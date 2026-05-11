Przełom na studiach podyplomowych: Kogo obejmą nowe przywileje?

Od 2027 roku osoby z niepełnosprawnościami ubiegające się o przyjęcie na studia podyplomowe oraz ich uczestnicy otrzymają szersze wsparcie ze strony uczelni. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego, przygotowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Co dokładnie się zmieni?

Asystent, tłumacz i sprzęt IT – za co zapłaci uczelnia?

Nowe regulacje pozwolą szkołom wyższym sfinansować rozwiązania ułatwiające rekrutację i naukę osobom z niepełnosprawnościami także na studiach podyplomowych. Co ważne, środki te nie będą wypłacane bezpośrednio uczestnikom w formie stypendium. Zamiast tego uczelnie otrzymają pieniądze na organizację warunków ułatwiających naukę oraz rekrutację. Chodzi tutaj m.in. o zapewnienie asystentów, tłumaczy języka migowego, specjalistycznego sprzętu komputerowego czy odpowiednio dostosowanych materiałów dydaktycznych. Dzięki nowym przepisom, uczelnie będą mogły przygotowywać nagrania audio, materiały z większą czcionką, a także zmieniać formę egzaminów – np. z pisemnej na ustną.

68 milionów złotych w grze. Koniec z marnowaniem funduszy na wsparcie

Ministerstwo zaznacza, że zmiany nie zwiększą wydatków budżetowych, lecz mają poprawić wykorzystanie już dostępnych środków. W ubiegłym roku na tworzenie warunków wspierających kształcenie osób z niepełnosprawnościami przeznaczono 68 mln zł, jednak część funduszy wracała niewykorzystana – średnio od 20 do 30 proc.

Decyzja w rękach komisji. Jak będą dzielone pieniądze od 2027 roku?

Pieniądze są dzielone między uczelnie według liczby oraz rodzaju niepełnosprawności osób uczących się w danej placówce. O sposobie rozdysponowania wsparcia decydują uczelniane komisje ds. osób z niepełnosprawnościami. Nowe przepisy wejdą w życie od stycznia 2027 r.

Studia podyplomowe dostępne dla OzN: Na zmianach skorzysta 270 osób

Dotychczas podobne wsparcie obejmowało wyłącznie studentów oraz doktorantów. Resort podkreślał, że wcześniejsze przepisy nie dawały podstaw do finansowania pomocy dla słuchaczy studiów podyplomowych. Z danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNiSW nowe rozwiązania obejmą około 270 osób. Dla porównania na uczelniach studiuje obecnie około 23 tys. osób z niepełnosprawnościami, a w szkołach doktorskich kształci się ich 455.