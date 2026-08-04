Gazeta Prawna
Ubezpieczenia

Wniosek o zasiłek opiekuńczy nie zawsze elektronicznie. W jakich przypadkach to nie wystarczy?

Chore dziecko leży w łóżku, kobieta ma w ręku termometr i telefon.
Wniosek o zasiłek opiekuńczy może być złożony elektronicznie, ale pracodawca może zażądać oryginałów dokumentów.Shutterstock / shutterstock
Autor bez zdjęcia
Anna Kwiatkowska
dzisiaj, 15:37

1 lipca 2026 r. weszły w życie przepisy, które umożliwiają pracownikom składanie wniosku o zasiłek opiekuńczy w postaci elektronicznej. Pracodawca będzie jednak mógł czasami zażądać dokumentu na piśmie.

Skrót artykułu

Ustawa zasiłkowa (ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa) przewiduje od 1 lipca 2026 r., że wniosek o zasiłek opiekuńczy wraz z załącznikami może być składany w postaci elektronicznej.

Pracownik (także zleceniobiorca) składa wniosek i przesyła wymagane dokumenty do płatnika, a ten wniosek rozpatruje i wypłaca zasiłek, jeśli ustali, że pracownik (zleceniobiorca) spełnił inne warunki do otrzymania zasiłku.

Zasiłek opiekuńczy: co oznacza postać elektroniczna wniosku

Przepisy mówią o postaci elektronicznej, a nie formie elektronicznej, a to oznacza, że wniosek może być przekazywany w dowolny sposób za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W grę może wchodzić przesłanie takiego wniosku np. za pomocą poczty elektronicznej, komunikatora, portalu. Nie ma potrzeby stosowania podpisu elektronicznego. W praktyce może to polegać np. na tym, że pracownik wypełnia papierowy wzór wniosku, skanuje go lub robi zdjęcie i przesyła pracodawcy.

Pracodawca nie może wbrew przepisom wprowadzić surowszych wymagań do złożenia wniosku opiekuńczego i narzucić obowiązku składania wniosku w formie pisemnej. Pracodawca nie może odrzucić wniosku o zasiłek opiekuńczy tylko z tego powodu, że został złożony za pomocą np. e-maila.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o zasiłek opiekuńczy

Do wniosku o zasiłek opiekuńczy dołącza się dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku lub kopie tych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem, lub elektroniczne kopie tych dokumentów. Rodzaj tych dokumentów jest uzależniony od podstawy, na jakiej zasiłek opiekuńczy przysługuje.

Inne dokumenty są wymagane, gdy pracownik wnioskuje o zasiłek opiekuńczy za okres opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, a inne, gdy chodzi o okres opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8. Specjalne dokumenty należy złożyć, gdy wnioskodawca opiekował się dzieckiem ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku 14–18 lat.

Kiedy pracodawca może żądać oryginałów dokumentów

Nowe przepisy ustawy zasiłkowej przewidują, że w przypadku wątpliwości co do zgodności kopii wniosku o zasiłek lub dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłku z oryginałem płatnik zasiłku może żądać przedłożenia ich oryginałów.

Przykład: skan zaświadczenia a żądanie oryginału

Pracownicy składający wnioski o zasiłek opiekuńczy mogą więc wysłać wszelkie dokumenty np. za pomocą maila, dołączając skany, np. zaświadczenia lekarskiego o pobycie matki dziecka w szpitalu, gdy o zasiłek wnioskuje ojciec dziecka w okresie do ukończenia przez dziecko 8 tygodni. Takie zaświadczenie nie trafi na PUE ZUS pracodawcy ojca; musi je przedstawić wnioskujący o zasiłek ojciec.

Może się zdarzyć, że pracodawca po przeanalizowaniu przesłanego skanu zaświadczenia poweźmie podejrzenie, że zaświadczenie zostało sfałszowane. W takiej sytuacji może, a nawet powinien zażądać okazania przez wnioskującego o zasiłek opiekuńczy ojca oryginału takiego zaświadczenia. Dopóki wnioskodawca nie przedstawi oryginału, pracodawca ma prawo wstrzymać wypłatę zasiłku opiekuńczego.

Wypłata zasiłków: jakie obowiązki ma obecny lub były pracodawca wobec ZUS
Zobacz także
Wypłata zasiłków: jakie obowiązki ma obecny lub były pracodawca wobec ZUS

Opieka nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny: dokumenty

Dokumentem niezbędnym do wypłaty zasiłku opiekuńczego za okres opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny jest zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność opieki. Zaświadczenie takie jest wystawiane w formie elektronicznej i przekazywane na profil w PUE ZUS płatnika. Nie ma więc potrzeby dostarczać pracodawcy wydruku.

Wyjątkowa sytuacja dotyczy przypadku, gdy z powodów technicznych elektroniczne zaświadczenie nie może zostać przesłane na profil płatnika. Wtedy osobie, której takie zaświadczenie jest wydawane, wydaje się je w formie wydruku, który powinien zostać dostarczony pracodawcy.

Opieka nad zdrowym dzieckiem do 8 lat: dokumenty

Dokumentem niezbędnym do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 jest jeden z następujących dokumentów (w zależności od tego, o jaką okoliczność chodzi):

  • oświadczenie ubezpieczonego – w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do którego uczęszcza dziecko
  • decyzja o konieczności izolacji dziecka wydana przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

Oprócz tego takim dokumentem jest zaświadczenie lekarskie wystawione ubezpieczonemu na zwykłym druku lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez ubezpieczonego, płatnika składek albo ZUS, w przypadku:

  • porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,
  • pobytu małżonka lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;
  • zaświadczenie lekarskie lub kopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego albo kopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, stwierdzające niezdolność do pracy niani lub dziennego opiekuna, potwierdzone przez ubezpieczonego za zgodność z oryginałem – w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad dzieckiem.

Chore dziecko ze znacznym stopniem niepełnosprawności: dokumenty

Dokumentem niezbędnym do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego dla dziecka o znacznym stopniu niepełnosprawności jest orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego

  • leczenia
  • rehabilitacji
  • edukacji do ukończenia 18 lat

Można złożyć również kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez ubezpieczonego, płatnika składek albo ZUS.

Oprócz tego konieczne jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego konieczność opieki nad dzieckiem.

Niepełnosprawne dziecko bez stałego opiekuna: wymagane dokumenty

Chodzi o sytuację, w której dziecko niepełnosprawne zostało nagle pozbawione opieki stałego opiekuna.

W takim przypadku dokumentami niezbędnymi do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego są przede wszystkim orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego

  • leczenia
  • rehabilitacji
  • edukacji do ukończenia 18 lat

lub ich kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez ubezpieczonego, płatnika składek albo ZUS.

Ponadto wymagane jest złożone w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego zaświadczenie lekarskie wystawione ubezpieczonemu na zwykłym druku lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez ubezpieczonego, płatnika składek albo ZUS, w przypadku:

  • porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,
  • pobytu małżonka lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Gdy matka nie może opiekować się dzieckiem: dokumenty

Zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku opieki nad dzieckiem do ukończenia przez nie 8 tygodni, gdy matka nie może sprawować opieki z powodu pobytu w szpitalu, niezdolności do samodzielnej egzystencji albo porzuciła dziecko.

W takim przypadku dokumentami niezbędnymi do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego są (w zależności od okoliczności):

  • złożone w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego zaświadczenie o okresie pobytu ubezpieczonej matki dziecka w placówce leczniczej;
  • złożone w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego oświadczenie ubezpieczonego o pobieraniu przez ubezpieczoną matkę dziecka zasiłku macierzyńskiego w okresie 8 tygodni po porodzie;
  • orzeczenie o niezdolności ubezpieczonej matki dziecka do samodzielnej egzystencji lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez ubezpieczonego, płatnika składek albo ZUS
  • złożone w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego oświadczenie ubezpieczonego o porzuceniu dziecka przez matkę dziecka, zawierające datę porzucenia.
Autopromocja
CRU_21_98_460.png
Jakie błędy popełniają jednostki i jak ich unikać?Szkolenie online: Praktyczne aspekty po wdrożeniuSprawdź
Źródło: GazetaPrawna.pl / Dziennik Gazeta Prawna
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381542mega.png

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

zasiłek opiekuńczyopieka nad dzieckiemwniosek o zasiłek opiekuńczy

Powiązane

urlop macierzyński dla ojca 2024 tacierzyński 9 tygodni ile płatny kto płaci wniosek ile trwa
Kadry i PłaceZasiłek opiekuńczy przysługuje, także gdy drugi rodzic przebywa na uzupełniającym urlopie macierzyńskim
zus, emerytura, pieniądze, złotówki
Emerytury i rentyZasiłek opiekuńczy może być obliczony od zwaloryzowanej podstawy innego świadczenia
Karol Nawrocki
ŚwiadczeniaZasiłek opiekuńczy 2026: Prezydent podpisał ustawę o elektronicznych wnioskach

Najważniejsze

pieniądze
ŚwiadczeniaPrzełomowe świadczenie dla tysięcy seniorów już od 7 sierpnia. 3410 zł, to jednak górna granica
Jednorazowa odprawa pieniężna 120 000 zł albo 170 000 zł w 2026 albo 2027, 2028 i tak do 2031 r.
WynagrodzeniaJednorazowa odprawa pieniężna 120 000 zł albo 170 000 zł w 2026 albo 2027, 2028 i tak do 2031 r.: kto dostanie, jakie warunki trzeba spełnić i dlaczego rząd weryfikuje zatrudnienie?
Jabłka krajeńskie z unijnym oznaczeniem ChOG. 50. polski produkt zarejestrowany w UE. Wizualizacja AI
Prawo UEKolejny polski symbol pod ścisłą ochroną UE. Bruksela przypisała prestiżowy status owocom z północno-zachodniego regionu
Polski żołnierz stojący przy zaporze na granicy polsko-białoruskiej. W tle widoczny słup graniczny z godłem Polski, patrolowy pojazd oraz stalowe ogrodzenie zwieńczone drutem ostrzowym. Zdjęcie ilustruje działania służb odpowiedzialnych za ochronę wschodniej granicy kraju.
KrajRealizacja priorytetów rządu. MSWiA wskazuje na bezpieczeństwo granic i inwestycje budowalne związane z ochroną ludności i obroną cywilną
Mężczyzn idzie do śmietnika wyrzucić worek na śmieci
KrajSeniorzy dostaną specjalne karty. Ich użycie umożliwi zbiórkę produktu popularnego w kuchni
Barka na rzece Ren
Klimat i środowiskoSusza paraliżuje transport i produkcję energii w Europie
Minsterstwo Finansów
GospodarkaPodniesienie kwoty wolnej jest mało prawdopodobne. To była jedna z kluczowych obietnic KO
Waldemar Żurek
Minister Żurek wygrał w sądzie sprawie głośnego zdjęcia z marszu. Będą przeprosiny?