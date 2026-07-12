W Polsce granica wieku emerytalnego uzależniona jest od płci. Kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60, a mężczyźni 65 lat. Osiągnięcie wieku emerytalnego nie wyrzuca automatycznie obywateli poza rynek pracy. Do wyboru są trzy opcje.

Po osiągnięciu wieku emerytalnego można z pracy zrezygnować i pobierać co miesiąc świadczenie z ZUS. Można też pozostać aktywnym zawodowo albo połączyć pobieranie emerytury z kontynuacją zatrudnienia.

Coraz więcej osób w wieku emerytalnym pozostaje na rynku pracy

Eksperci jasno wskazują, że pozostanie na rynku pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego po prostu się opłaca. Nawet jeśli oznacza to także rezygnację z dodatkowych świadczeń, jak 13. i 14. emerytura. Nie tylko przyszła emerytura będzie wyższa o składki, które wciąż są odprowadzane, ale pracujący emeryci mogą skorzystać z ulgi podatkowej.

Chodzi o tak zwany PIT-0. Osoba, która osiągnęła wiek emerytalny, ale nadal pozostaje aktywna zawodowo nie płaci podatku PIT od uzyskanych dochodów z pracy. Jest jednak pewien haczyk. Kwota uzyskanych dochodów z pracy nie może przekroczyć 85 tys. zł w danym roku podatkowym.

Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów na skorzystanie z ulgi podatkowej wynikającej z PIT-0 decyduje się coraz więcej osób w wieku emerytalnym. W ubiegłym, 2025 roku skorzystało z niej 178 tys. osób, podczas gdy rok wcześniej, czyli w 2024 roku było ich 166 tys. W 2023 roku z ulgi PIT-0 skorzystało natomiast 160 tys. osób.

Ile wynosi ulga PIT-0? To zależy. Przykładowe wyliczenia

Eksperci uczulają, że opłacalność skorzystania z ulgi PIT-0 zależy oczywiście od indywidualnej sytuacji danej osoby i jej dochodów. Dziennikarze Faktu pokusili się jednak o podanie przykładowych wyliczeń w zależności od zarobków.

- Przy zarobkach sięgających 4806 zł brutto na uldze PIT-0 można zyskać 2016 zł. W tym wariancie maksymalny zysk z pobierania emerytury z dodatkowymi świadczeniami (13. i 14 emerytura) sięgać będzie 3126 zł;

- Przy pensji 5000 brutto roczny zysk na uldze PIT-0 wynosi 2256 zł. Pobieranie emerytury z dodatkowymi świadczeniami to maksymalny zysk w kwocie 3126 zł;

- Przy zarobkach rzędu 6000 brutto zysk na uldze PIT-0 wyniesie 3492 zł. Pobierając dodatkowe świadczenia senior może zyskać maksymalnie 3126 zł;

- Przy pensji 7000 brutto zysk z tytułu PIT-0 wyniesie 4740 zł, a przy pobieraniu emerytury z dodatkami można zyskać maksymalnie wciąż 3126 zł;

- Przy dochodach rzędu 8000 brutto ulga PIT-0 da 5976 zł, a emerytura z dodatkami maksymalnie nadal 3126 zł.

Widać zatem wyraźnie, że ulga z tytułu PIT-0 bardziej opłaca się osobom w wieku emerytalnym, które osiągają comiesięczne zarobki sięgające powyżej 6 tys. zł brutto.