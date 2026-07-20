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Szef Ryanaira tłumaczy, dlaczego okno zaczęło wsysać pasażera jego samolotu. 61-latek uratowany przez współpasażerów

samolot, lot
Okno zaczęło wsysać pasażera linii RyanairShutterstock
oprac. Kasper Starużyk
dzisiaj, 14:01
aktualizacja dzisiaj, 14:05

Nowe ustalenia po dramatycznym incydencie na pokładzie samolotu Ryanaira. Szef linii Michael O’Leary poinformował, że wstępne analizy wskazują na możliwe uszkodzenie silnika przez ciało obce podczas startu z Salonik. Oficjalny raport ma zostać opublikowany w ciągu najbliższych tygodni.

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- Według wstępnych ustaleń wygląda na to, że ciało obce uszkodziło silnik podczas startu z Salonik, ale nie mamy jeszcze wystarczających danych, aby stwierdzić to z całą pewnością – powiedział O’Leary podczas prezentacji wyników finansowych Ryanaira za drugi kwartał roku.

Raport z feralnego lotu Ryanaira dopiero za miesiąc

Dodał, że wstępny raport dotyczący incydentu zostanie opublikowany za około cztery tygodnie, a następnie pojawi się bardziej szczegółowy raport.

Do zdarzenia doszło 10 lipca. Zgodnie z relacjami pasażerów po starcie rozległ się głośny huk, a jedna z szyb się roztrzaskała. Siedzący obok 61-letni mężczyzna został ranny, a następnie został częściowo wyssany z samolotu, w ten sposób, że jego głowa i ramiona wystawały przez rozbite okno. Pozostałym pasażerom udało się wciągnąć go z powrotem do kabiny.

Samolot, który miał lecieć do Memmingen koło Monachium, awaryjnie lądował w Salonikach, a poszkodowany pasażer został przewieziony do szpitala w tym mieście.

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Źródło: PAP
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