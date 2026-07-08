Urlop przedsiębiorcy - kiedy samozatrudniony może odpoczywać na koszt firmy

Okres niewykonywania usług na umowie B2B

Kontrakt B2B nie podlega przepisom Kodeksu pracy, a samozatrudniony występuje w relacji z kontrahentem jako przedsiębiorca, a nie pracownik. Tym samym nie nabywa ustawowego prawa do urlopu wypoczynkowego, który przysługuje pracownikom etatowym.



Nie znaczy to jednak, że przerwa od pracy jest niemożliwa. W praktyce wiele umów B2B przewiduje możliwość czasowego niewykonywania usług - płatnego albo bezpłatnego. Z punktu widzenia samozatrudnionego istotne jest więc to, co zostanie zapisane w kontrakcie. Warto już na etapie negocjacji ustalić, czy przerwa jest dopuszczalna, jak długo może trwać, czy można ją dzielić na krótsze okresy i czy za ten czas przysługuje wynagrodzenie.

Gdy kontrahent nie respektuje przerwy

Jeżeli prawo do płatnej lub bezpłatnej przerwy zostało zapisane w umowie B2B, samozatrudniony może dochodzić swoich roszczeń na podstawie kontraktu. Jak wyjaśnia Paulina Chwil, ekspert ds. ZUS i Prawa Pracy oraz Księgowa Prowadząca z CashDirector S.A.: - Jest to możliwe np. w sytuacji, kiedy kontrahent odmawia udzielenia przerwy lub nie wypłaca wynagrodzenia za ten okres. Samozatrudniony może wystąpić z roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia za czas przysługującej „przerwy”, powołując się na naruszenie umowy. Sprawa zostanie rozstrzygnięta w postępowaniu cywilnym. Z kolei w przypadku, gdy samozatrudnienie zostanie uznane za pozorne, czyli zawarte w celu obejścia przepisów kodeksu pracy, należy się ekwiwalent za niewykorzystany urlop za cały okres fikcyjnego zatrudnienia.

Zawieszenie działalności i wakacje składkowe

Przedsiębiorca, który planuje dłuższą przerwę, może rozważyć zawieszenie działalności gospodarczej. Minimalny okres zawieszenia wynosi 30 dni. W tym czasie nie można wykonywać działalności ani świadczyć usług na rzecz kontrahentów, ale zawieszenie pozwala ograniczyć bieżące obowiązki m.in. w zakresie składek ZUS.



Innym rozwiązaniem są wakacje składkowe, czyli jednomiesięczna ulga z opłacania składek ZUS. W odróżnieniu od zawieszenia działalności, przedsiębiorca korzystający z tej ulgi może nadal prowadzić firmę. Jak podkreśla Paulina Chwil: - Samozatrudniony korzystający z wakacji składkowych ma 2 wyjścia: może prowadzić firmę lub udać się na zasłużony urlop i przeznaczyć zaoszczędzone środki na rekreację. Lato naturalnie kojarzy się z wypoczynkiem, ale wybór terminu wakacji od ZUS wcale nie musi pokrywać się z sezonem urlopowym. Jest to doskonałe rozwiązanie dla tych przedsiębiorców, którzy chcą sami decydować o czasie przerwy bez formalnego zawieszania działalności.

Workation, czyli praca i wypoczynek w jednym

Coraz popularniejszym rozwiązaniem wśród freelancerów i osób pracujących na kontraktach B2B jest workation, czyli łączenie pracy z wypoczynkiem. Samozatrudniony, o ile umowa nie stanowi inaczej, może sam decydować o rytmie dnia i miejscu wykonywania usług. Rano może realizować projekty dla klientów, a po południu korzystać z uroków wyjazdu. Jak zaznacza Magdalena Kubiak, Księgowa Prowadząca w CashDirector S.A.: - Cyfryzacja rozliczeń, w tym KSeF, daje przedsiębiorcom większą swobodę w zarządzaniu firmą także podczas urlopu. Nie trzeba już fizycznie czekać w biurze na fakturę ani pilnować papierowego obiegu dokumentów. Faktury są dostępne elektronicznie, a to ułatwia ich bieżące przekazanie do księgowości i ogranicza ryzyko, że ważny dokument zaginie w czasie nieobecności przedsiębiorcy. Dzięki temu właściciel firmy może spokojniej zaplanować wyjazd, mając pewność, że podstawowe procesy rozliczeniowe nie zatrzymają się tylko dlatego, że jest poza biurem.



Elastyczność stała się jedną z największych zalet pracy na własny rachunek. Ma jednak także swoje ograniczenia. Po pierwsze, trudno oddzielić czas pracy od czasu odpoczynku. Po drugie, przedsiębiorca powinien zadbać o bezpieczeństwo danych - korzystać wyłącznie z zabezpieczonych sieci, chronić sprzęt i nośniki informacji oraz przestrzegać zasad ustalonych z kontrahentem.



Szczególnej ostrożności wymaga workation poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przetwarzanie danych osobowych z kraju spoza EOG, np. z Tajlandii, Indii czy Meksyku, może oznaczać przekazywanie danych poza obszar zapewniający odpowiedni poziom ochrony.

Kiedy wakacyjny wyjazd może być kosztem firmy?

Możliwość rozliczania kosztów uzyskania przychodu dotyczy przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej albo podatkiem liniowym. Sama potrzeba odpoczynku nie wystarczy jednak, aby wydatki wakacyjne ująć w kosztach działalności. Wydatki osobiste, takie jak rodzinne wakacje, wycieczki czy typowa rekreacja, nie mogą być kosztem firmowym, bo trudno wykazać ich związek z działalnością gospodarczą.



Inaczej jest, gdy wyjazd ma realny cel biznesowy. Może to być udział w targach branżowych, szkoleniu, spotkaniu z kontrahentem albo wykonywanie usług w modelu workation. Kluczowe znaczenie mają jednak cel wyjazdu, proporcje między częścią zawodową a prywatną oraz dokumentacja.



Jak zauważa Magdalena Kubiak: - Prowadzenie działalności gospodarczej często wiąże się z koniecznością stałego kontaktu telefonicznego i mailowego z klientami oraz współpracownikami. Dlatego też należności za internet i telefon – w tym dodatkowe opłaty, np. za włączenie roamingu – można zakwalifikować jako koszty uzyskania przychodu. Warunkiem jest jednak to, aby w tym czasie działalność firmy nie była zawieszona.



W praktyce kosztem mogą być więc np. opłaty za internet, telefon, roaming, bilety na targi, udział w szkoleniu, wynajem stoiska, nocleg związany z wyjazdem służbowym czy transport, o ile przedsiębiorca potrafi wykazać ich związek z działalnością. Jeżeli w wyjeździe uczestniczy rodzina, wydatki dotyczące jej pobytu mają charakter osobisty i nie powinny być rozliczane w firmie.

Szkolenie, targi i nocleg — ważna jest dokumentacja

Wyjazd służbowy do atrakcyjnego kurortu nie wyklucza rozliczenia kosztów, ale cel biznesowy nie może być jedynie pretekstem. Szkolenie powinno być związane z branżą przedsiębiorcy, a proporcje między pracą a wypoczynkiem muszą być racjonalne. Jeden dzień szkolenia podczas dwutygodniowego urlopu raczej nie uzasadni zaliczenia całego wyjazdu do kosztów działalności.



Podobnie wygląda sytuacja w przypadku targów branżowych. Zdaniem Magdaleny Kubiak:

- Targi nie mogą być tylko pretekstem do wypoczynku. Podatnik musi udokumentować swój udział przez bilety wstępu, rachunki lub faktury za wynajem stoiska. Wszystko, co potwierdzi biznesowy charakter wydarzenia, może być przydatne w razie kontroli Urzędu Skarbowego. W przypadku podróży służbowej przedsiębiorca może rozliczyć także nocleg, ale podstawą powinna być faktura lub rachunek wystawiony na firmę. Koszt noclegu członków rodziny pozostaje wydatkiem prywatnym, nawet jeśli przedsiębiorca w tym samym czasie wykonuje obowiązki zawodowe.

Rozsądek ważniejszy niż kreatywność

Granica między pracą a wypoczynkiem bywa cienka, szczególnie przy workation. Przedsiębiorca może pracować z innego miasta lub kraju, ale każdy koszt powinien być racjonalny, udokumentowany i powiązany z działalnością. Faktura za wynajem apartamentu, historia korespondencji z klientami, dokumentacja wykonanych projektów czy potwierdzenia udziału w wydarzeniach branżowych mogą pomóc wykazać, że wyjazd rzeczywiście miał charakter zawodowy.



Urlop przy samozatrudnieniu nie jest niemożliwy, ale wymaga planowania. Może wynikać z zapisów kontraktu B2B, wiązać się z zawieszeniem działalności albo przybrać formę workation. Z kolei rozliczanie wakacyjnych wydatków w firmie wymaga dużej ostrożności.



Dlatego planując letnią przerwę warto myśleć nie tylko o odpoczynku, ale też o dokumentach, umowie i podatkach. W razie wątpliwości najlepiej skonsultować konkretny wydatek z księgową, która pomoże ocenić, czy ma on realny związek z działalnością i czy może zostać bezpiecznie zakwalifikowany jako koszt firmowy.