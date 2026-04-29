Ślubowanie sędziów pod lupą TK. Jest ruch Kancelarii Prezydenta

Szef Kancelarii Prezydenta poinformował, że wniosek w sprawie sporu kompetencyjnego został już formalnie skierowany do Trybunału Konstytucyjnego. Dotyczy on tego, kto ma prawo przyjąć ślubowanie od sędziów – prezydent czy marszałek Sejmu.

– Pan prezydent stoi na stanowisku, że ślubowanie może być złożone wyłącznie wobec głowy państwa – wskazał Zbigniew Bogucki.

Ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie

Do konfliktu doszło po wydarzeniach z 9 kwietnia w Sali Kolumnowej Sejmu. Tego dnia czworo wybranych przez parlament prawników złożyło ślubowanie, w sejmie. Uroczystość odbyła się jednak w obecności marszałka Sejmu, który prowadził całe wydarzenie.

Według Kancelarii Prezydenta dokumenty formalne wskazują, że ślubowanie zostało przyjęte przez marszałka, a nie przez prezydenta, co – zdaniem tej strony – narusza obowiązujące przepisy.

Procedurę zaprzysiężenia przed prezydentem RP odbyło wcześniej dwóch innych sędziów Trybunału.

Spór o kompetencje: prezydent kontra marszałek Sejmu

Spór dotyczy interpretacji przepisów konstytucyjnych. Strona prezydencka uznaje, że tylko prezydent może skutecznie przyjąć ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Z kolei działania marszałka Sejmu wskazują na odmienną interpretację, dopuszczającą przeprowadzenie tej procedury w parlamencie.

Zbigniew Bogucki podkreślił, że jego zdaniem doszło do próby obejścia prerogatyw głowy państwa poprzez organizację ślubowania w Sejmie.

Śledztwo Prokuratury Krajowej w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Równolegle sprawą zajmuje się Prokuratura Krajowa. W ubiegłym tygodniu wszczęto śledztwo dotyczące niedopuszczenia do orzekania czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Postępowanie zostało zainicjowane na polecenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Śledczy mają ustalić, czy doszło do naruszenia prawa poprzez uniemożliwienie sędziom wykonywania obowiązków po złożeniu ślubowania.

Skutki sporu o ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Rozstrzygnięcie sprawy przez Trybunał Konstytucyjny będzie miało znaczenie dla statusu sędziów oraz ich udziału w orzekaniu. Spór dotyczy nie tylko samej procedury ślubowania, ale także zakresu kompetencji najważniejszych organów państwa.