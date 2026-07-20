Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) opublikowała najnowsze notowanie oficjalnego rankingu reprezentacji narodowych, które przyniosło ogromne przetasowania w ścisłej światowej czołówce. Finałowe starcie tegorocznego mundialu bezpośrednio zdecydowało o tym, kto zasiadł na fotelu lidera. Choć reprezentacja Polski utrzymała swoją dotychczasową, 36. pozycję, z obozu naszych nadchodzących rywali napływają bardzo niepokojące sygnały. Wszyscy przeciwnicy Biało-Czerwonych z najbliższej edycji Ligi Narodów zaliczyli gwałtowne awanse.
Nowy król futbolu. Finał mundialu zmienił wszystko na szczycie
Zwycięstwo w finale mistrzostw świata nad dotychczas prowadzącą Argentyną (1:0) pozwoliło reprezentacji Hiszpanii powrócić na tron globalnego futbolu. Triumf ten zapewnił ekipie „La Furia Roja” zastrzyk 30,27 punktu rankingowego, co wywindowało ich na pierwszą lokatę z łącznym dorobkiem 1995,88 pkt. Zdetronizowana Argentyna musiała pogodzić się ze spadkiem na drugie miejsce (1970,37 pkt). Na najniższym stopniu podium oraz tuż za nim obeszło się bez niespodzianek – dwaj pozostali półfinaliści mistrzostw świata, czyli Francja (1948,97 pkt) oraz Anglia (1922,83 pkt), zachowali odpowiednio trzecią i czwartą lokatę.
Niemcy poza elitą. Sensacyjny awans w Top 10
Największym zaskoczeniem w najświeższym zestawieniu federacji jest jednak spektakularna postawa współgospodarza tegorocznego mundialu. Reprezentacja Meksyku zaliczyła niesamowity skok aż o cztery pozycje i oficjalnie wdarła się do elitarnego grona Top 10 rankingu FIFA, gromadząc 1754,30 pkt. Meksykanie bezlitośnie wypchnęli z pierwszej dziesiątki reprezentację Niemiec, która zanotowała bolesny spadek o dwa oczka i obecnie plasuje się dopiero na 12. miejscu na świecie.
Co to oznacza dla Polski? Rywale z Ligi Narodów rosną w siłę
Biało-Czerwoni, z racji braku kwalifikacji i nieobecności na tegorocznym mundialu, nie mieli możliwości powiększenia swojego dorobku punktowego. Mimo to reprezentacji Polski udało się obronić i utrzymać 36. lokatę na świecie z dorobkiem 1526,18 pkt.
Powody do niepokoju dają jednak statystyki naszych bezpośrednich rywali w nadchodzącej edycji Ligi Narodów – każda z tych drużyn idzie gwałtownie w górę. Szwecja plasuje się tuż za plecami Polaków, awansując o jedno miejsce (37. pozycja). Rumunia przesunęła się o dwa oczka w górę (52. pozycja), z kolei reprezentacja Bośni i Hercegowiny zanotowała najbardziej spektakularny skok w tej grupie – aż o trzy lokaty, lądując na 61. miejscu.
Czołówka rankingu FIFA – stan na 20 lipca 2026 roku (w nawiasach poprzednie miejsce):
- (2) Hiszpania – 1995,88 pkt
- (1) Argentyna – 1970,37 pkt
- (3) Francja – 1948,97 pkt
- (4) Anglia – 1922,83 pkt
- (6) Brazylia – 1804,92 pkt
- (7) Maroko – 1803,99 pkt
- (5) Portugalia – 1787,85 pkt
- (9) Belgia – 1778,36 pkt
- (8) Holandia – 1775,54 pkt
- (14) Meksyk – 1754,30 pkt
- ...
- (36) Polska – 1526,18 pkt
- (38) Szwecja* – 1525,58 pkt
- (54) Rumunia* – 1455,89 pkt
- (64) Bośnia i Hercegowina* – 1408,93 pkt
* – rywale reprezentacji Polski w nadchodzącej edycji Ligi Narodów
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu