Gazeta Prawna
Praca

Pracodawca może uzależnić wypłatę wczasów pod gruszą od długości urlopu

Pracodawca może uzależnić wypłatę wczasów pod gruszą od długości urlopu
Pracodawca może uzależnić wypłatę wczasów pod gruszą od długości urlopuShutterstock
Anna Gnioskaredaktor merytoryczny z zakresu prawa pracy „Rachunkowości Budżetowej”
dzisiaj, 08:02

W praktyce wielu pracodawców wymaga wykorzystania co najmniej 14 kolejnych dni urlopu wypoczynkowego, żeby uzyskać prawo do wypłaty tzw. wczasów pod gruszą. Jednak nie zawsze takie rozwiązanie jest zgodne z przepisami. Wyjaśniamy, kiedy uzależnienie wypłaty środków z ZFŚS od długości urlopu jest dopuszczalne.

Skrót artykułu

Czy pracodawca ma prawo odmówić wypłaty wczasów pod gruszą, jeśli pracownik nie wykorzysta odpowiednio długiego urlopu? To jedno z najczęściej zadawanych pytań przez pracowników korzystających ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Odpowiedź brzmi: tak, ale tylko w określonych przypadkach i pod warunkiem, że wynika to z regulaminu ZFŚS oraz nie narusza przepisów ustawy o ZFŚS.

Wczasy pod gruszą to potoczna nazwa świadczenia urlopowego finansowanego z ZFŚS. Nie jest to świadczenie przewidziane w Kodeksie pracy, lecz forma pomocy socjalnej przyznawanej pracownikom zgodnie z zasadami określonymi w:

  • art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
  • regulaminie ZFŚS obowiązującym u danego pracodawcy.

Czy przepisy wymagają wykorzystania określonej liczby dni urlopu?

Nie. Ustawa o ZFŚS nie przewiduje obowiązku wykorzystania urlopu w określonym wymiarze jako warunku otrzymania świadczenia. Oznacza to, że z samej ustawy nie wynika wymóg wykorzystania np. 10, 14 czy 21 kolejnych dni urlopu. Jednak pracodawca może wprowadzić taki warunek w regulaminie ZFŚS, o ile pozostaje on zgodny z przepisami ustawy.

Kiedy pracodawca może uzależnić wypłatę wczasów pod gruszą od długości urlopu?

Co do zasady pracodawca może uzależnić wypłatę środków z ZFŚS od długości urlopu, ale wyłącznie wtedy, gdy:

  • taki warunek został wyraźnie przewidziany w regulaminie ZFŚS,
  • świadczenie nadal ma charakter socjalny,
  • przy jego przyznawaniu uwzględniane są kryteria socjalne określone w ustawie.

Przykładowo, regulamin może przewidywać, że świadczenie przysługuje pracownikowi korzystającemu z co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego. Takie rozwiązania są spotykane w praktyce i same w sobie nie są sprzeczne z prawem.

Najważniejsze ograniczenie w przyznawaniu środków z ZFŚS – kryterium socjalne

Kluczowe znaczenie ma art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS, który stanowi, że „Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.” Przepis ten oznacza, że pracodawca nie może przyznawać wszystkim pracownikom jednakowej kwoty świadczenia wyłącznie dlatego, że wykorzystali odpowiednio długi urlop. Długość urlopu nie może zastąpić kryterium socjalnego - podstawowym kryterium przyznania pomocy musu być sytuacja materialna, rodzinna i życiowa pracownika.

Ważne

Podstawowym kryterium przyznania pomocy musu być sytuacja materialna, rodzinna i życiowa pracownika.

Co na ten temat mówi orzecznictwo?

Stanowisko sądów jest od wielu lat jednolite – świadczenia z ZFŚS nie mogą być przyznawane automatycznie wszystkim pracownikom. Przykładowo, Sąd Najwyższy w wyroku z 16 sierpnia 2005 r., sygn. akt I PK 12/05, wskazał, że przyznawanie świadczeń z funduszu z pominięciem kryterium socjalnego narusza art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS. Oznacza to, że regulamin nie może przewidywać wypłaty świadczenia wyłącznie po spełnieniu tylko warunku wykorzystania określonego urlopu.

A co z tzw. świadczeniem urlopowym?

Nie należy mylić ''wczasów pod gruszą'' ze świadczeniem urlopowym, o którym mowa w art. 3 ust. 4–6 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Świadczenie urlopowe:

  • dotyczy pracodawców, którzy nie tworzą ZFŚS,
  • przysługuje pracownikowi korzystającemu z urlopu wypoczynkowego obejmującego co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

W tym przypadku wymóg 14-dniowego urlopu wynika wprost z ustawy.

Podstawa prawna

art. 3 ust. 4–6 ,art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 288; ost.zm. Dz.U. z 2026 r. poz. 25)

art. 162 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 277; ost.zm. Dz.U. z 2026 r. poz. 25)

Źródło: gazetaprawna.pl

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