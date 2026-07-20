Gazeta Prawna
Prawo pracy

Lekarze pod lupą NFZ. Szpitale będą raportować każdą godzinę ich pracy

Lekarz, który zapisuje coś na tablecie
Lekarze będą pod lupą NFZShutterstock
oprac. Kasper Starużyk
dzisiaj, 11:26

Państwo zyskuje nowe narzędzie do kontroli pracy lekarzy. Szpitale będą musiały co miesiąc przekazywać szczegółowe dane o godzinach przepracowanych przez medyków, dzięki czemu NFZ łatwiej wykryje przypadki świadczenia pracy w kilku miejscach jednocześnie. To jedna z najgłośniejszych zmian zapowiedzianych przez resort zdrowia.

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To jedna z pakietu zapowiadanych przez minister zdrowia zmian w systemie lecznictwa. Regulacja ma ukrócić proceder pobierania wynagrodzeń za pracę w różnych placówkach jednocześnie, określany przez niektórych posłów jako zjawisko „bilokacji”.

Szpitale przekażą godzinowe dane o pracy medyków

Szpitale będą zobligowane do przekazywania Narodowemu Funduszowi Zdrowia danych wstecznie. Chodzi o godzinowe zestawienia obecności osób wykonujących zawody medyczne, które placówki będą miały raportować do 20 dnia kolejnego miesiąca. Teraz NFZ otrzymuje godzinowe raporty z ambulatoriów, natomiast ze szpitali tygodniowe.

Fundusz ma wykrywać przypadki „bilokacji”

„Rozwiązanie to służy zwiększeniu przejrzystości realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz wzmocnieniu mechanizmów nadzoru nad prawidłowością wykonywania świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Obowiązek przekazywania danych o rzeczywistym czasie wykonywania świadczeń przez personel medyczny ułatwi Narodowemu Funduszowi Zdrowia prowadzenie bieżącej analizy zgodności realizacji świadczeń z harmonogramami pracy personelu zgłoszonego do umowy, a także identyfikowanie przypadków jednoczesnego wykazywania tej samej osoby jako wykonującej świadczenia w różnych miejscach w tym samym czasie” - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Będą kary za brak terminowych raportów

Regulacja przewiduje też kary. NFZ będzie nakładał je na szpitale, które nie będą terminowo wywiązywać się z nowego obowiązku.

Zmiany mają wejść w życie od listopada 2026 r.

Przewidywany termin wejścia w życie projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej to 1 listopada 2026 roku.

To część szerszego pakietu reform w ochronie zdrowia

Projekt jest jednym z czterech, które według zapowiedzi resortu do poniedziałku mają trafić do konsultacji publicznych.

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda 8 lipca przedstawiła pakiet planowanych zmian w ochronie zdrowia. Była to odpowiedź na wyrażone przed kamerami oczekiwanie premiera Donalda Tuska przygotowania propozycji takich regulacji, pod groźbą „decyzji personalnych”. Polecenie szefa rządu miało związek z ostatnimi doniesieniami mediów o licznych nieprawidłowościach w ochronie zdrowia.

Wśród planowanych zmian są m.in.: określenie limitu stawki godzinowej dla lekarzy (240 zł brutto), ustalenie procentowego limitu, do jakiego mogą sięgać w budżecie szpitala wynagrodzenia, stworzenie e-kolejki i przyśpieszenie pełnego wdrożenia centralnej e-rejestracji.

Premier oczekuje, że przynajmniej część regulacji zostanie przedłożona na najbliższym posiedzeniu rządu we wtorek, 21 lipca.

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Źródło: PAP
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