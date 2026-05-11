Program „Ceny Paliw Niżej” ma zostać przedłużony

- Myślę, że tę decyzję właściwie mamy nakreśloną. Wszystko wskazuje na to, że program CPN będzie przedłużony na kolejne dwa tygodnie. (...) On jest odnoszony do obecnej sytuacji rynkowej, która jeszcze spokojna nie jest - powiedział Motyka w TVP Info.

Zaznaczył, że rząd liczy na uspokojenie sytuacji na rynku paliw, ale nikt nie jest w stanie powiedzieć, kiedy może to nastąpić. - Jeżeli szybko dojdzie do odblokowania cieśniny Ormuz, to będziemy mogli mówić o stopniowym wygaszeniu programu CPN. Na dzisiaj takiej możliwości niestety nie ma - dodał.

Rząd uzależnia dalsze decyzje od sytuacji na rynku i Ormuzu

Szef resortu energii dodał, że bez programu osłonowego mielibyśmy w Polsce „szalejącą inflację”, tj. wzrost cen wszystkich produktów, w tym żywności i usług oraz „znowu powrót do wysokiej inflacji, która zabiłaby wzrost gospodarczy”. Jak zaznaczył, jest to „alternatywa, której na pewno nie możemy przyjąć”.

- Mamy też deklaracje, wskaźniki, które wskazują na to, że program będzie utrzymany w najbliższej przyszłości i na pewno nie doprowadzi to do ruiny budżetu państwa - przekazał Motyka.

Zwrócił też uwagę, że utrzymywanie programu jest „wielkim wyzwaniem dla budżetu państwa”, ale rząd ma w zanadrzu rozwiązania, które „możemy stosować i które mamy już wstępnie wypracowane”. Dodał, że chodzi tu m.in. o przepisy dotyczące nadzwyczajnych zysków koncernów. Poinformował również, że w ciągu najbliższych dni lub tygodni resorty energii i finansów będą gotowe, aby zaprezentować takie rozwiązanie. Minister zaznaczył przy tym, że nie obawia się o dochody Orlenu.

Ceny paliw i kontekst rynkowy

Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. Uchwalona pod koniec marca nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwia czasowe, bo do 30 czerwca obniżanie stawek akcyzy na paliwa rozporządzeniem.

Zgodnie z przepisami Minister Energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Z ostatniego obwieszczenia wynika, że we wtorek litr benzyny 95 powinien kosztować nie więcej niż 6,30 zł, benzyny 98 - 6,81 zł, a oleju napędowego - 6,93 zł.

Jak informował pod koniec kwietnia br. minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, wpływy z podatku od nadmiarowych zysków powinny przekroczyć 4 mld zł, a jedną z firm, która może zostać objęta takim podatkiem, jest Orlen.

Wojna USA i Izraela przeciwko Iranowi trwa od 28 lutego. W odpowiedzi armia Iranu prowadziła ataki na cele wojskowe i cywilne w regionie, a także zablokowała Ormuz – cieśninę kluczową dla transportu ropy naftowej. Od 8 kwietnia między USA a Iranem obowiązuje rozejm, ale cieśnina Ormuz pozostaje praktycznie zablokowana. W ostatnich dniach informowano o wzajemnych atakach obu stron wokół tego akwenu. (PAP)