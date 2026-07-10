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Węgry dołączyły do Prokuratury Europejskiej EPPO. Jest decyzja Komisji Europejskiej

Prokuratura Europejska (EPPO)
Węgry dołączyły do Prokuratury EuropejskiejMateriały prasowe
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
54 minut temu

Komisja Europejska poinformowała w piątek o zatwierdzeniu przystąpienia Węgier do Prokuratury Europejskiej (EPPO). Tym samym Budapeszt dołączył do unijnej struktury odpowiedzialnej za ochronę środków UE przed nadużyciami i przestępstwami finansowymi – przekazał rzecznik KE Guillaume Mercier.

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Peter Magyar zmienia kurs wobec UE. Wcześniej Viktor Orban odmawiał udziału w EPPO

Dołączenie Węgier do EPPO jest jednym z zabiegów, które premier Węgier Peter Magyar podjął na rzecz znormalizowania stosunków z KE. Wstąpienia do EPPO odmawiał poprzednik Magyara na stanowisku szefa rządu Viktor Orban. Widział on w tej unijnej strukturze zagrożenie dla suwerenności Węgier. W praktyce odmowa uniemożliwiała prowadzenie rzetelnych dochodzeń w sprawach korupcyjnych na Węgrzech ze względu na podporządkowanie krajowych organów ścigania.

Jak przypomniał rzecznik KE, gotowość do dołączenia do EPPO zadeklarował premier Węgier Peter Magyar podczas rozmowy z przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen 29 maja w Brukseli. Z kolei szefowa KE obiecała wówczas Magyarowi odblokowanie większości unijnych funduszy, zamrożonych w związku z zarzutami o nadużycia wobec poprzedniego węgierskiego rządu.

EPPO zajmuje się ściganiem korupcji i nadużyć finansowych w Unii Europejskiej

Deklaracja przystąpienia do EPPO utorowało Polsce drogę do zamknięcia procedury z art. 7 Traktatu o UE, o co zabiegają także Węgrzy. Polska dołączyła do Prokuratury Europejskiej w marcu 2024 r., a KE zdecydowała o zakończeniu procedury wobec Polski w maju 2024 r.

Prokuratura Europejska z siedzibą w Luksemburgu odpowiada za prowadzenie dochodzeń, ściganie i doprowadzanie przed sąd sprawców przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o zwalczanie korupcji, prania brudnych pieniędzy czy transgranicznych oszustw VAT.

Europejscy prokuratorzy są mianowani na sześć lat. Kraje członkowskie w Radzie UE mogą postanowić o przedłużeniu kadencji na maksymalnie trzy lata. Łącznie w ramach Prokuratury Europejskiej współpracują 24 państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Węgry są 25. krajem UE, który dołączył do EPPO. Dania i Irlandia, które nadal nie weszły do EPPO, powołują się na klauzule wyłączające je z udziału we wspólnych politykach w zakresie sprawiedliwości. (PAP)

mce/ kj/

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Źródło: PAP
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Komisja EuropejskaProkuratura Europejskawęgry

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