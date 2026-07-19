Przejrzystość wynagrodzeń i wartościowanie stanowisk pracy – żaden pracodawca nie powinien odkładać tych prac na później

Ile czasu pracodawcy będą mieli na wdrożenie zmian w zakresie równości i przejrzystości wynagrodzeń? W lipcu 2026 roku na to pytanie nie znamy jeszcze odpowiedzi, bo przepisy, których zadaniem była transpozycja unijnych regulacji do ustawodawstwa krajowego nie zostały jeszcze uchwalone. Pewne jest natomiast to, że zakres prac do wykonania jest duży.
Przejrzystość wynagrodzeń i wartościowanie stanowisk pracy
W dniu 7 czerwca 2026 r. upłynął termin transpozycji w państwach członkowskich dyrektywy UE Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania. W Polsce upłynął bezskutecznie. Mimo wcześniejszych zapowiedzi, że przepisy wejdą w życie najpóźniej w wyznaczonym terminie, w drugiej połowie lipca choć wiadomo, że tak się nie stało, nadal nie wiadomo, czego dokładnie pracodawcy mogą spodziewać się w najbliższych miesiącach. Projekt ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji nadal jest na etapie opiniowania, a jak wynika z tabeli opiniowania, zgłoszono do niego aż 265 uwag. I choć wiadomo, że przepisy wcześniej czy później będą musiały wejść w życie, znane są także cele wyznaczone przez dyrektywę, które polski ustawodawca musi osiągnąć, to jednak pracodawcy wyraźnie stracili zapał do prac nad przygotowaniami do wdrożenia w ich zakładach pracy równości i przejrzystości płac. Takie podejście może jednak okazać się zdradliwe i pociągnąć za sobą istotne konsekwencje. Dostosowanie do wymogów dyrektywy (i ustawodawstwa krajowego) dla większości pracodawców będzie bowiem procesem długotrwałym i czasochłonnym.
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Pracodawcy mają wzmocnić obowiązujące zasady
Jak wynika z samego tytułu dyrektywy, celem działań, które już niedługo będą musieli podjąć pracodawcy będzie wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Działania w tym zakresie to dalszy ciąg trwającego już co najmniej od kilku lat procesu poprawy sytuacji pracowników i umacniania ich pozycji w stosunkach pracy, na który składają się m.in. zasady płynące z wdrożenia dyrektywy work-life balance, zmiany w przepisach dotyczących dyskryminacji i mobbingu czy właśnie zasady dotyczące równości i przejrzystości płac. Warto zwrócić uwagę na to, że dyrektywa nie wprowadza prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet, a jedynie je wzmacnia. To zaś oznacza, że zasady, które z niej wynikają teoretycznie powinny u pracodawców już obowiązywać, a teraz jedynie wystarczy doszlifować szczegóły i wprowadzić rozwiązania, które potwierdzą ich istnienie. Niestety praktyka i teoria, jak to często bywa, istotnie się w tym przypadku mijają, a większość pracodawców ma w tym zakresie do wykonania ogromną pracę, której efektem ma być stworzenie struktury wynagrodzeń oraz oceny wartości stanowisk lub rodzaju pracy, które zapewnią realizację prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości, umożliwiając analizę, czy pracownicy znajdują się w porównywalnej sytuacji. Innymi słowy, ma stworzyć strukturę wynagrodzeń, która nie tylko zapewni równość, ale dzięki swej przejrzystości umożliwi też pracownikowi ocenę jego sytuacji zarówno w zakresie poziomu wynagrodzenia, które otrzymuje, jak i w zakresie jego dalszych możliwości takich, jak rozwój, awans czy podwyżka.
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Żaden pracodawca nie powinien odkładać tych prac na później
Aby osiągnąć cele stawiane przez dyrektywę, pracodawcy będą musieli m.in. przeprowadzić audyt obowiązujących w zakładzie pracy regulaminów i procedur, przeanalizować poszczególne składniki wynagrodzenia, benefity, zweryfikować lub stworzyć jednolite opisy stanowisk, dokonać ich wartościowania, a następnie stworzyć lub uaktualnić kategorie stanowisk oraz dopasować do nich przedziały wynagrodzeń. I choć może się wydawać, że wywiązanie się z tych obowiązków może być najtrudniejsze dla większych pracodawców zatrudniających wielu pracowników na zróżnicowanych stanowiskach pracy, to wrażenie to może być złudne. W wielu bowiem przypadkach w dużych podmiotach kwestie regulaminowe i proceduralne są bowiem już obecnie uregulowane na wysokim poziomie, a pracodawcy będą musieli w związku z wdrożeniem regulacji dotyczących jawności i przejrzystości wynagrodzeń, jedynie dokonać ich korekty. W tego rodzaju zakładach pracy zazwyczaj jest znacznie lepsze zaplecze kadrowo-płacowe, a pewnych systemów nie trzeba będzie tworzyć od podstaw. Mniejsze podmioty, w których liczba stanowisk jest co prawda mniejsza, ale których działalność dotychczas nie wiązała się z koniecznością tworzenia w tym zakresie regulaminów i procedur, mogą więc paradoksalnie mieć przed sobą większą ilość pracy, która może też okazać się dla nich trudna do wykonania bez profesjonalnego wsparcia. I to między innymi dlatego, choć przepisy krajowe nie zostały jeszcze uchwalone, żaden pracodawca nie powinien odkładać podjęcia niezbędnych pracy na później.
Podstawa prawna
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania
projekt z 12 grudnia 2025 r. ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości)
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