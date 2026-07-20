Wielkie czystki w pasmach częstotliwości. Dlaczego 3G musi zniknąć?

Decyzja o całkowitym wygaszeniu technologii trzeciej generacji (3G) nie jest kaprysem operatorów, lecz koniecznością technologiczną wymuszoną przez lawinowo rosnący transfer danych. Pasma zajmowane dotychczas przez wysłużone 3G są przeznaczane na rozwój nowoczesnych i znacznie szybszych sieci 4G (LTE) oraz 5G. Dla użytkowników starszych aparatów telefonicznych oznacza to jednak brutalne zderzenie z rzeczywistością: brak dostępu do internetu komórkowego oraz drastyczny spadek jakości realizowanych połączeń głosowych.

Stan sieci w 2026 roku: Kto już wyłączył sygnał, a kto jeszcze czeka?

Krajobraz telekomunikacyjny w Polsce uległ głębokiej polaryzacji. W zależności od tego, z usług której sieci korzystasz, Twój telefon może już teraz działać wyłącznie w trybie awaryjnym.

T-Mobile: Operator ten wdrożył najbardziej rygorystyczny harmonogram. Jak potwierdzają oficjalne komunikaty oraz dane Urzędu Komunikacji Elektronicznej (uke.gov.pl), sieć 3G została tutaj całkowicie wyłączona w skali całego kraju.

Orange: Klienci tego giganta również pożegnali się ze starą technologią. Proces wygaszania dobiegł końca i sieć 3G została definitywnie wyłączona na obszarze całej Polski (orange.pl).

Play: Fioletowy operator znajduje się obecnie w fazie przejściowej. Jak informuje serwis branżowy gsmonline.pl, technologia 3G jest w tej sieci wygaszana etapami. Proces ten stale trwa, co w praktyce oznacza, że sygnał nie jest już dostępny w wielu regionach kraju, a kolejne nadajniki są sukcesywnie wyłączane.

Plus: Abonenci tej sieci mają obecnie najwięcej czasu na dostosowanie się do nowych realiów. Zgodnie z zapowiedziami operatora, sieć 3G ma jeszcze funkcjonować w wyznaczonych częściach Polski, a jej ostateczne wyłączenie zostało oficjalnie odłożone na późniejszy, precyzyjnie określony termin.

Rekompensaty nie będzie. Prawo stoi po stronie operatorów

Wielu konsumentów zadaje sobie pytanie, czy w związku z utratą dostępu do sieci 3G mogą żądać od operatora odszkodowania lub darmowej wymiany sprzętu. Prawnicy nie pozostawiają złudzeń: abonenci nie doczekają się żadnych rekompensat.

Modernizacja infrastruktury mieści się w granicach ryzyka prowadzenia działalności telekomunikacyjnej, a firmy mają prawo wygaszać przestarzałe standardy, o ile zapewniają ciągłość podstawowych usług (np. poprzez przejście na pasmo 2G, które wciąż obsługuje tradycyjne rozmowy i SMS-y). Sam fakt, że na starym telefonie przestał działać internet, nie stanowi podstawy do zerwania umowy bez kar umownych.

Jak sprawdzić, czy Twój telefon przetrwa rewolucję?

Aby uniknąć nagłego odcięcia od świata i problemów z zasięgiem, każdy właściciel telefonu – a w szczególności osoby starsze korzystające z wieloletnich modeli – powinien wykonać dwa proste kroki:

Weryfikacja karty SIM: Bardzo stare karty SIM (wydane kilkanaście lat temu) nie obsługują technologii LTE/4G. Należy udać się do salonu swojego operatora, gdzie w większości przypadków konsultanci bezpłatnie wymienią kartę na nowoczesny wariant.

Sprawdzenie funkcji VoLTE w telefonie: Współczesne rozmowy telefoniczne wymagają technologii VoLTE (Voice over LTE). Jeśli Twój aparat nie posiada tej funkcji w ustawieniach sieciowych, po wyłączeniu 3G urządzenie przełączy się na archaiczne pasmo 2G. Efekt? Dźwięk podczas połączeń stanie się niewyraźny, a jednoczesne rozmawianie i przeglądanie sieci będzie technicznie niemożliwe. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem pozostaje zakup nowego telefonu.