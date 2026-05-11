Śledztwo w sprawie możliwego poplecznictwa wobec Zbigniewa Ziobry

- Uwzględniamy informacje, które pochodzą od samego pana Ziobry, ale także informacje, które zostały opublikowane w Telewizji Republika, że z dnia na dzień pan Ziobro został zatrudniony przez tę stację telewizyjną - powiedział w poniedziałek wieczorem prokurator krajowy w TVN24.

Prok. Korneluk dodał, że w związku z tym „prokuratorzy podjęli decyzję o wezwaniu redaktora Sakiewicza na przesłuchanie w charakterze świadka, by między innymi (...) wyjaśnić, co się stało, że raptownie Zbigniew Ziobro, z dnia na dzień, a więc tuż po zmianie rządów na Węgrzech, stał się korespondentem, czy też pracownikiem Telewizji Republika, i czy to ma być może związek z popełnieniem przestępstwa z art. 239 Kodeksu karnego, czyli poplecznictwa, m.in. tworzenia fałszywych dowodów dla osoby poszukiwanej”.

Zatrudnienie Ziobry w Telewizji Republika pod lupą śledczych

Poseł PiS, b. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował w niedzielę, że jest w Stanach Zjednoczonych; wcześniej przebywał na Węgrzech. - Jestem w Stanach Zjednoczonych; wczoraj przyleciałem - mówił w niedzielę Ziobro na antenie Telewizji Republika. Stacja informowała jednocześnie, że Ziobro będzie jej komentatorem politycznym w USA.

Prokuratura zarzuca posłowi PiS m.in., że jako minister sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym w związku ze sprawą funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości.

„Od wczoraj w PK prowadzone są czynności sprawdzające zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości” – informowała w poniedziałek przed południem Prokuratura Krajowa. (PAP)