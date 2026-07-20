To ważna informacja nie tylko dla lekarzy, ale również dla osób, które korzystają ze świadczeń ZUS. To właśnie sprawne funkcjonowanie systemu orzecznictwa decyduje o czasie oczekiwania na rozstrzygnięcia i przebiegu postępowań.

Ile zarobi lekarz orzecznik ZUS? Nowe wynagrodzenia sięgną 20 tys. zł

Lekarze orzecznicy należą do najważniejszych specjalistów zatrudnionych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To oni oceniają stan zdrowia osób ubiegających się o świadczenia i wydają orzeczenia, od których często zależy sytuacja finansowa całych rodzin. Od wejścia w życie nowego rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej wynagrodzenia kadry medycznej ZUS są ustalane według nowych mnożników powiązanych z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Dzięki temu pensje mają automatycznie rosnąć wraz ze wzrostem wynagrodzeń w kraju. Według informacji przekazanych przez ZUS lekarz orzecznik będzie otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze od 14,2 tys. zł do 20 tys. zł brutto.

Dlaczego ZUS podnosi wynagrodzenia lekarzy orzeczników? Powodem jest reforma orzecznictwa

Zakład od lat zmaga się z problemem pozyskiwania lekarzy. Praca orzecznika wymaga dużego doświadczenia, znajomości przepisów oraz odpowiedzialności za decyzje, które mają wpływ na prawa ubezpieczonych. Nowe zasady wynagradzania mają zwiększyć atrakcyjność zatrudnienia oraz przygotować instytucję do kolejnego etapu reformy orzecznictwa, który zacznie obowiązywać od stycznia 2027 r. Reforma przewiduje zmiany organizacyjne i uproszczenie procedur wydawania orzeczeń.

Jednocześnie ZUS rozszerzył katalog osób, które mogą wykonywać zadania związane z orzecznictwem. Obecnie zatrudnienie mogą znaleźć również:

lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne,

lekarze z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem zawodowym,

fizjoterapeuci i pielęgniarki, którzy wykonują część zadań przewidzianych w przepisach.

Czym zajmuje się lekarz orzecznik ZUS? Decyduje o rentach, dodatkach i zwolnieniach lekarskich

Dla większości Polaków lekarz orzecznik pojawia się dopiero wtedy, gdy składają wniosek o rentę lub inne świadczenie. Zakres jego obowiązków jest jednak znacznie szerszy. Lekarze ZUS orzekają między innymi w sprawach:

renty z tytułu niezdolności do pracy,

dodatku pielęgnacyjnego,

renty socjalnej,

kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy,

kontroli wystawiania zwolnień lekarskich.

Dla osoby ubiegającej się o rentę wynik badania orzeczniczego często przesądza o możliwości uzyskania świadczenia. Z tego powodu ZUS podkreśla, że chce zwiększyć liczbę specjalistów pracujących w systemie.

Nowe wynagrodzenia w ZUS. Ile zarobią pielęgniarki, fizjoterapeuci i kadra medyczna?

Nowe przepisy obejmują również pozostałych pracowników medycznych zatrudnionych przez Zakład.

Stanowisko Wynagrodzenie zasadnicze brutto Lekarz orzecznik 14,2–20 tys. zł Pielęgniarka i pielęgniarz 10,7–14,2 tys. zł Fizjoterapeuta 11,6–15,6 tys. zł Naczelny lekarz ZUS 17,8–26,7 tys. zł

Najwyższe wynagrodzenia przewidziano dla kierownictwa pionu orzeczniczego. Naczelny lekarz Zakładu może liczyć na pensję sięgającą 26,7 tys. zł brutto, natomiast zastępcy naczelnego lekarza oraz główni lekarze orzecznicy otrzymają od 16,5 tys. zł do 24 tys. zł brutto.

Ilu lekarzy orzeczników pracuje w ZUS? Najnowsze dane Zakładu

Skuteczność systemu orzeczniczego zależy przede wszystkim od liczby specjalistów. Według danych Zakładu obecnie zatrudnionych jest:

649 lekarzy na umowach o pracę , wykonujących pracę w wymiarze 496 etatów,

, wykonujących pracę w wymiarze 496 etatów, 441 lekarzy orzeczników , realizujących zadania na 310 etatach,

, realizujących zadania na 310 etatach, 25 lekarzy współpracujących na podstawie umów o świadczenie usług ,

, 16 fizjoterapeutów oraz 39 specjalistów pielęgniarstwa współpracujących z ZUS.

To pokazuje, że Zakład już dziś korzysta z różnych form zatrudnienia, aby zapewnić ciągłość wydawania orzeczeń.

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