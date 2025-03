Żona naszego pracownika przebywa na urlopie macierzyńskim. Wiemy, że dziecko urodziło się jako skrajny wcześniak, więc matka wystąpi o uzupełniający urlop macierzyński. Czy w tym czasie pracownik będzie mógł ubiegać się o zasiłek opiekuńczy za opiekę nad dzieckiem i żoną?

Tak, będzie mógł w tym czasie korzystać z zasiłku opiekuńczego.

Warunki nabycia prawa do zasiłku opiekuńczego za okres opieki nad członkami rodziny, w tym dziećmi, określone zostały w art. 32–24 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa).

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat m.in. w przypadku choroby małżonka ubezpieczonego stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki; pobytu małżonka ubezpieczonego stale opiekującego się dzieckiem w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy zasiłkowej prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje za okres opieki nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat. Łącznie, w przypadku opieki zarówno nad dzieckiem zdrowym do lat 8, jak i chorym do lat 14, pracownikowi przysługuje maksymalnie 60 dni zasiłkowych w roku kalendarzowym.

Pracownikowi przysługuje także prawo do zasiłku opiekuńczego za okres sprawowania opieki nad chorą żoną, jednak nie dłużej niż 14 dni w roku kalendarzowym.

Jak stanowi art. 34 ustawy zasiłkowej, zasiłek opiekuńczy jednak nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat. Zatem sytuacja, gdy dziecko jest chore i nie ukończyło 2 lat, jest traktowana wyjątkowo. Nawet gdy w gospodarstwie domowym znajduje się domownik, który mógłby zapewnić opiekę nad dzieckiem, to jednak przepis pozwala na nabycie zasiłku opiekuńczego ubezpieczonemu, który o taki zasiłek wnioskuje.

Nowe uprawnienie rodziców

Uzupełniający urlop macierzyński to nowe uprawnienie m.in. dla rodziców wcześniaków. Zgodnie z art. 1802 par. 1 kodeksu pracy urlop ten można wykorzystać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim przez matkę (w wyjątkowych przypadkach także przez ojca).

Uzupełniający urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo na wniosek składany w postaci papierowej lub elektronicznej przez pracownicę albo pracownika – ojca wychowującego dziecko. Wniosek ten składa się w terminie nie krótszym niż 21 dni przed zakończeniem korzystania z urlopu macierzyńskiego, a pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek.

Wyjątek ma zastosowanie

Jak wynika z samej istoty tego urlopu, będzie on wykorzystywany, gdy dziecko nie ukończy jeszcze 2 lat, a zatem będzie miał do niego zastosowanie wyjątek określony w art. 34 ustawy zasiłkowej. A więc gdy podczas korzystania z uzupełniającego urlopu macierzyńskiego przez żonę pracownika dziecko będzie chore, to jeśli pracownik otrzyma zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność takiej opieki, płatnik powinien wypłacić mu zasiłek opiekuńczy.

WAŻNE Okres, za jaki można wypłacić pracownikowi zasiłek opiekuńczy za opiekę nad dzieckiem i żoną, nie może przekroczyć łącznie 60 dni w roku kalendarzowym.

Jeśli natomiast pojawiłaby się konieczność opieki nad chorą żoną przebywającą na uzupełniającym urlopie macierzyńskim, to mają zastosowanie przepisy ogólne. Skoro w gospodarstwie domowym nie ma innych domowników, którzy mogą zaopiekować się żoną pracownika, należy wypłacić mu zasiłek opiekuńczy.

Łącznie okres, za jaki można wypłacić pracownikowi zasiłek opiekuńczy za opiekę nad dzieckiem i żoną, nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym. ©℗