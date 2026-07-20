Według portalu 20 Minutos najwięcej ewakuowanych w związku z szalejącym żywiołem miejscowości znajduje się we wspólnocie autonomicznej Kastylia-La Mancha, w centrum Hiszpanii, gdzie swoje domy musieli opuścić mieszkańcy 25 wsi.

Jak oszacowały hiszpańskie władze, do poniedziałkowego poranka największe spustoszenia wywołał pożar szalejący w gminie La Mierla, gdzie spłonęło już ponad 16 tys. hektarów lasów i łąk. To największy tegoroczny pożar w Hiszpanii pod względem zajętego przez ogień obszaru.

Inny duży pożar szaleje w gminie Ores, w Aragonii, gdzie spłonęło ponad 15 tys. ha lasów oraz nieużytków rolnych.

Od soboty hiszpańscy strażacy walczą z kilkudziesięcioma dużymi pożarami lasów i łąk. Poza Kastylią-La Manchą i Aragonią najwięcej z nich występuje w Katalonii, Andaluzji oraz w Kraju Basków.

Walkę z szalejącymi w Hiszpanii pożarami utrudniają duże wysuszenie terenu, silny wiatr i wysokie temperatury.

W niedzielę hiszpańska agencja meteorologiczna Aemet wydała alert związany z nasileniem się upałów. We wtorek w kilku regionach temperatura może sięgnąć 45 st. Celsjusza.

Hiszpania wygrywa mistrzostwo świata podczas mundialu w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie

Podczas gdy ogień trawił kolejne tysiące hektarów, na wielkich telebimach w Madrycie, Barcelonie i Sewilli rozgrywał się historyczny spektakl. Hiszpania została mistrzem świata w piłce nożnej, pieczętując swój tytuł po trudnym finale, w którym zmierzyła się z reprezentacją Argentyny, kończąc mecz wynikiem 1:0. Przełomowy dla wyniku gol padł dopiero w doliczonym czasie gry. Ten gigantyczny sukces sportowy zjednoczył kibiców w całym kraju, jednak radość z mistrzostwa ma wyjątkowo gorzki smak dla mieszkańców ewakuowanych wsi, którzy zamiast wznoszenia toastów musieli w pośpiechu pakować najpotrzebniejsze rzeczy i ze łzami w oczach obserwować zbliżającą się ścianę ognia.