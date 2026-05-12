Zbigniew Ziobro od niedzieli cieszy się nieustającym zainteresowaniem mediów. Były minister sprawiedliwości, który do tej pory przebywał na Węgrzech, poinformował, że obecnie znajduje się w USA. W sprawie byłego ministra sprawiedliwości głos zabrała już polska prokuratura, a teraz przyszedł czas na Departament Stanów Zjednoczonych.

Co z wizą dla Zbigniewa Ziobry. Departament Stanu krótko

Adwokat Zbigniewa Ziobry poinformował, że polityk, opuszczając Węgry, skorzystał z tak zwanego paszportu genewskiego. Wcześniej, na wniosek polskiej prokuratury i po uchyleniu poselskiego immunitetu, unieważnione zostały dwa paszporty Ziobry – dyplomatyczny i prywatny.



W poniedziałek rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że organy ścigania spodziewały się "ucieczki" Ziobry. Zapowiedział także, że niezwłocznie zostanie wystosowane zapytanie do władz USA, w jaki sposób Ziobro dostał się do Ameryki.

Departament Stanu zabrał głos ws. wizy dla Zbigniewa Ziobry

O wizę dla Zbigniewa Ziobry postanowił zapytać odpowiednie służby także korespondent Polskiego Radia w USA, Marek Wałkuski. Biuro prasowe Białego Domu odesłało dziennikarza z tym zapytaniem do Departamentu Stanu. W specjalnie przygotowanym komunikacie podkreślono, że „Stany Zjednoczone i Polskę łączą bliskie więzi polityczne, gospodarcze i społeczne, zakorzenione w wieloletniej przyjaźni między rządami i narodami”. Departament Stanu podkreślił jednak, że ze względu na poufny charakter danych wizowych nie będzie udzielał żadnych informacji na temat wizy dla Zbigniewa Ziobry.



Departament Stanu dla Polskiego Radia w sprawie ucieczki Zbigniewa Ziobry do USA:



— Marek Wałkuski (@Marekwalkuski) May 11, 2026

Ucieczka Zbigniewa Ziobry

Przypomnijmy: „przymusowe podróże” Zbigniewa Ziobry spowodowane są jego problemami z polskim wymiarem sprawiedliwości. Na polityku ciąży bowiem 26 zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Chodzi o nieprawidłowości związane z zarządzaniem Funduszem Sprawiedliwości, z którego pieniądze miały być przeznaczone na pomoc ofiarom przestępstw, a trafiały między innymi do ludzi i instytucji związanych z politykami Solidarnej Polski i PiS.