Rosnące koszty życia, presja rynku pracy i wyższa płaca minimalna zmuszają sieci handlowe do rewizji wynagrodzeń. W efekcie dla wielu Polaków handel przestaje być „pracą na chwilę”, a coraz częściej staje się stabilnym wyborem.

Ile zarabia kasjer w sklepie w 2026 roku? Zarobki w dyskontach rosną szybciej niż płaca minimalna

Jeszcze niedawno punktem odniesienia była płaca minimalna. W 2026 roku wynosi ona 4806 zł brutto, co automatycznie podniosło wynagrodzenia w całej branży. Sieci handlowe nie mogły zostać przy starych stawkach – rynek pracy wymusił podwyżki.

Dziś kasjer w popularnym dyskoncie zarabia wyraźnie więcej niż minimum. Co więcej, wynagrodzenie coraz rzadziej kończy się na podstawie. Do gry wchodzą premie i dodatki, które realnie podnoszą wypłatę. To właśnie ten model – podstawa + premie + benefity – sprawia, że różnice między sieciami bywają mniejsze, niż się wydaje na pierwszy rzut oka.

Lidl czy Biedronka – gdzie wyższe zarobki w 2026? Porównanie pensji kasjera i premii

Na rynku od lat rywalizują dwie największe sieci: Lidl i Biedronka. I choć obie komunikują podwyżki, ich strategie są nieco inne. W Lidlu pracownik sklepu może liczyć na:

ok. 5250–6000 zł brutto na start ,

, jasne widełki wynagrodzeń,

wyższe stawki dla magazynierów i menedżerów.

Biedronka odpowiada:

5300–5650 zł brutto dla kasjera ,

, więcej dla osób ze stażem (do ok. 5900 zł),

system premiowy uzależniony od wyników sklepu.

Na papierze różnice są niewielkie. W praktyce decydują dodatki – w Biedronce premie mogą podnieść wynagrodzenie nawet o kilkaset złotych miesięcznie.

Ile zarabia się w Aldi w 2026? Nawet 6450 zł brutto i wysokie premie

Największym zaskoczeniem 2026 roku jest Aldi. Sieć, która jeszcze kilka lat temu była mniej widoczna, dziś oferuje jedne z najwyższych stawek. Pracownik sklepu może liczyć na:

5700–6450 zł brutto ,

, premie sięgające nawet 2500 zł ,

, dodatkowe środki na zakupy (ok. 400 zł miesięcznie).

To właśnie tutaj pojawia się realna przewaga – nie tylko w podstawie, ale w całkowitym wynagrodzeniu. W efekcie Aldi coraz częściej przyciąga pracowników z konkurencji.

Zarobki w Kauflandzie i Dino w 2026 – ile płacą i skąd tak duże różnice

W przypadku Kauflandu sytuacja jest bardziej złożona. Sieć podniosła wynagrodzenia, ale struktura zatrudnienia jest inna – większą rolę odgrywają magazyny i stanowiska kierownicze.

pracownicy sklepu: ok. 5300–6200 zł brutto ,

, liderzy zespołów: od 6000 zł ,

, premie magazynowe: nawet 3000 zł.

Z kolei Dino Polska pozostaje jednym z mniej "hojnych" pracodawców w zestawieniu. Początkujący kasjer zarabia tam około 4806 zł brutto, czyli poziom płacy minimalnej. To efekt specyfiki sieci – mniejsze miejscowości, inny model biznesowy i niższa presja płacowa.

Porównanie zarobków w sklepach 2026 – gdzie kasjer zarobi najwięcej [TABELA]

W drugiej połowie 2026 roku różnice między sieciami widać najlepiej w zestawieniu:

Sieć Kasjer (brutto) Kierownik (brutto) Premie/benefity Lidl 5250–6000 zł od 8500 zł premie, auto służbowe Biedronka 5300–5650 zł (do 5900) od 7450 zł premie miesięczne Aldi 5700–6450 zł do 9350 zł premie do 2500 zł, dodatki Kaufland 5300–6200 zł od 8000 zł premie magazynowe Dino ok. 4806 zł niższe widełki ograniczone

Zestawienie pokazuje jedno: Aldi i Lidl walczą o pozycję lidera, a Biedronka nadrabia systemem premiowym.

Premie i benefity w sklepach – ile można dorobić do pensji kasjera

Podstawa to tylko część wynagrodzenia. Coraz częściej pracownicy patrzą na to, co dostają „poza pensją”. Najczęściej spotykane dodatki to:

premie za obecność,

premie za wyniki sklepu,

bony i karty zakupowe,

prywatna opieka medyczna,

ubezpieczenia grupowe.

W praktyce oznacza to, że pracownik z niższą podstawą może zarobić więcej niż ktoś z wyższą – jeśli jego sklep osiąga dobre wyniki.

Dlaczego zarobki w handlu rosną w 2026? Trzy powody i prognozy na kolejne miesiące

Powody rosnących wynagrodzeń w popularnych sieciach handlowych są trzy i działają jednocześnie:

wzrost płacy minimalnej ,

, rosnące koszty życia,

niedobór pracowników.

Sieci handlowe konkurują dziś nie tylko cenami produktów, ale także warunkami pracy. Rotacja w branży kosztuje, więc firmy wolą zapłacić więcej i zatrzymać pracownika. Czy ten trend się utrzyma? Wszystko wskazuje na to, że tak – szczególnie w dużych miastach, gdzie konkurencja o pracownika jest największa.

Czy praca w sklepie się opłaca w 2026? Realne zarobki i warunki zatrudnienia

Jeszcze kilka lat temu odpowiedź byłaby oczywista. Dziś już jest bardziej złożona. Praca w handlu daje stabilność zatrudnienia, oferuje coraz wyższe wynagrodzenia i zapewnia dodatki, których wcześniej brakowało. Dla wielu osób – szczególnie bez specjalistycznego wykształcenia – to jedna z bardziej dostępnych i przewidywalnych ścieżek zawodowych.

Jednocześnie nie znika druga strona tej pracy, o której rzadziej mówi się w ogłoszeniach. To wciąż zajęcie wymagające fizycznie – długie godziny na nogach, rozładunek towaru, presja czasu i kontakt z klientem. Do tego dochodzi fakt, że mimo podwyżek pensje w handlu nadal pozostają wyraźnie poniżej średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W I kwartale 2026 roku średnia ta wyniosła aż 9278,19 zł brutto, co pokazuje skalę różnicy względem wynagrodzeń kasjerów i pracowników sklepów.

Dlatego odpowiedź na pytanie, czy to się opłaca, zależy od punktu odniesienia – dla jednych to stabilna praca z rosnącą pensją, dla innych wciąż wymagające zajęcie, które nie dorównuje najlepiej płatnym branżom.