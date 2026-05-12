Nowe dane Głównego Urzędu Statystycznego zmieniły sposób liczenia minimalnego wynagrodzenia na 2027 rok. Kluczowe okazało się przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2026 r., które utrzymało płacę minimalną powyżej ustawowej granicy 50 proc. średniej krajowej.

Płaca minimalna 2027. Dlaczego najniższa krajowa może wynieść 4860,47 zł brutto?

Punktem wyjścia stały się najnowsze dane GUS dotyczące wynagrodzeń w gospodarce narodowej. Według urzędu przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w pierwszym kwartale 2026 roku wyniosło 9562,88 zł. Ta liczba ma ogromne znaczenie, bo właśnie od niej zależy mechanizm wyliczania minimalnego wynagrodzenia na kolejny rok.

Ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski wyliczył, że gwarantowana ustawowo płaca minimalna w 2027 roku wyniesie 4860,47 zł brutto. Chodzi o minimalny poziom, poniżej którego rząd nie może zejść.

Dlaczego podwyżka okazuje się tak niska? Decyduje mechanizm zapisany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Jeśli najniższa krajowa pozostaje poniżej połowy przeciętnego wynagrodzenia, do wyliczeń dolicza się część prognozowanego wzrostu PKB. Tym razem ten warunek nie został spełniony. W efekcie płaca minimalna rośnie wyłącznie o wskaźnik inflacji i korektę wynikającą z wcześniejszych prognoz cenowych. Dla pracowników oznacza to wzrost symboliczny — szczególnie po latach bardzo wysokich podwyżek.

Płaca minimalna 2027 wzrośnie tylko o 54 zł? Pracownicy mogą czuć się rozczarowani

Jeszcze kilka tygodni temu pojawiały się scenariusze zakładające wzrost minimalnego wynagrodzenia nawet do okolic 4975 zł brutto. Po publikacji danych GUS stało się jasne, że ten wariant praktycznie odpada. Dla wielu osób może to być pierwszy tak wyraźny moment wyhamowania wzrostu płac minimalnych po okresie gwałtownych podwyżek z lat 2023–2025. Wystarczy przypomnieć, że:

w 2024 roku płaca minimalna rosła dwa razy,

w 2025 roku przekroczyła 4600 zł,

w 2026 roku wynosi już 4806 zł brutto.

Na tym tle podwyżka o około 54 zł wygląda bardzo skromnie. Szczególnie odczują to osoby pracujące w handlu, gastronomii, ochronie czy usługach, gdzie najniższa krajowa często stanowi realne wynagrodzenie, a nie jedynie formalny punkt odniesienia.

Rząd może podnieść płacę minimalną w 2027 roku. Pada kwota 4927 zł brutto

To jednak nie koniec historii. Kwota 4860,47 zł brutto jest wyłącznie ustawowym minimum wyliczonym według mechanizmu z ustawy. Rząd może zaproponować wyższą stawkę. I właśnie taki scenariusz przewidują ekonomiści. Łukasz Kozłowski wskazuje, że realna propozycja rządu może wynieść około 4927 zł brutto. Powód jest prosty — w ostatnich latach gabinet zwykle zaokrąglał kwoty w górę i starał się utrzymać podwyżki przynajmniej na poziomie prognozowanej inflacji.

To oznacza, że przed nami jeszcze kilka miesięcy politycznych i społecznych negocjacji. Minimalne wynagrodzenie tradycyjnie staje się jednym z najgorętszych tematów rozmów między rządem, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców.

Kiedy rząd ustali płacę minimalną na 2027 rok? Oto terminy i procedura

Proces ustalania minimalnego wynagrodzenia składa się z kilku etapów i trwa praktycznie całe lato. Najpierw Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje propozycję nowej stawki. Następnie trafia ona do Rady Ministrów, a później do konsultacji w Radzie Dialogu Społecznego.

W skład RDS wchodzą:

przedstawiciele rządu,

związki zawodowe,

organizacje pracodawców.

Jeśli partnerzy społeczni osiągną porozumienie, wspólnie ustalają wysokość minimalnego wynagrodzenia. Gdy kompromisu brakuje, ostateczną decyzję podejmuje rząd. Kluczowe terminy to:

do 15 czerwca – rząd przedstawia propozycję,

– rząd przedstawia propozycję, do 15 lipca – RDS może wypracować wspólne stanowisko,

– RDS może wypracować wspólne stanowisko, do 15 września – rząd ustala ostateczną wysokość płacy minimalnej.

Płaca minimalna 2020–2027. Tak rosła najniższa krajowa w Polsce

W ostatnich latach najniższa krajowa rosła wyjątkowo szybko. Dla wielu firm był to jeden z największych kosztów działalności, ale pracownicy odczuwali też wyraźny wzrost pensji netto.

Rok Płaca minimalna brutto 2020 2600 zł 2021 2800 zł 2022 3010 zł 2023 3490 zł / 3600 zł 2024 4242 zł / 4300 zł 2025 4666 zł 2026 4806 zł 2027* 4860,47 zł lub ok. 4927 zł

* prognoza na podstawie obecnych wyliczeń ekonomistów.

Dane pokazują wyraźnie, jak mocno wyhamowuje tempo wzrostu. Jeszcze kilka lat temu podwyżki liczono w setkach złotych. Teraz mówimy o kwocie, która dla części pracowników może oznaczać jedynie kilkadziesiąt złotych więcej „na rękę”.

Płaca minimalna 2027 netto. Ile pracownik dostanie „na rękę”?

Przy stawce 4860,47 zł brutto pracownik zatrudniony na umowie o pracę otrzymałby około 3650–3700 zł netto. Ostateczna kwota zależy od składek, kosztów uzyskania przychodu i ulg podatkowych. Dla porównania obecna płaca minimalna w 2026 roku daje około 3630–3640 zł netto. Różnica nie będzie więc duża.

W praktyce wielu pracowników może bardziej odczuć rosnące ceny usług i opłat niż sam wzrost wynagrodzenia minimalnego. Dlatego ekonomiści już dziś zwracają uwagę, że 2027 rok może przynieść pierwszą od dawna dyskusję o realnej sile nabywczej najniższej krajowej.

Wolniejszy wzrost płacy minimalnej 2027. Co oznacza dla pracowników i firm?

Dla przedsiębiorców wolniejszy wzrost płacy minimalnej oznacza mniejszą presję kosztową. Szczególnie ważne będzie to dla małych firm i branż opartych na pracy fizycznej lub usługach. Przez ostatnie lata przedsiębiorcy alarmowali, że dynamiczne podwyżki:

zwiększają koszty zatrudnienia,

podnoszą ceny usług,

utrudniają konkurowanie mniejszym firmom.

Teraz sytuacja może się częściowo uspokoić. Problem polega jednak na tym, że pracownicy patrzą na sprawę zupełnie inaczej. Dla osób zarabiających minimalną krajową każda podwyżka rachunków za mieszkanie czy żywność ma dużo większe znaczenie niż makroekonomiczne wskaźniki.

Czy płaca minimalna w 2027 roku może jeszcze mocno wzrosnąć?

Takiego scenariusza całkowicie wykluczyć się nie da, choć obecnie wydaje się mało prawdopodobny. Rząd może zdecydować się na wyższą podwyżkę z powodów społecznych lub politycznych, zwłaszcza jeśli presja związków zawodowych będzie silna. Na razie jednak wszystko wskazuje na to, że:

rekordowe tempo wzrostu minimalnego wynagrodzenia wyhamowuje,

inflacja jest niższa niż wcześniej,

gospodarka wraca do bardziej umiarkowanego tempa wzrostu płac.

Dla milionów pracowników najważniejsze będzie jedno pytanie: czy minimalna krajowa nadal pozwoli utrzymać realną wartość wynagrodzeń wobec codziennych kosztów życia.

FAQ: Najczęstsze pytania o płacę minimalną 2027

Czy 4860,47 zł to już pewna płaca minimalna na 2027 rok? Nie. To gwarantowany ustawowo minimalny poziom wyliczony po danych GUS. Rząd może zaproponować wyższą stawkę. Ile wynosi obecnie płaca minimalna? W 2026 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł brutto. Kiedy poznamy ostateczną wysokość płacy minimalnej na 2027 rok? Najpóźniej do 15 września 2026 roku, gdy rząd wyda rozporządzenie. Czy minimalna stawka godzinowa też wzrośnie? Tak. Wraz ze wzrostem płacy minimalnej wzrośnie również minimalna stawka godzinowa dla części umów cywilnoprawnych.

Podstawa prawna i źródła