Rząd podnosi podatek do 15 proc. Ta grupa Polaków zapłaci więcej od 2027 r.

Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2027 r. i obejmą przede wszystkim osoby prowadzące działalność bez zatrudniania pracowników oraz wybrane rozliczenia z podmiotami powiązanymi.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt szerokiej nowelizacji przepisów dotyczących podatków dochodowych. Dokument obejmuje zmiany zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o CIT, jak i w przepisach regulujących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Największe zainteresowanie przedsiębiorców budzą propozycje zmian w ryczałcie. Projekt nie wprowadza nowej daniny, lecz zmienia zasady korzystania z preferencyjnych stawek. W praktyce oznacza to, że część podatników będzie musiała rozliczać się według 15-proc. stawki ryczałtu. Ta propozycja może okazać się najbardziej odczuwalna dla wielu osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Projekt wskazuje kilka grup podatników, których mogą objąć wyższe stawki.

Pierwszą są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem, którzy nie zatrudniają co najmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku projekt przewiduje zastosowanie 15-proc. stawki ryczałtu. Drugą grupę stanowią osoby uzyskujące przychody z najmu, dzierżawy lub podobnych umów zawieranych z podmiotami powiązanymi, np. własną spółką. Projekt przewiduje, że nadwyżka przychodów ponad 100 tys. zł będzie opodatkowana według stawki 15 proc. Zmiany obejmą również wybrane przychody z korzystania z praw własności intelektualnej osiągane w relacjach z podmiotami powiązanymi.

Jeżeli projekt zostanie uchwalony bez większych zmian, wyższe obciążenia mogą dotyczyć przede wszystkim:

przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem , którzy nie zatrudniają pracownika na etat,

, którzy nie zatrudniają pracownika na etat, osób wynajmujących nieruchomości własnym spółkom lub innym podmiotom powiązanym ,

, podatników osiągających określone przychody z praw własności intelektualnej w relacjach z podmiotami powiązanymi.

Nie oznacza to jednak automatycznej podwyżki podatku dla wszystkich przedsiębiorców. Podatnicy spełniający warunki określone w projektowanych przepisach nadal będą mogli korzystać z preferencyjnych zasad opodatkowania. Zmiany nie obejmą również osób, których działalność nie mieści się w katalogu przypadków wskazanych w projekcie.

Pan Marek prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i rozlicza się ryczałtem. Osiąga około 320 tys. zł przychodów rocznie. Wszystkie usługi wykonuje sam i nie zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę. Jeżeli projektowane przepisy wejdą w życie w obecnym kształcie, a jego działalność będzie objęta nowymi regulacjami, przedsiębiorca może zostać objęty 15-proc. stawką ryczałtu zamiast dotychczasowej preferencyjnej stawki właściwej dla wykonywanej działalności. W praktyce oznaczałoby to wyższy podatek mimo niezmienionych przychodów. Ostateczna wysokość zobowiązania będzie jednak zależeć od rodzaju wykonywanej działalności oraz spełnienia wszystkich warunków określonych w ustawie.

Ministerstwo Finansów przekonuje, że projekt ma przede wszystkim ograniczyć wykorzystywanie preferencyjnych rozwiązań podatkowych w sytuacjach, które nie odpowiadają ich pierwotnemu celowi. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, proponowane rozwiązania mają służyć „ograniczeniu możliwości wykorzystywania preferencyjnych zasad opodatkowania w sytuacjach, które nie odpowiadają celom, dla których zostały one wprowadzone”. Resort argumentuje również, że nowe przepisy mają zachęcać przedsiębiorców do zatrudniania pracowników oraz uszczelnić system podatkowy.

Projekt UD116 przewiduje także inne zmiany w podatkach

Projekt UD116 liczy blisko sto stron i obejmuje znacznie więcej zmian niż tylko nowe zasady opodatkowania ryczałtem. Nowelizacja przewiduje również m.in.:

zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych,

zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,

nowe zasady dotyczące części rozliczeń z podmiotami powiązanymi,

zmiany dotyczące IP Box,

nowe rozwiązania dotyczące amortyzacji i rozliczeń spółek.

To pokazuje, że projekt ma charakter kompleksowej reformy podatków dochodowych, a zmiany w ryczałcie są tylko jednym z jego elementów.

Na razie przedsiębiorcy nie muszą podejmować żadnych działań. Projekt znajduje się na etapie procesu legislacyjnego i może jeszcze zostać zmieniony podczas prac rządu i parlamentu. Zgodnie z obecnym projektem nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2027 r. Do tego czasu warto jednak śledzić dalszy przebieg prac, ponieważ ostateczny kształt ustawy może różnić się od obecnej wersji projektu.

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