Gazeta Prawna
Prawo pracy

Na to wolne pracodawca musi się zgodzić. Wyjątki dotyczą tylko szczególnych przypadków

pracodawca, pracownik, zgoda, urlop
Na to wolne pracodawca musi się zgodzić. Wyjątki dotyczą tylko szczególnych przypadkówShutterstock
Małgorzata Masłowska
Małgorzata MasłowskaPrawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
dzisiaj, 18:22

Nietypowe zdarzenia w życiu prywatnym pracownika mogą sprawić, że będzie on potrzebował wolnego od codziennych obowiązków obciążających go w ramach stosunku pracy. Może też zdarzyć się tak, że inicjatorem takiego rozwiązania będzie pracodawca albo u podstaw legną szczególne funkcje o istotnym znaczeniu społecznym.

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Na urlop bezpłatny pracodawca musi się zgodzić

Pracownicy mogą korzystać z urlopu bezpłatnego, o ile pracodawca wyrazi na to zgodę. Taka możliwość wynika z art. 174 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w którym ustawodawca wskazał, że pracodawca może udzielić go na pisemny wniosek pracownika. Z perspektywy pracowników istotne jest to, że wniosek w tej sprawie nie musi zawierać uzasadnienia. Oznacza to, że powody, dla których pracownik chciałby skorzystać z przerwy w świadczeniu pracy powinny pozostać całkowicie poza sferą zainteresowania pracodawcy i nie powinny wpływać na jego decyzję w tym zakresie. W praktyce bywa inaczej – choć pracownik nie musi uzasadniać swojego wniosku, często to robi licząc na to, że to właśnie to uzasadnienie, o ile wiąże się z trudnymi i niecodziennymi zdarzeniami w jego życiu osobistym, przekona pracodawcę do tego, by udzielić pozytywnej odpowiedzi na złożony wniosek. Warto pamiętać, że tak samo, jak pracownik nie musi ujawniać tego, co leży o podstaw tego rodzaju szczególnej prośby skierowanej do pracodawcy, tak samo pracodawca nie musi uzasadniać tego, dlaczego odmawia pracownikowi udzielenia urlopu bezpłatnego.

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Można go dostać na pracę u innego pracodawcy

Odrębne zasady odnoszą się do przypadku udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego na czas pracy u innego pracodawcy. Z art. 1741 Kodeksu pracy jasno wynika, że za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami. W takim przypadku okres ten wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy. Jak z tego wynika, rozwiązanie to istotnie różni się od urlopu bezpłatnego udzielanego na wniosek pracownika – stroną inicjującą jest bowiem w tym przypadku pracodawca, a okres „wolnego” nie jest przeznaczony na prywatne potrzeby pracownika.

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Zadania o istotnym społecznym znaczeniu

Warto pamiętać również o tym, że od ogólnej zasady dobrowolności udzielenia urlopu bezpłatnego, o którym mowa w art. 174 Kodeksu pracy istnieje też szereg wyjątków określonych przepisami szczególnymi. Gdy zaistnieją wskazane w nich przesłanki, pracodawca nie ma już swobody podjęcia decyzji o udzieleniu pracownikowi urlopu bezpłatnego. Jednak znów, w tych sytuacjach nie chodzi o skorzystanie przez pracownika z wolnego na własne, prywatne potrzeby, a o przypadki, w których będzie on pełnił szczególne funkcje, często o istotnym znaczeniu społecznym. Mowa tu np. o udzieleniu urlopu bezpłatnego osobie:
- powołanej do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika;|
- skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii;
- odbywającej szkolenia w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej;
- powołanej do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie;
- będącej słuchaczem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;
- sprawującej funkcję członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
- biorącej udział w wyprawach polarnych prowadzonych i organizowanych przez Polską Akademię Nauk.

Podstawa prawna

art. 174, art. 1741 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277)

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