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Oficjalny komunikat FIFA. Nowy lider zestawienia i niespodziewane wieści dla reprezentacji Polski

Szef FIFA
Zmiany w najnowszym rankingu FIFAShutterstock
oprac. Kasper Starużyk
dzisiaj, 10:44
aktualizacja dzisiaj, 11:26

Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) opublikowała najnowsze notowanie oficjalnego rankingu reprezentacji narodowych, które przyniosło ogromne przetasowania w ścisłej światowej czołówce. Finałowe starcie tegorocznego mundialu bezpośrednio zdecydowało o tym, kto zasiadł na fotelu lidera. Choć reprezentacja Polski utrzymała swoją dotychczasową, 36. pozycję, z obozu naszych nadchodzących rywali napływają bardzo niepokojące sygnały. Wszyscy przeciwnicy Biało-Czerwonych z najbliższej edycji Ligi Narodów zaliczyli gwałtowne awanse.

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Nowy król futbolu. Finał mundialu zmienił wszystko na szczycie

Zwycięstwo w finale mistrzostw świata nad dotychczas prowadzącą Argentyną (1:0) pozwoliło reprezentacji Hiszpanii powrócić na tron globalnego futbolu. Triumf ten zapewnił ekipie „La Furia Roja” zastrzyk 30,27 punktu rankingowego, co wywindowało ich na pierwszą lokatę z łącznym dorobkiem 1995,88 pkt. Zdetronizowana Argentyna musiała pogodzić się ze spadkiem na drugie miejsce (1970,37 pkt). Na najniższym stopniu podium oraz tuż za nim obeszło się bez niespodzianek – dwaj pozostali półfinaliści mistrzostw świata, czyli Francja (1948,97 pkt) oraz Anglia (1922,83 pkt), zachowali odpowiednio trzecią i czwartą lokatę.

Niemcy poza elitą. Sensacyjny awans w Top 10

Największym zaskoczeniem w najświeższym zestawieniu federacji jest jednak spektakularna postawa współgospodarza tegorocznego mundialu. Reprezentacja Meksyku zaliczyła niesamowity skok aż o cztery pozycje i oficjalnie wdarła się do elitarnego grona Top 10 rankingu FIFA, gromadząc 1754,30 pkt. Meksykanie bezlitośnie wypchnęli z pierwszej dziesiątki reprezentację Niemiec, która zanotowała bolesny spadek o dwa oczka i obecnie plasuje się dopiero na 12. miejscu na świecie.

Co to oznacza dla Polski? Rywale z Ligi Narodów rosną w siłę

Biało-Czerwoni, z racji braku kwalifikacji i nieobecności na tegorocznym mundialu, nie mieli możliwości powiększenia swojego dorobku punktowego. Mimo to reprezentacji Polski udało się obronić i utrzymać 36. lokatę na świecie z dorobkiem 1526,18 pkt.

Powody do niepokoju dają jednak statystyki naszych bezpośrednich rywali w nadchodzącej edycji Ligi Narodów – każda z tych drużyn idzie gwałtownie w górę. Szwecja plasuje się tuż za plecami Polaków, awansując o jedno miejsce (37. pozycja). Rumunia przesunęła się o dwa oczka w górę (52. pozycja), z kolei reprezentacja Bośni i Hercegowiny zanotowała najbardziej spektakularny skok w tej grupie – aż o trzy lokaty, lądując na 61. miejscu.

Czołówka rankingu FIFA – stan na 20 lipca 2026 roku (w nawiasach poprzednie miejsce):

  • (2) Hiszpania – 1995,88 pkt
  • (1) Argentyna – 1970,37 pkt
  • (3) Francja – 1948,97 pkt
  • (4) Anglia – 1922,83 pkt
  • (6) Brazylia – 1804,92 pkt
  • (7) Maroko – 1803,99 pkt
  • (5) Portugalia – 1787,85 pkt
  • (9) Belgia – 1778,36 pkt
  • (8) Holandia – 1775,54 pkt
  • (14) Meksyk – 1754,30 pkt
  • ...
  • (36) Polska – 1526,18 pkt
  • (38) Szwecja* – 1525,58 pkt
  • (54) Rumunia* – 1455,89 pkt
  • (64) Bośnia i Hercegowina* – 1408,93 pkt

* – rywale reprezentacji Polski w nadchodzącej edycji Ligi Narodów

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Źródło: PAP
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