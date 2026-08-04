Ustawa zasiłkowa (ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa) przewiduje od 1 lipca 2026 r., że wniosek o zasiłek opiekuńczy wraz z załącznikami może być składany w postaci elektronicznej.

Pracownik (także zleceniobiorca) składa wniosek i przesyła wymagane dokumenty do płatnika, a ten wniosek rozpatruje i wypłaca zasiłek, jeśli ustali, że pracownik (zleceniobiorca) spełnił inne warunki do otrzymania zasiłku.

Zasiłek opiekuńczy: co oznacza postać elektroniczna wniosku

Przepisy mówią o postaci elektronicznej, a nie formie elektronicznej, a to oznacza, że wniosek może być przekazywany w dowolny sposób za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W grę może wchodzić przesłanie takiego wniosku np. za pomocą poczty elektronicznej, komunikatora, portalu. Nie ma potrzeby stosowania podpisu elektronicznego. W praktyce może to polegać np. na tym, że pracownik wypełnia papierowy wzór wniosku, skanuje go lub robi zdjęcie i przesyła pracodawcy.

Pracodawca nie może wbrew przepisom wprowadzić surowszych wymagań do złożenia wniosku opiekuńczego i narzucić obowiązku składania wniosku w formie pisemnej. Pracodawca nie może odrzucić wniosku o zasiłek opiekuńczy tylko z tego powodu, że został złożony za pomocą np. e-maila.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o zasiłek opiekuńczy

Do wniosku o zasiłek opiekuńczy dołącza się dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku lub kopie tych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem, lub elektroniczne kopie tych dokumentów. Rodzaj tych dokumentów jest uzależniony od podstawy, na jakiej zasiłek opiekuńczy przysługuje.

Inne dokumenty są wymagane, gdy pracownik wnioskuje o zasiłek opiekuńczy za okres opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, a inne, gdy chodzi o okres opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8. Specjalne dokumenty należy złożyć, gdy wnioskodawca opiekował się dzieckiem ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku 14–18 lat.

Kiedy pracodawca może żądać oryginałów dokumentów

Nowe przepisy ustawy zasiłkowej przewidują, że w przypadku wątpliwości co do zgodności kopii wniosku o zasiłek lub dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłku z oryginałem płatnik zasiłku może żądać przedłożenia ich oryginałów.

Przykład: skan zaświadczenia a żądanie oryginału

Pracownicy składający wnioski o zasiłek opiekuńczy mogą więc wysłać wszelkie dokumenty np. za pomocą maila, dołączając skany, np. zaświadczenia lekarskiego o pobycie matki dziecka w szpitalu, gdy o zasiłek wnioskuje ojciec dziecka w okresie do ukończenia przez dziecko 8 tygodni. Takie zaświadczenie nie trafi na PUE ZUS pracodawcy ojca; musi je przedstawić wnioskujący o zasiłek ojciec.

Może się zdarzyć, że pracodawca po przeanalizowaniu przesłanego skanu zaświadczenia poweźmie podejrzenie, że zaświadczenie zostało sfałszowane. W takiej sytuacji może, a nawet powinien zażądać okazania przez wnioskującego o zasiłek opiekuńczy ojca oryginału takiego zaświadczenia. Dopóki wnioskodawca nie przedstawi oryginału, pracodawca ma prawo wstrzymać wypłatę zasiłku opiekuńczego.

Opieka nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny: dokumenty

Dokumentem niezbędnym do wypłaty zasiłku opiekuńczego za okres opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny jest zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność opieki. Zaświadczenie takie jest wystawiane w formie elektronicznej i przekazywane na profil w PUE ZUS płatnika. Nie ma więc potrzeby dostarczać pracodawcy wydruku.

Wyjątkowa sytuacja dotyczy przypadku, gdy z powodów technicznych elektroniczne zaświadczenie nie może zostać przesłane na profil płatnika. Wtedy osobie, której takie zaświadczenie jest wydawane, wydaje się je w formie wydruku, który powinien zostać dostarczony pracodawcy.

Opieka nad zdrowym dzieckiem do 8 lat: dokumenty

Dokumentem niezbędnym do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 jest jeden z następujących dokumentów (w zależności od tego, o jaką okoliczność chodzi):

oświadczenie ubezpieczonego – w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do którego uczęszcza dziecko

decyzja o konieczności izolacji dziecka wydana przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

Oprócz tego takim dokumentem jest zaświadczenie lekarskie wystawione ubezpieczonemu na zwykłym druku lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez ubezpieczonego, płatnika składek albo ZUS, w przypadku:

porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,

pobytu małżonka lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;

zaświadczenie lekarskie lub kopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego albo kopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, stwierdzające niezdolność do pracy niani lub dziennego opiekuna, potwierdzone przez ubezpieczonego za zgodność z oryginałem – w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad dzieckiem.

Chore dziecko ze znacznym stopniem niepełnosprawności: dokumenty

Dokumentem niezbędnym do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego dla dziecka o znacznym stopniu niepełnosprawności jest orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego

leczenia

rehabilitacji

edukacji do ukończenia 18 lat

Można złożyć również kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez ubezpieczonego, płatnika składek albo ZUS.

Oprócz tego konieczne jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego konieczność opieki nad dzieckiem.

Niepełnosprawne dziecko bez stałego opiekuna: wymagane dokumenty

Chodzi o sytuację, w której dziecko niepełnosprawne zostało nagle pozbawione opieki stałego opiekuna.

W takim przypadku dokumentami niezbędnymi do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego są przede wszystkim orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego

leczenia

rehabilitacji

edukacji do ukończenia 18 lat

lub ich kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez ubezpieczonego, płatnika składek albo ZUS.

Ponadto wymagane jest złożone w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego zaświadczenie lekarskie wystawione ubezpieczonemu na zwykłym druku lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez ubezpieczonego, płatnika składek albo ZUS, w przypadku:

porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,

pobytu małżonka lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Gdy matka nie może opiekować się dzieckiem: dokumenty

Zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku opieki nad dzieckiem do ukończenia przez nie 8 tygodni, gdy matka nie może sprawować opieki z powodu pobytu w szpitalu, niezdolności do samodzielnej egzystencji albo porzuciła dziecko.

W takim przypadku dokumentami niezbędnymi do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego są (w zależności od okoliczności):