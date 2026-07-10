Piękna pogoda i sportowe emocje. Wszystko to wpłynęło na wynik oglądalności stacji telewizyjnych w czerwcu. Widzowie zamiast śledzić najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata woleli skupić się na piłkarskich zmaganiach swoich ulubionych drużyn albo po prostu skorzystać z pięknej pogody i zamiast ślęczeć przed telewizorem, spędzić czas na łonie natury.

Flagowe programy telewizyjne ze sporym spadkiem oglądalności

W czerwcu 2026 roku nie było stacji telewizyjnej, której programy informacyjne utrzymały oglądalność na tym samym poziomie co rok wcześniej. Czerwiec minionego roku był czasem żniw dla programów informacyjnych, bo dopiero zakończyła się kampania prezydencka i wybory głowy państwa. Widzowie z zapartym tchem śledzili wówczas informacje o nieprawidłowościach w komisjach wyborczych, a także oglądali wystąpienia polityków i komentatorów polskiej sceny politycznej.

W tym roku liderem na rynku programów informacyjnych były w czerwcu „Fakty” emitowane przez stację TVN. Informacje z „Faktów” czerpało w czerwcu średnio 2,1 mln osób, co oznacza, że co piąty widz czerpał wiedzę o świecie właśnie z programu nadawanego w stacji TVN, TVN24 i TVN BiS – wynika z informacji podawanych przez portal Wirtualne Media.

Flagowy program informacyjny Telewizji Polskiej, czyli „19:30” zanotował spadek oglądalności o 16,29 proc. Informacje z tego programu czerpało w czerwcu 1,2 mln osób. Spadki oglądalności odnotowały także „Wydarzenia” emitowane na Polsacie. Średnio w czerwcu „Wydarzenia” oglądało 1,08 mln osób.

Największym przegranym jest jednak Telewizja Republika. Wieczorny program informacyjny „Dzisiaj” oglądało średnio 650 tys. osób. To spadek w porównaniu z minionym rokiem aż o 29,31 proc. Dla porównania program „Wiadomości w Polsce24”, czyli bezpośredniego konkurenta Telewizji Republiki, oglądało w czerwcu 190 tys. widzów.