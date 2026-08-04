W sektorze ochrony zdrowia zaczęły obowiązywać nowe ustawowe minima płacowe dla wszystkich grup zawodowych zatrudnionych na etacie. Najwyższa gwarantowana stawka dotyczy lekarzy specjalistów, ale podwyżki objęły także farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych oraz lekarzy rozpoczynających pracę w zawodzie. Zmiany weszły w życie 1 lipca 2026 roku i obejmują zarówno lekarzy, jak i inne zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej.

Kto został objęty podwyżkami?

Nowe minimalne wynagrodzenia dotyczą wszystkich grup zawodowych zatrudnionych na umowie o pracę w sektorze ochrony zdrowia. Obejmują one lekarzy specjalistów, lekarzy bez specjalizacji, lekarzy stażystów, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, psychologów klinicznych, pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, techników elektroradiologii, techników analityki medycznej, a także pracowników działalności podstawowej.

Aktualne kwoty minimalnych wynagrodzeń

Od 1 lipca 2026 roku minimalne wynagrodzenia brutto pracowników ochrony zdrowia wynoszą:

12 910,16 zł - lekarz lub lekarz dentysta posiadający specjalizację,

11 485,59 zł - farmaceuta, diagnosta laboratoryjny, fizjoterapeuta, psycholog kliniczny oraz pielęgniarka lub położna z tytułem magistra i specjalizacją,

10 595,24 zł - lekarz lub lekarz dentysta bez specjalizacji,

8458,38 zł - lekarz odbywający staż,

9081,63 zł - farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, technik elektroradiolog, psycholog bez specjalizacji oraz pielęgniarka lub położna z wykształceniem magisterskim,

8369,35 zł - fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, technik analityki medycznej z wykształceniem średnim lub licencjackim bez specjalizacji oraz pielęgniarka lub położna z wykształceniem średnim,

7657,06 zł - pozostali pracownicy medyczni z wykształceniem średnim,

903,56 zł - pracownicy działalności podstawowej z wyższym wykształceniem, którzy nie wykonują zawodów medycznych,

6944,78 zł - pracownicy działalności podstawowej z wykształceniem średnim,

5787,31 zł - pracownicy działalności podstawowej z wykształceniem niższym niż średnie.

Najwyższa stawka dla specjalistów

Najwyższe minimalne wynagrodzenie w całym zestawieniu przysługuje lekarzom i lekarzom dentystom ze specjalizacją. Ich pensja minimalna została ustalona na poziomie 12 910,16 zł brutto miesięcznie. To właśnie ta grupa zawodowa otrzymała najwyższy ustawowo gwarantowany próg wynagrodzenia.

Różnice w zarobkach mimo wykonywania tej samej pracy

Najnowszy raport AOTMiT pokazuje, jak duże są różnice w wynagrodzeniach pielęgniarek. Na jednym biegunie znajdują się najlepiej opłacane osoby, których pensje przekraczają 24 tys. zł brutto, na drugim - minimalne stawki po lipcowej waloryzacji, wynoszące około 8,4 tys. zł. Większość pielęgniarek pracuje na podstawie umowy o pracę, a o miejscu w siatce płac decydują zarówno kwalifikacje, jak i region zatrudnienia. Najsłabiej na tym tle wypadają województwa Polski wschodniej.

Same dane o wynagrodzeniach nie oddają jednak skali problemu. Znacznie poważniejszym wyzwaniem pozostaje brak pielęgniarek, który w Polsce przekracza 100 proc. Oznacza to, że aby zbliżyć się do poziomu państw z dobrze funkcjonującą ochroną zdrowia, liczba osób wykonujących ten zawód musiałaby być u nas nawet dwukrotnie wyższa.

Dobrze widać to w porównaniu z takimi krajami jak Wielka Brytania, gdzie pielęgniarka jest postrzegana jako zawód o wysokim prestiżu i szerokich kompetencjach. Tam dodatkowo szkoli się asystentów, którzy mają odciążać personel pielęgniarski. W Polsce tymczasem nadal trwa dyskusja, czy w ogóle potrzebni są asystenci lekarzy.

Podwyżka płacy minimalnej [PODSUMOWANIE]

Od 1 lipca 2026 roku w ochronie zdrowia obowiązują wyższe minimalne stawki wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na etacie. Najwięcej zarabiają lekarze specjaliści, ale wzrost objął także wiele innych grup zawodowych, w tym farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych i lekarzy na początku kariery. Coroczna waloryzacja sprawia, że ustawowe minima płacowe w tym sektorze są aktualizowane każdego roku.