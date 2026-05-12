Departament Stanu USA odpowiada ws. wizy dla Zbigniewa Ziobry

Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 08:09

Nie milkną echa po "ucieczce" Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Teraz krótki komunikat w tej sprawie wydał Departament Stanu USA. To reakcja na pytania polskiego dziennikarza.

Zbigniew Ziobro od niedzieli cieszy się nieustającym zainteresowaniem mediów. Były minister sprawiedliwości, który do tej pory przebywał na Węgrzech, poinformował, że obecnie znajduje się w USA. W sprawie byłego ministra sprawiedliwości głos zabrała już polska prokuratura, a teraz przyszedł czas na Departament Stanów Zjednoczonych.

Co z wizą dla Zbigniewa Ziobry. Departament Stanu krótko

Adwokat Zbigniewa Ziobry poinformował, że polityk, opuszczając Węgry, skorzystał z tak zwanego paszportu genewskiego. Wcześniej, na wniosek polskiej prokuratury i po uchyleniu poselskiego immunitetu, unieważnione zostały dwa paszporty Ziobry – dyplomatyczny i prywatny.

W poniedziałek rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że organy ścigania spodziewały się "ucieczki" Ziobry. Zapowiedział także, że niezwłocznie zostanie wystosowane zapytanie do władz USA, w jaki sposób Ziobro dostał się do Ameryki.

Departament Stanu zabrał głos ws. wizy dla Zbigniewa Ziobry

O wizę dla Zbigniewa Ziobry postanowił zapytać odpowiednie służby także korespondent Polskiego Radia w USA, Marek Wałkuski. Biuro prasowe Białego Domu odesłało dziennikarza z tym zapytaniem do Departamentu Stanu. W specjalnie przygotowanym komunikacie podkreślono, że „Stany Zjednoczone i Polskę łączą bliskie więzi polityczne, gospodarcze i społeczne, zakorzenione w wieloletniej przyjaźni między rządami i narodami”. Departament Stanu podkreślił jednak, że ze względu na poufny charakter danych wizowych nie będzie udzielał żadnych informacji na temat wizy dla Zbigniewa Ziobry.

Przypomnijmy: „przymusowe podróże” Zbigniewa Ziobry spowodowane są jego problemami z polskim wymiarem sprawiedliwości. Na polityku ciąży bowiem 26 zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Chodzi o nieprawidłowości związane z zarządzaniem Funduszem Sprawiedliwości, z którego pieniądze miały być przeznaczone na pomoc ofiarom przestępstw, a trafiały między innymi do ludzi i instytucji związanych z politykami Solidarnej Polski i PiS.

