubowań wobec prezydenta na biurze podawczym Kancelarii Prezydenta.

Dwoje sędziów, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, tego samego dnia objęło urzędy w TK. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski powiedział, że cztery pozostałe osoby - Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska - nie objęły urzędów, bo wydarzenia w Sejmie z ich udziałem nie może uznać za ślubowanie „wobec prezydenta”. Krystian Markiewicz poinformował, że on i troje pozostałych sędziów, złożyli pismo do prezesa TK z wnioskiem o umożliwienie wykonywania im obowiązków służbowych.

Śledztwo prokuratorskie i rola Kancelarii Prezydenta

W minionym tygodniu w Prokuraturze Krajowej wszczęto śledztwo w sprawie niedopuszczenia do orzekania tych czworga sędziów Trybunału. Jak wskazywała rzeczniczka prasowa PG prok. Anna Adamiak, podstawą do jego wszczęcia było uzyskanie dowodów w ramach postępowania sprawdzającego, przeprowadzonego w związku z poleceniem Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka oraz zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, złożonym przez Bentkowską i Szostka.

Żurek polecił wszczęcie postępowania m.in. wobec pracowników KPRP, którzy mieli doradzać prezydentowi Nawrockiemu, by ten nie odbierał ślubowań od wybranych przez Sejm sędziów TK. Z kolei Szostek i Bentkowska w zawiadomieniu wskazywali na podejrzenie popełnienia przestępstwa polegającego na nienawiązaniu stosunku służbowego z pozostałymi sędziami TK.

Prezydent powstrzymuje się od stanowiska przed TK

Równolegle w Trybunale rozpoznawany jest wniosek posłów PiS z lutego br., w którym ci zaskarżyli przepisy odnoszące się do procedury wyboru sędziów TK przez Sejm. Kolejne posiedzenie w tej sprawie jest wyznaczone na 12 marca. Wcześniej bowiem TK odroczył rozprawę i postanowił poprosić prezydenta o pisemne stanowisko w tej sprawie.

Pismo do TK trafiło 20 kwietnia; działający z upoważnienia Nawrockiego szef KPRP Zbigniew Bogucki wskazał w nim, że w ocenie prezydenta „szczególnego znaczenia nabiera obecnie dążenie do obniżenia poziomu emocji towarzyszących sporom ustrojowym oraz stworzenie warunków umożliwiających TK wykonywanie jego funkcji w sposób w pełni merytoryczny i niezakłócony”. Jak dodał, „w tym właśnie duchu” prezydent uznał, że „w obecnym stanie sprawy właściwe jest powstrzymanie się od przedstawienia stanowiska które mogłoby zostać odczytane jako dodatkowy element bieżącego sporu politycznego”.