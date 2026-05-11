Karol Nawrocki podpisał ustawę. Wprowadzono nową kategorię schronienia

Kancelaria Prezydenta RP
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 16:51

Prezydent Karol Nawrocki złożył podpis pod nowelizacją ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Przygotowane przez MSWiA przepisy przewidują m.in. możliwość wieloletniego finansowania działań związanych z ochroną ludności oraz wprowadzają nową kategorię miejsc bezpieczeństwa – tzw. punkty schronienia.

O podpisaniu regulacji przez Karola Nawrockiego poinformowano w poniedziałek na stronie prezydenta.

Nowelizacja ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej ma uporządkować zasady finansowania zadań z zakresu ochrony ludności i umożliwić realizację zadań wieloletnich w ramach programów rządowych. Finansowanie inwestycji, zakup sprzętu czy budowa infrastruktury i działania szkoleniowe będą mogły być rozliczane w dłuższym okresie - nawet do pięciu lat.

Nowela doprecyzowuje też zapisy prawne dotyczące miejsc schronienia. Wprowadza m.in. ich definicję takich miejsc oraz wprowadza zmiany prowadzenia Centralnej Ewidencji Obrony Cywilnej i tworzenia korpusu obrony cywilnej.

Punkty schronienia – nowa kategoria w przepisach

Nowelizacja umożliwia również wyznaczanie punktów schronienia, jako nowej, odrębnej od obiektów zbiorowej ochrony kategorii. W punktach będzie można znaleźć tymczasowe zabezpieczenie w sytuacji zagrożenia - np. nagłych zjawisk pogodowych czy innych zdarzeń niebezpiecznych. Takie punkty nie mają szczegółowych wymagań technicznych ani nie są wskazywane w drodze aktu administracyjnego - wyznaczy je właściwy komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej. Punkty schronienia nie usuwają z przepisów obowiązku zachowania odpowiedniej liczby i pojemności budowli ochronnych, schronów czy ukryć.

Zmienione przepisy dają też możliwość odstępstwa od stosowania ustawy o zamówieniach publicznych przy realizacji niektórych zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności - obejmie to budowę obiektów schronowych, łączność i infrastrukturę medyczną. Środki przeznaczane na realizację ustawy będą mogły też trafić na zadania dla służby zdrowia związane z polem walki, np. chirurgię czy leczenie oparzeń.

Zmiany w obronie cywilnej i finansowaniu inwestycji

Zmiany co do zasady mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia, a część zapisów pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. (PAP)

Źródło: PAP

