Dzieci i młodzież nie muszą już radzić sobie z problemami w samotności. Z profesjonalnej i co najważniejsze anonimowej pomocy specjalistów mogą skorzystać za pośrednictwem Dziecięcego Telefonu Zaufania. Jak wskazują dane za czerwiec, zainteresowanie taką formą doradztwa i pomocy jest spore.

W czerwcu 2026 r. psycholodzy i pedagodzy Dziecięcego Telefonu Zaufania RPD przeprowadzili aż 3 545 rozmów oraz podjęli 151 interwencji ratujących życie i zdrowie dzieci. W minionym miesiącu otrzymaliśmy aż 8 201 korespondencji, a skierowaliśmy jej aż 6 696. W czerwcu wzięliśmy również udział aż w 282 rozprawach sądowych - poinformowało Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Problemy, o których trudno rozmawiać

Jak przekonują specjaliści z Biura Rzecznika Praw Dziecka, czasem życie stawia przed najmłodszymi wyzwania i problemy, z którymi trudno sobie poradzić. Dzieci i młodzież mogą czuć się przytłoczone przez szkołę, sytuację rodzinną, kontakty z rówieśnikami, czy inne trudności. Nie muszą jednak cierpieć w samotności. Dzięki Dziecięcemu Telefonowi Zaufania najmłodsi i nieco starsi mogą skorzystać z profesjonalnej pomocy i porad.

Jak zaznaczają psycholodzy i pedagodzy pełniący dyżury w telefonie zaufania, rozmowa nie służy ocenie, ma pomóc poradzić sobie z tym, o czym czasem trudno mówić na głos albo z czego trudno zwierzyć się bliskim.

Wśród najczęstszych problemów, z jakimi mierzą się dzieci i młodzież pojawiły się: problemy w relacjach miłosnych, stres związany z zakończeniem roku szkolnego oraz samookaleczenia. Wśród zgłaszanych problemów pojawiły się także: zaburzenia odżywiania, przemoc rówieśnicza i myśli rezygnacyjne. Jak wskazują eksperci z Dziecięcego Telefonu Zaufania, każdy problem jest ważny, a każdy dzwoniący jest kimś wyjątkowym.

- Nie musisz się bać, że twoje problemy są za małe lub za duże. Nie ma nic złego w tym, że czasem czujesz się źle, nie ma nic złego w szukaniu pomocy. To odważny krok, który może przynieść ulgę i wsparcie w trudnych chwilach. W rozmowie z naszymi doświadczonymi konsultantami znajdziesz oparcie i zrozumienie, bez względu na swoją tożsamość czy temat rozmowy - przekonują specjaliści z Biura Rzecznika Prawa Dziecka.

Jak skorzystać z pomocy specjalistów Dziecięcego Telefonu Zaufania?

Skorzystanie z pomocy specjalistów z Dziecięcego Telefonu Zaufania jest bardzo proste. Wystarczy zadzwonić na czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatny numer telefonu: 800 12 12 12.

Jeśli ktoś woli kontakt za pośrednictwem czatu, również jest taka możliwość. - Czat nie wymaga logowania i nie trzeba instalować żadnej aplikacji. Nasi konsultanci są tu, aby wesprzeć cię w każdej sytuacji - wyjaśniają pracownicy Biura Rzecznika Praw Dziecka.

Jak przypominają konsultanci z Dziecięcego Telefonu Zaufania, rozmowy i czaty są całkowicie anonimowe, dlatego nie trzeba podawać imienia, nazwiska ani żadnych innych szczegółów osobistych.

- Naszym priorytetem jest zapewnienie ci bezpiecznego i poufnego miejsca do wyrażania swoich myśli i uczuć. Rozmowy, które prowadzisz z naszymi konsultantami są całkowicie poufne. Nie będziemy udostępniać żadnych informacji o tobie ani o twojej rozmowie osobom trzecim bez twojej zgody. Możesz czuć się swobodnie wyrażając swoje emocje i myśli, wiedząc, że są bezpieczne i chronione. - dodają.

Psychologowie i pedagodzy dyżurujący przy Biurze Rzecznika Praw Dziecka zachęcają także, by kontaktować się z nimi również w radosnych chwilach. Chociażby po to, żeby pochwalić się sukcesem czy to sportowym, czy naukowym, czy w każdej innej dziedzinie życia.

- Możesz podzielić z nami nie tylko swoje smutki, ale też radości albo po prostu normalnie pogadać. Telefon zaufania jest po to, by wspierać dzwoniących we wszystkim - zapewniają.

Czym jest Dziecięcy Telefon Zaufania?

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka zaczął działać 20 listopada 2008 roku. Udało się wówczas nawiązać współpracę z Telekomunikacją Polską (obecnie sieć Orange), dzięki czemu dzwoniący nie ponoszą kosztów połączenia.

Wynagrodzenie dla dyżurujących psychologów i pedagogów pokrywane jest bezpośrednio z budżetu państwa w ramach rocznych wydatków na Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Roczny koszt szacowany jest na ok. 7 mln zł.