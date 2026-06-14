Najważniejszym punktem wizyty Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych będą rozmowy dotyczące bezpieczeństwa Polski. Jak przekazał szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, polska delegacja zamierza poruszyć kwestie związane z utrzymaniem oraz dalszym wzmacnianiem amerykańskiej obecności wojskowej na terytorium Polski.

Temat pozostaje jednym z kluczowych elementów współpracy polsko-amerykańskiej od początku rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. Obecnie w Polsce stacjonuje kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy, a kraj odgrywa rolę jednego z najważniejszych hubów logistycznych NATO na wschodniej flance Sojuszu.

Marcin Przydacz podkreślił, że poza zagadnieniami gospodarczymi, energetycznymi i politycznymi właśnie bezpieczeństwo pozostaje obecnie priorytetem dla Warszawy. W rozmowach z administracją amerykańską ma pojawić się również kwestia długoterminowej, stabilnej obecności wojsk USA w Polsce.

Spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem

Jednym z najważniejszych wydarzeń wizyty będzie spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Jak zaznaczył Marcin Przydacz, między przywódcami ma dojść do bezpośredniego kontaktu i rozmowy.

Wizyta odbywa się na zaproszenie amerykańskiego prezydenta, który 14 czerwca obchodzi swoje 80. urodziny. Obecność polskiego prezydenta na wydarzeniach organizowanych w stolicy USA jest postrzegana jako okazja do podtrzymania bliskich relacji politycznych między oboma państwami.

Eksperci zwracają uwagę, że rozmowy prowadzone w Waszyngtonie odbywają się w czasie zwiększonych napięć międzynarodowych związanych z wojną w Ukrainie, sytuacją na Bliskim Wschodzie oraz rosnącą rywalizacją między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. W tym kontekście znaczenie współpracy obronnej między Polską a USA pozostaje szczególnie istotne.

Współpraca energetyczna i gospodarcza między Polską a USA

Poza tematami związanymi z obronnością podczas spotkań mają zostać omówione również kwestie gospodarcze oraz energetyczne. Od kilku lat Stany Zjednoczone należą do najważniejszych partnerów Polski w zakresie dostaw gazu LNG oraz współpracy przy rozwoju sektora energetycznego.

Znaczenie tych relacji wzrosło po ograniczeniu importu rosyjskich surowców energetycznych przez państwa europejskie. Polska systematycznie zwiększa udział dostaw pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, co stanowi jeden z elementów wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Wśród tematów rozmów mogą znaleźć się również inwestycje amerykańskie w Polsce oraz rozwój współpracy technologicznej i przemysłowej.

Gala UFC Freedom 250 przy Białym Domu

Wieczorem w niedzielę Karol Nawrocki weźmie udział w gali UFC Freedom 250 organizowanej przy Białym Domu. Galę mieszanych sztuk walki przygotowano z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych, której obchody - co ciekawe - zbiegły się z dniem urodzin Donalda Trumpa.

Rozmowy na Kapitolu i spotkania z Polonią

Program wizyty nie ogranicza się wyłącznie do kontaktów z administracją prezydencką. W poniedziałek Karol Nawrocki ma spotkać się na Kapitolu z liderem większości w Senacie Johnem Thunem. Rozmowy z przedstawicielami amerykańskiego Kongresu mają dotyczyć zarówno współpracy strategicznej, jak i bieżących wyzwań międzynarodowych.

W planie znalazły się również spotkania z przedstawicielami Polonii. Prezydent odwiedzi środowiska polonijne w Maryland, weźmie udział we mszy świętej, a następnie uda się na Florydę. Tam spotka się z Polakami zgromadzonymi w Centrum Jana Pawła II w Clearwater.

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