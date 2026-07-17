Jak po 60. roku życia płacić nawet o połowę mniej? Senior zniżki dostanie od ręki

Rosnące koszty życia i wysokie ceny energii sprawiają, że emeryci starają się oszczędzać na każdym kroku. Choć waloryzacje świadczeń przynoszą chwilową ulgę, to codzienne zakupy, wizyty u lekarzy czy okazjonalne wyjścia kulturalne potrafią błyskawicznie uszczuplić zawartość portfela. Istnieje jednak prosty sposób na to, żeby zatrzymać w kieszeni nawet tysiące złotych rocznie. Jak to zrobić?

Kluczem do tych oszczędności jest Ogólnopolska Karta Seniora. Jak krok po kroku zdobyć ten dokument i z jakich zniżek możesz skorzystać już od pierwszego dnia?

Kto może dostać Ogólnopolską Kartę Seniora? Warunek jest tylko jeden

Za realizację i rozwój tego programu odpowiada Stowarzyszenie MANKO. Organizacja, która od ponad ćwierć wieku (dokładnie od 27 lat) realizuje różnorodne inicjatywy społeczne dedykowane poprawie jakości życia, bezpieczeństwa oraz zdrowia seniorów. Finansowanie całego przedsięwzięcia opiera się na środkach pochodzących ze składek członkowskich, wsparcia sponsorów, darowizn oraz aktywnego partnerstwa z samorządami w całym kraju.

Co trzeba zrobić, żeby stać się posiadaczem karty i zacząć korzystać z szerokiego wachlarza ulg? Zgodnie z regulaminem programu należy spełnić tylko jedno kryterium: ukończyć 60. rok życia.

Ważne dla beneficjentów: Do programu może przystąpić każdy, kto przekroczył tę barierę wiekową. Nie ma znaczenia, czy jest już na emeryturze, czy wciąż pracuje zawodowo, czy pobiera rentę, czy też nie posiada obecnie żadnego stałego źródła utrzymania. Liczy się wyłącznie wiek seniora wpisany w dowodzie osobistym.

Jak zdobyć Ogólnopolską Kartę Seniora całkowicie za darmo?

To, czy Ogólnopolska Karta Seniora zostanie wydana za darmo, zależy w głównej mierze od miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Program Stowarzyszenia MANKO opiera się bowiem na ścisłej współpracy z polskimi miastami i gminami w ramach autorskiego projektu „Gmina Przyjazna Seniorom”.

Co to oznacza w praktyce?Jeśli gmina aktywnie uczestniczy w programie, senior otrzyma kartę całkowicie bezpłatnie.

Co zrobić w sytuacji, gdy samorząd nie przystąpił jeszcze do projektu? Każdy senior może samodzielnie zgłosić się do programu jako członek wspierający Stowarzyszenie MANKO. Wymaga to wniesienia symbolicznej opłaty członkowskiej, która pokrywa koszty druku oraz wysyłki dokumentu. Do wyboru są dwa atrakcyjne pakiety:

35 złotych – karta ważna przez okres 12 miesięcy,

– karta ważna przez okres 12 miesięcy, 50 złotych – karta ważna przez okres 24 miesięcy (bardziej opłacalny wariant długoterminowy).

Biorąc pod uwagę skalę potencjalnych oszczędności, wydatek rzędu 35 zł rocznie zwraca się zazwyczaj już przy pierwszej wizycie u optyka, zakupie biletów do teatru czy rezerwacji jednego noclegu w sanatorium. Zanim jednak senior dokona należnej opłaty, powinien upewnić się w swoim urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej czy jego region nie podpisał niedawno umowy partnerskiej. Pozwoli mu to uniknąć zbędnych kosztów.

Nawet 5000 miejsc w całej Polsce. Gdzie zapłacisz mniej z Kartą Seniora?

Liczba partnerów jest ogromna i stale rośnie. Obecnie Ogólnopolska Karta Seniora jest honorowana w niemal 5 tysiącach punktów partnerskich zlokalizowanych zarówno w miastach wojewódzkich, jak i mniejszych miejscowościach na terenie całego kraju. Pełna baza firm i instytucji oferujących rabaty dostępna jest na portalu internetowym Głos Seniora.

Seniorzy powinni pamiętać, że zniżki nie ograniczają się do jednej dziedziny. Program został zaplanowany tak, żeby realnie odciążać budżet seniora w kluczowych obszarach codziennego funkcjonowania:

Sektor Zakres wsparcia i zniżek Zdrowie i Rehabilitacja Sanatoria, uzdrowiska, gabinety lekarskie, laboratoria diagnostyczne, salony optyczne, apteki oraz placówki rehabilitacyjne. Kultura i Rozrywka Kina, teatry, muzea, galerie sztuki, domy kultury oraz lokalne centra rekreacji. Turystyka i Noclegi Hotele, pensjonaty, biura podróży organizujące wycieczki jedno- i wielodniowe. Codzienne Wydatki Restauracje, kawiarnie, salony fryzjerskie, gabinety kosmetyczne oraz usługi rzemieślnicze (np. szewcy, krawcy).

Nawet do 50% taniej. Te konkretne rabaty pozwolą Ci zaoszczędzić setki złotych

Żeby lepiej zobrazować, ile można zaoszczędzić dzięki karcie seniora, warto przyjrzeć się konkretnym ofertom partnerów programu. Zniżki sięgają od kilku do nawet kilkudziesięciu procent.

Edukacja i rozwój osobisty: Słownictwo.pl – aż 50% zniżki na naukę języków obcych (np. języka angielskiego) w serwisie internetowym. To doskonała okazja do ćwiczenia pamięci i przełamywania barier komunikacyjnych w dojrzałym wieku. Oczy: Inter Optyk – stabilna zniżka 20% na zakup okularów korekcyyjnych. Przy cenach nowoczesnych szkieł progresywnych oznacza to oszczędność rzędu kilkuset złotych. Gastronomia i spotkania towarzyskie: Restauracja ADRIA – 10% rabatu na napoje gorące, chłodzące oraz pełne posiłki. Co ważne, zniżka ta obejmuje nie tylko samego posiadacza karty, ale również jedną osobę towarzyszącą. Podróże i turystyka: Biuro Podróży ELA-TRAVEL – 10% rabatu na wszystkie jednodniowe wycieczki organizowane przez to biuro. Hampton by Hilton Białystok – prestiżowy nocleg z rabatem wynoszącym 15%. Fizjoterapia i masaże: Med-Fiz Fizjoterapia – 10% zniżki na specjalistyczne usługi terapeutyczne. MEDICA LUX Masaż i Rehabilitacja – zniżki od 5% do 20% w zależności od wybranego rodzaju usługi i czasu jej trwania. Lecznictwo uzdrowiskowe i sanatoria:

Sanatorium Uzdrowiskowe AUGUSTÓW – 7% zniżki na zakup pełnych pakietów pobytowych i leczniczych. Ambulatorium Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjne POLEX w Ciechocinku – zniżka 8% na oferowane zabiegi. Sanatorium Energetyk – 10% rabatu na noclegi oraz 10% rabatu na wszystkie zabiegi fizjoterapeutyczne. Dodatkowo dla posiadaczy karty masaż bańką chińską wykonywany jest całkowicie gratis. Sanatorium Inhalatorium – 10% zniżki na cały wachlarz zabiegów zdrowotnych.



Jak wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora? Instrukcja krok po kroku w 3 prostych krokach

Cała procedura została zaprojektowana w taki sposób, żeby nie sprawiać trudności nawet osobom, które na co dzień rzadko korzystają z komputera czy internetu. Proces zamyka się w trzech bardzo prostych krokach:

Krok 1: Weryfikacja statusu swojej gminy

Zanim senior zacznie wypełniać jakiekolwiek dokumenty, powinien dowiedzieć się, czy jego miasto lub gmina bierze udział w programie „Gmina Przyjazna Seniorom”. Taką informację uzyska błyskawicznie w:

sekretariacie lokalnego urzędu gminy lub miasta,

najbliższym Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) lub Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (MOPR),

lokalnym klubie seniora lub uniwersytecie trzeciego wieku.

Jeśli gmina jest partnerem, urzędnicy od ręki wydadzą seniorowi darmową kartę na miejscu. Wystarczy, że okaże dowód osobisty potwierdzający jego wiek.

Krok 2: Pobranie i wypełnienie prostego formularza

Jeśli emeryt musi wyrobić kartę samodzielnie, powinien wejść na oficjalną stronę internetową glosseniora.pl i pobrać formularz zgłoszeniowy (wniosek o przyjęcie w poczet członków wspierających Stowarzyszenia MANKO). Jest on krótki, bardzo czytelny i wymaga podania jedynie podstawowych danych osobowych oraz kontaktowych.

Krok 3: Odesłanie dokumentów i odebranie karty

Po wypełnieniu i podpisaniu dokumentu, senior ma dwie możliwości jego dostarczenia. Jakie?

Tradycyjna wysyłka pocztowa: Senior powinien wysłać uzupełniony wniosek (wraz z potwierdzeniem przelewu opłaty członkowskiej, jeśli jego gmina nie jest partnerem programu) bezpośrednio na adres siedziby Stowarzyszenia MANKO w Krakowie. Wizyta osobista: Inną opcją jest dostarczenie dokumentów do jednego z wyznaczonych punktów partnerskich lub lokalnego klubu seniora współpracującego bezpośrednio ze stowarzyszeniem w jego okolicy.

Po zweryfikowaniu wniosku, jego Ogólnopolska Karta Seniora zostanie odesłana bezpośrednio na jego adres domowy. Od tego momentu każde jego zakupy u optyka, wizyta w kinie czy wyjazd do sanatorium będą wiązały się z realnymi oszczędnościami.

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