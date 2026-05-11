Były szef Biura Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak jest podejrzewany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się legalizacją 460 mln hrywien (ok. 37,6 mln zł) – poinformowała w poniedziałek Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna Ukrainy (SAP).
Według mediów z Jermakiem, do niedawna najbliższym współpracownikiem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, „prowadzone są czynności śledcze”. Zaangażowane jest w nie Narodowe Antykorupcyjne Biuro Ukrainy (NABU).
„NABU i SAP ujawniły działalność zorganizowanej grupy powiązanej z legalizacją 460 mln hrywien przy budowie luksusowej inwestycji pod Kijowem. O podejrzeniach poinformowano jednego z jej uczestników, byłego szefa Biura Prezydenta Ukrainy” – napisano w komunikacie. (PAP)
