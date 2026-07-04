W praktyce wielu pracodawców wymaga wykorzystania co najmniej 14 kolejnych dni urlopu wypoczynkowego, żeby uzyskać prawo do wypłaty tzw. wczasów pod gruszą. Jednak nie zawsze takie rozwiązanie jest zgodne z przepisami. Wyjaśniamy, kiedy uzależnienie wypłaty środków z ZFŚS od długości urlopu jest dopuszczalne.
Czy pracodawca ma prawo odmówić wypłaty wczasów pod gruszą, jeśli pracownik nie wykorzysta odpowiednio długiego urlopu? To jedno z najczęściej zadawanych pytań przez pracowników korzystających ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Odpowiedź brzmi: tak, ale tylko w określonych przypadkach i pod warunkiem, że wynika to z regulaminu ZFŚS oraz nie narusza przepisów ustawy o ZFŚS.
Wczasy pod gruszą to potoczna nazwa świadczenia urlopowego finansowanego z ZFŚS. Nie jest to świadczenie przewidziane w Kodeksie pracy, lecz forma pomocy socjalnej przyznawanej pracownikom zgodnie z zasadami określonymi w:
- art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
- regulaminie ZFŚS obowiązującym u danego pracodawcy.
Czy przepisy wymagają wykorzystania określonej liczby dni urlopu?
Nie. Ustawa o ZFŚS nie przewiduje obowiązku wykorzystania urlopu w określonym wymiarze jako warunku otrzymania świadczenia. Oznacza to, że z samej ustawy nie wynika wymóg wykorzystania np. 10, 14 czy 21 kolejnych dni urlopu. Jednak pracodawca może wprowadzić taki warunek w regulaminie ZFŚS, o ile pozostaje on zgodny z przepisami ustawy.
Kiedy pracodawca może uzależnić wypłatę wczasów pod gruszą od długości urlopu?
Co do zasady pracodawca może uzależnić wypłatę środków z ZFŚS od długości urlopu, ale wyłącznie wtedy, gdy:
- taki warunek został wyraźnie przewidziany w regulaminie ZFŚS,
- świadczenie nadal ma charakter socjalny,
- przy jego przyznawaniu uwzględniane są kryteria socjalne określone w ustawie.
Przykładowo, regulamin może przewidywać, że świadczenie przysługuje pracownikowi korzystającemu z co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego. Takie rozwiązania są spotykane w praktyce i same w sobie nie są sprzeczne z prawem.
Najważniejsze ograniczenie w przyznawaniu środków z ZFŚS – kryterium socjalne
Kluczowe znaczenie ma art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS, który stanowi, że „Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.” Przepis ten oznacza, że pracodawca nie może przyznawać wszystkim pracownikom jednakowej kwoty świadczenia wyłącznie dlatego, że wykorzystali odpowiednio długi urlop. Długość urlopu nie może zastąpić kryterium socjalnego - podstawowym kryterium przyznania pomocy musu być sytuacja materialna, rodzinna i życiowa pracownika.
Ważne
Podstawowym kryterium przyznania pomocy musu być sytuacja materialna, rodzinna i życiowa pracownika.
Co na ten temat mówi orzecznictwo?
Stanowisko sądów jest od wielu lat jednolite – świadczenia z ZFŚS nie mogą być przyznawane automatycznie wszystkim pracownikom. Przykładowo, Sąd Najwyższy w wyroku z 16 sierpnia 2005 r., sygn. akt I PK 12/05, wskazał, że przyznawanie świadczeń z funduszu z pominięciem kryterium socjalnego narusza art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS. Oznacza to, że regulamin nie może przewidywać wypłaty świadczenia wyłącznie po spełnieniu tylko warunku wykorzystania określonego urlopu.
A co z tzw. świadczeniem urlopowym?
Nie należy mylić ''wczasów pod gruszą'' ze świadczeniem urlopowym, o którym mowa w art. 3 ust. 4–6 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Świadczenie urlopowe:
- dotyczy pracodawców, którzy nie tworzą ZFŚS,
- przysługuje pracownikowi korzystającemu z urlopu wypoczynkowego obejmującego co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
W tym przypadku wymóg 14-dniowego urlopu wynika wprost z ustawy.
Podstawa prawna
art. 3 ust. 4–6 ,art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 288; ost.zm. Dz.U. z 2026 r. poz. 25)
art. 162 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 277; ost.zm. Dz.U. z 2026 r. poz. 25)
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